美股 | 華爾街押注委內瑞拉局勢趨穩，道指收市飆594點破頂

06/01/2026

美股 | 華爾街押注委內瑞拉局勢趨穩，道指收市飆594點破頂

 

 

　　美股周一（5日）全線造好，道指單日飆升近600點，不僅刷新歷史收市新高，盤中更一度突破49200點大關。華爾街投資者普遍押注美國對委內瑞拉採取的軍事行動將迅速穩定局勢，並為該國石油產業重建帶來龐大商機。

 

　　道指收市升594.79點，或1.23%，報48977.18點；標普500指數升43.58點，或0.64%，報6902.05點；納指升160.19點，或0.69%，報23395.82點。

 

　　道指受惠於權重股雪佛龍(US.CVX)及主要銀行股的強勁升幅。雪佛龍收市大升5.1%，康菲石油(US.COP)升2.6%，埃克森美孚(US.XOM)亦升2.2%，市場憧憬特朗普政府的快速打擊策略能消除不明朗因素，資金加速流入傳統經濟板塊。

 

　　摩根大通(US.JPM)升2.6%，花旗(US.C)升3.9%，美銀(US.BAC)亦升1.7%。國防工業股亦同時造好，通用動力(US.GD)及洛歇馬丁(US.LMT)分別升3.5%及2.9%。

 

　　科技股整體維持溫和升勢。特斯拉(US.TSLA)升3.1%，Meta(US.META)升1.3%，英偉達(US.NVDA)跌0.4%。

 

紐約期金高見4467美元

 

　　金價同步上揚，現貨黃金早盤即展現升勢，隨後升幅擴大，一度升穿每盎司4450美元水平，日內報4442美元，升約2.5%。紐約期金日內一度高見4467美元，升幅達2.8%。

 

　　紐約期油早段一度受壓，隨後收復部分失地，於每桶58.3美元區間徘徊，日內升幅約1.7%。布蘭特期油日內報60.78美元，升1.7%。

 

　　美匯指數一度突破98.8水平，其後反覆偏軟，日內跌約0.16%，報98.27。美元兌日圓報156.23，下跌約0.37%。歐元兌美元早段承壓，尾市回穩向上，報1.1727，微升0.08%。

撰文：經濟通國金組

