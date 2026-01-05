小傳日記 | 口服版減肥神藥殺到，低食欲時代變「食」字股末日？

如果有追開歐美名人版，就會知呢幾年有唔少富商明星忽然暴瘦，原因都係用咗減肥神藥「瘦瘦筆」，最出名當然就係以身試藥既Iron man馬斯克啦，另外仲有花旗國名嘴奧花雲費、前網球一姐「細威」，同埋歌手麗珠等等。現代食品工業過分發達，普通人食幾塊餅乾都會熱量超標，更何況嗜甜如命嘅花旗國國民，當地肥胖問題已經「肥到臨頭」，唔怪得減肥藥咁受市場青睞，資金炒完又炒。

不過「瘦瘦筆」要用家喺屋企拮自己肚皮，而且都幾貴，唔少人望而卻步，如果有價錢更加親民嘅口服藥版本，相信會有好多人即刻課金。美國食品藥品監督管理局（FDA）今年初就已經批准咗諾和諾德嘅口服版Wegovy GLP-1上市，而禮來公司嘅口服版GLP-1亦預計今年第一季獲批。至於我哋國產藥廠歌禮製藥(01672)股價今日（5日）大漲7%，原因就係佢自主研發嘅口服小分子GLP-1受體激動劑ASC30，已經獲得FDA批准進行II期臨床試驗。

藥廠捉到資金風口當然興奮，但食品行業就可能要大地震。其實GLP-1同食品公司嘅「恩怨」已經唔係第一次，早喺2023年，注射劑GLP-1就掀起一場減肥藥潮，令麥當勞同可口可樂等公司股價顯著受壓。

「瘦瘦筆」嘅主要成分司美格魯肽，即係一種GLP-1受體激動劑，佢可以模仿天然GLP-1，抵抗酶降解，而且作用時間更長，以達到控制食欲嘅效果，本來用途係幫助糖尿病患者「戒口」，後來醫藥界發掘到佢幫助肥仔肥妹減肥嘅巨大潛力。GLP-1唔單止令用家食得少啲，仲會對某啲高糖高脂嘅食物興趣大減，甚至有人話服藥之後味覺變得敏感，對甜食嘅耐受度下降，以前鍾意嘅食物變得有陣「化學味」。

根據康乃爾大學研究中心上個月發布嘅研究，用GLP-1藥物嘅家庭平均雜貨店支出減少咗5.3%，快餐店支出減咗約8%。消費者而家唔係轉食健康食品咁簡單，而係直情唔食，又或者對食物變得極度挑剔！對食品公司同餐廳嚟講，簡直就好似恐龍遇見隕石咁得人驚。

面對「低食欲時代」，食品工業可能要面臨新一輪革命，「大件夾抵食」唔再work，大公司要加大投資食品科學、研發高營養密度產品，或者直接轉做醫療食品，至於餐廳就唯有行精細化路線，留住食客珍貴嘅每一啖品嚐，請請！

