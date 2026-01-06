開市Go | 內銀被要求評估委國敞口，阿里AI加持外賣業務，國航減持國泰

要聞盤點

1、美股周一（5日）全線造好，道指在能源與金融板塊強勢帶動下，單日飆升近600點，不僅刷新歷史收市新高，盤中更一度突破49200點大關。市場情緒受到地緣政治局勢急劇變化主導，投資者普遍押注美國對委內瑞拉採取的軍事行動將迅速穩定局勢，並為該國石油產業重建帶來龐大商機，而非引發長期的地緣政治混亂。道指收市升594.79點，或1.23%，報48977.18點；標普500指數升43.58點，或0.64%，報6902.05點；納指升160.19點，或0.69%，報23395.82點。中國金龍指數升39點。日經期貨截至上午7時56分下跌35點。

2、供應管理學會(ISM)報告顯示，美國12月製造業活動出現2024年以來最大萎縮，新訂單指數連續第四個月收縮，就業指標連續第11個月低於榮枯線。

3、明尼阿波利斯聯儲行長表示，目前利率或已接近中性水平，後續政策行動將依據經濟數據。

4、委內瑞拉總統馬杜羅在紐約法庭否認美國對其提出的毒品恐怖主義指控。副總統羅德里格斯宣誓就任委內瑞拉代總統，瑞士政府則凍結馬杜羅及其親信在瑞士的資產，有效期暫定4年。

5、美國跨境捉拿馬杜羅夫婦後，中國外交部強烈譴責美軍突襲行為，美國總統特朗普重申美中關係良好，並承諾委內瑞拉石油將繼續供應中國。他還透露計劃於4月訪問中國。

6、美國能源部長據悉本周將會晤雪佛龍、康菲石油等油企高管，探討重振委內瑞拉能源產業的計劃。

7、丹麥首相警告，美國若攻擊格陵蘭島將意味著北約終結，歐洲主要國家聲援格陵蘭島，稱其與委內瑞拉問題不可相提並論。

8、中國國家主席習近平與韓國總統李在明會晤，雙方重申雙邊關係的重要性，並簽署涵蓋食品出口等領域的14項諒解備忘錄。

9、香港特區政府土地註冊處數據顯示，2025年香港整體樓宇買賣合約共80702宗，同比上升18.7%，創四年新高。

10、瑞銀預計香港2025年GDP增長達3.1%，高於此前預測的2.2%。瑞銀認為香港經濟將於2026年持續復甦，但今年增長將放緩至2.3%，略高於市場普遍預測的2%。

11、英偉達CEO黃仁勳表示，六款新的Rubin晶片已通過關鍵里程碑測試，暗示這一最新一代加速器計劃於今年推出。

