  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

異動精選 | 委國變天料衝擊石油供應三桶油捱沽，A股復市追落後內險股衝高

05/01/2026

異動精選 | 委國變天料衝擊石油供應三桶油捱沽，A股復市追落後內險股衝高

 

異動精選 | 委國變天料衝擊石油供應三桶油捱沽，A股復市追落後內險股衝高

 

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02635

諾比侃

420.000

異動股

01996

弘陽地產

0.028

異動股

00981

中芯國際

76.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02635 諾比侃
  • 420.000
  • 01996 弘陽地產
  • 0.028
  • 00981 中芯國際
  • 76.500
  • 01378 中國宏橋
  • 33.220
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 43.900
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 17.600
  • 目標︰$22.00
  • 00148 建滔集團
  • 28.720
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 36.620
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 13.530
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 193.600
  • 目標︰$210.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.340
  • 09992 泡泡瑪特
  • 196.200
  • 00005 滙豐控股
  • 124.900
  • 00700 騰訊控股
  • 624.500
報章貼士
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 76.650
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 18.820
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 87.400
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/01/2026 17:15  《盤後部署》恒指高位待消化炒股不炒市，科技股受捧阿里有力追落後

05/01/2026 16:17  許樹昌指暫時無跡象顯示夏季及冬季流感有機會重疊

05/01/2026 16:15  【抓捕馬杜羅】中國據悉要求銀行匯報在委內瑞拉風險敞口

05/01/2026 16:13  恒指爭持收升8點報26347快手飆逾一成，北水復市淨流入港股187億元創兩個半月高

05/01/2026 16:02  【定期存款】多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，恒生推7日定存高達5厘

05/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１８７億元，買盈富基金沽騰訊

05/01/2026 08:38  【大行炒Ｄ乜】百度分拆晶片業務獲大行升目標，德銀削多家車企目標價

05/01/2026 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７８７０，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指企穩四千，RD服務業PMI半年低，銀行傳上報委內瑞拉風險敞口新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

油股｜委內瑞拉變天石油供應存變數，三桶油齊下挫應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 委國變天料衝擊石油供應三桶油捱沽，A股復市追落後內險股衝高新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

廣州最美書店「方所」上月進駐澳門上葡京，集圖書藝文看展品味生活新文章
人氣文章

購物兵團

一田限時9折優惠！超市：單一消費滿$250／生活百貨：單一消費$1,000新文章
人氣文章

財智談．陳家揚

從女兒教育基金到嫁妝的「無憂」規劃新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

思辨的飛刀——悼李天命先生
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

節日暴食後血糖飆升？營養師教你4招拉回正軌！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

新年新戀情！現代媒人解答行業迷思：專業人士傾向找婚配公司係真？身高是致命條件？婚配公司區域總經理：期望管理最重要
健康好人生 Health Channel
人氣文章
佳節飲酒不傷身不面紅？中醫拆解酒前針灸2大穴位，有效護胃不易醉
人氣文章
名人健康｜60歲台女星王月家中暈倒急送院做開顱手術，兒子簽放棄急救同意書
人氣文章
公立醫院新收費｜9個加價重點一次看清 ，覆診連藥收費或過千元，一項服務維持免費
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2026 18:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事05/01/2026
神州經脈 | 滬指企穩四千，RD服務業PMI半年低，銀行傳上報委內瑞拉風險敞口
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？

05/01/2026 16:33

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區