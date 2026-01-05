  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 政局變化無礙港股升勢 專家評點委國變天對市場影響

05/01/2026

　　周末美軍閃電突襲委內瑞拉大捷總統馬杜羅，地緣政治風險迅速消除，未為市場帶來衝擊，亞太市場普漲，尤其是A股追落後滬綜指升超過1%重返四千關，唯獨港股日前升勢過激要唞唞。港股上周五（2日）紅盤暴漲超過700點，今早恒指再高開22點，曾高見26445點創個半月新高，惟盤中逐步回軟，半日報26316，倒跌21點或不足0.1%。恒生中國企業指數報9151，跌17點或0.2%。恒生科技指數報5726，跌10點或0.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 政局變化無礙港股升勢 專家評點委國變天對市場影響

（Shutterstock圖片）

 

　　港股通恢復交易，北水在新一年重啟買買買，淨流入超過57億元，帶動主板成交增至逾1555億元。

 

聶振邦：恒指短線跌回兩萬六水平機率小

 

　　委內瑞拉政局突變，惟港股表現平淡，早盤窄幅爭持。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，委內瑞拉作為南美洲國家，而且不是經濟強國，市場關注度低，因此對全球經濟的影響較小。他提到，上周五恒指大漲，帶動港股的交投氣氛活躍，短線關注恒指能否企穩26500點，若成功，下一步可上望26800點。支持位方面，聶振邦直言，近期港股交投氣氛旺盛，例如上周五新股壁仞科技(06082)首掛表現優異，以及百度(09888)官宣崑崙芯在港上市等消息，對港股的晶片股及AI，機械人等板塊都有利好作用，相信港股跌至支持位兩萬六關的機率比較小。

 

三桶油委國業務佔比低，料未來兩至三個交易日會止跌

 

　　委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲備，兩名了解美國政府接觸情況的人士透露，特朗普政府官員近期已向多家石油公司高層明確表示，如果企業希望就當年被沒收的鑽井平台、管道等資產獲得賠償，就必須現在重返委內瑞拉，並投入巨資修復該國支離破碎的石油工業基礎設施。

 

　　事件發生後，油價並未大崩，聶振邦表示，雖然委內瑞拉擁有大量的石油儲備，但其石油生產設備老舊，產量從十年前的每天兩百多萬桶下降到目前的九十多萬桶，對全球的石油影響力已大不如以前。另一方面，油組決定第一季度維持暫停增產計劃，短線對油價有支撐，因此油價表現溫和。他進一步指出，即使美國投入大量資金更新當地的石油設備，使得委內瑞拉的石油產量顯著增產，預期油價最快也要等到2027年才會開始有秩序地下跌。

 

　　國際油價表現溫和，惟港股三桶油顯著捱沽，中石油(00857)早盤跌幅尤為劇烈。聶振邦指出，實際上委內瑞拉業務佔三桶油整體業務比例相當低，中海油(00883)和中石油的內地市場收入佔比逾六成，相信是次下跌更多是消息面的衝擊，預期未來兩至三個交易日就會出現止跌情況。

 

港股 | 午市前瞻 | 政局變化無礙港股升勢 專家評點委國變天對市場影響

中石油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 政局變化無礙港股升勢 專家評點委國變天對市場影響

中海油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

預期金價一至兩個月重回4600美元高位

 

　　地緣政治局勢升溫，資金湧入黃金避險，聶振邦表示，委內瑞拉事件發生後，市場關注其他南美以及非洲國家是否會出現類似情況，相信會給金價帶來持續動力，預期未來一至兩個月金價有機會攀升至之前的高位近4600美元，今年上望5000美元。聶振邦提到，投資者若想追蹤金價走勢，可考慮買入SPDR金(02840)，而山東黃金(01787)今日股價表現優異，同樣可考慮入手。聶振邦進一步表示，若考慮傳統金礦股，紫金(02899)可觀察未來一至兩個交易日36元水平能否覓得支持，若能守住，相信未來一個月有機會挑戰42元水平。

 

港股 | 午市前瞻 | 政局變化無礙港股升勢 專家評點委國變天對市場影響

紫金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 政局變化無礙港股升勢 專家評點委國變天對市場影響

山東黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

撰文：經濟通通訊社市場組

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

