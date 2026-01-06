  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

開市Go | 內銀被要求評估委國敞口，阿里AI加持外賣業務，國航減持國泰

06/01/2026

要聞盤點

 

1、美股周一（5日）全線造好，道指在能源與金融板塊強勢帶動下，單日飆升近600點，不僅刷新歷史收市新高，盤中更一度突破49200點大關。市場情緒受到地緣政治局勢急劇變化主導，投資者普遍押注美國對委內瑞拉採取的軍事行動將迅速穩定局勢，並為該國石油產業重建帶來龐大商機，而非引發長期的地緣政治混亂。道指收市升594.79點，或1.23%，報48977.18點；標普500指數升43.58點，或0.64%，報6902.05點；納指升160.19點，或0.69%，報23395.82點。中國金龍指數升39點。日經期貨截至上午7時56分下跌35點。

 

2、供應管理學會(ISM)報告顯示，美國12月製造業活動出現2024年以來最大萎縮，新訂單指數連續第四個月收縮，就業指標連續第11個月低於榮枯線。

 

3、明尼阿波利斯聯儲行長表示，目前利率或已接近中性水平，後續政策行動將依據經濟數據。

 

4、委內瑞拉總統馬杜羅在紐約法庭否認美國對其提出的毒品恐怖主義指控。副總統羅德里格斯宣誓就任委內瑞拉代總統，瑞士政府則凍結馬杜羅及其親信在瑞士的資產，有效期暫定4年。

 

5、美國跨境捉拿馬杜羅夫婦後，中國外交部強烈譴責美軍突襲行為，美國總統特朗普重申美中關係良好，並承諾委內瑞拉石油將繼續供應中國。他還透露計劃於4月訪問中國。

 

6、美國能源部長據悉本周將會晤雪佛龍、康菲石油等油企高管，探討重振委內瑞拉能源產業的計劃。

 

7、丹麥首相警告，美國若攻擊格陵蘭島將意味著北約終結，歐洲主要國家聲援格陵蘭島，稱其與委內瑞拉問題不可相提並論。

 

8、中國國家主席習近平與韓國總統李在明會晤，雙方重申雙邊關係的重要性，並簽署涵蓋食品出口等領域的14項諒解備忘錄。

 

9、香港特區政府土地註冊處數據顯示，2025年香港整體樓宇買賣合約共80702宗，同比上升18.7%，創四年新高。

 

10、瑞銀預計香港2025年GDP增長達3.1%，高於此前預測的2.2%。瑞銀認為香港經濟將於2026年持續復甦，但今年增長將放緩至2.3%，略高於市場普遍預測的2%。

 

11、英偉達CEO黃仁勳表示，六款新的Rubin晶片已通過關鍵里程碑測試，暗示這一最新一代加速器計劃於今年推出。

 

開市Go | 內銀被要求評估委國敞口，阿里AI加持外賣業務，國航減持國泰

 

開市Go | 內銀被要求評估委國敞口，阿里AI加持外賣業務，國航減持國泰

 

開市Go | 內銀被要求評估委國敞口，阿里AI加持外賣業務，國航減持國泰

 

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01093

石藥集團

8.650

異動股

02525

禾賽－Ｗ

196.000

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

153.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01093 石藥集團
  • 8.650
  • 02525 禾賽－Ｗ
  • 196.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.000
  • 00966 中國太平
  • 21.400
  • 02899 紫金礦業
  • 38.460
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 61.750
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 31.640
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.670
  • 目標︰$22.00
  • 00148 建滔集團
  • 29.200
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 38.460
  • 目標︰$36.92
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 201.200
  • 00005 滙豐控股
  • 128.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.000
  • 00981 中芯國際
  • 77.450
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.940
報章貼士
  • 01579 頤海國際
  • 13.200
  • 目標︰$16.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 98.650
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.760
  • 目標︰$27.50
熱炒概念股
即時重點新聞

06/01/2026 11:32  《Ａ股行情》滬綜指半日收漲1.14%見4069點，刷新逾十年高

06/01/2026 10:14  《異動股》泡泡瑪特炒升4%，據報三星會長李在鎔北京逛街買Labubu

06/01/2026 10:38  【抓捕馬杜羅】特朗普：美國或補貼能源公司以重建委內瑞拉石油產業

06/01/2026 09:39  【抓捕馬杜羅】委國副總統羅德里格斯宣誓就職代總統，首都再傳爆炸聲

06/01/2026 09:18  【抓捕馬杜羅】馬杜羅夫婦首次出庭，否認美國控罪：「我們是無辜的！」

06/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１８７億元，買盈富基金沽騰訊

06/01/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好中海油中石油，高盛普升有色金屬股目標

06/01/2026 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒７８５３，隔夜拆息較上日升至３﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

抓捕馬杜羅 | 馬杜羅夫婦首次出庭，否認美國控罪：「我們是無辜的！」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 智駕概念開車小馬智行漲半成，英偉達開源首個無人駕駛推理模型新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

AI | 黃仁勳：英偉達下一代AI超級晶片Vera Rubin全面投產新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜7旬老翁為收「戀人」禮物，交14萬港元「清關費」
人氣文章

飛凡年輕夢

《平凡人．不凡事》逆境中打出一片天！沙排港隊女將杜詠彤：「把握當下，捉緊每一個機會。」 新文章
人氣文章

搵食地圖

麥當勞優惠｜買任何套餐或指定美食，加$10即歎麥樂雞4件／麥炸雞1件／脆香雞翼2件新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

我最喜愛的Stephy
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

轉季乾冷天氣宜每日敷面膜保濕？選購紙面膜的2大秘訣：敷面膜後記得過水！新文章
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳黑珍珠潮州菜：澄海獅頭鵝、潮式醃海鮮、酸菜煮甲魚，奢華地道的潮汕美饌！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最新研究揭橙汁有效護心，營養師拆解利與弊
人氣文章
4種血型健康優缺點解析，1種血型失智風險高逾80%新文章
人氣文章
名人健康 │ 58歲周慧敏演唱會後台步伐緩慢需攙扶，攰樣曝光引健康疑慮
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 12:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 12:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 12:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/01/2026 12:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態06/01/2026
抓捕馬杜羅 | 馬杜羅夫婦首次出庭，否認美國控罪：「我們是無辜的！」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

賴清德引戰，卻乏兵源武器

06/01/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區