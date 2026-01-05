新股上市 | 斯坦德機器人申在港IPO，去年首三季淨虧損擴至1.6億人幣，小米曾參與前期投資

斯坦德機器人（無錫）向聯交所主板遞交上市申請，中信證券、國泰君安國際為聯席保薦人。

截至2025年首9個月，斯坦德機器人收益按年增20%至1.9億元（人民幣．下同）；研發開支增加1倍至5603.1萬元；淨虧損擴大至1.6億元，2024年同期虧損5660.8萬元。

文件顯示，小米(01810)2023年曾參與斯坦德機器人的C輪上市前融資，當時投資1.5億元。截至截至最後實際可行日期，小米持有斯坦德機器人已發行股份總數約8.4%。

招股書顯示，斯坦德機器人為工業智能移動機器人解決方案的領導者，致力於賦能多種工業場景中的智慧工廠，公司亦是提供工業具身智能機器人解決方案的先行者。公司可量身定製整合技術平台、智能機器人及智能協同系統的一站式機器人解決方案。而據機構資料顯示，截至2024年12月31日的年度，按銷量計算，公司為中國四大工業智能移動機器人解決方案提供商，市場份額為3.2%。

招股集資所得用途包括用於建立並鞏固國內及國外的銷售及服務網絡，同時提升機器人解決方案部署能力及宣傳公司的品牌；開發生產能力及新生產線；營運資金及其他一般企業用途以支持業務營運及增長。

撰文：經濟通採訪組

