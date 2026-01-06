盤前攻略 | 美國炒油股道指升近600點 北水灌港股恒指上望27000

美股周一持續發酵有關逮捕委內瑞拉總統馬杜羅消息，馬杜羅昨日在紐約出庭受審，被指涉嫌毒品恐怖主義陰謀罪及可卡因走私陰謀罪等，但馬杜羅自稱無罪。市場預期將有更多美國油企受惠於美國控制委內瑞拉油田，石油價股受捧下隔晚道指升594點或1.23%報48977，其餘指數一同向上，納指升160點或0.69%報23395，標普升43點或0.64%報6902。

（Shutterstock圖片）

中概個別發展，ADR繼續跑贏港股

中概股個別發展；阿里巴巴升0.33%報156.26美元，拼多多升2.91%報119.12美元，京東升0.41%報29.65美元，百度吐0.41%報149.68美元，網易跌1.69%報145.06美元，萬國數據跌2.11%報37.53美元，小鵬跌1.37%報20.15美元，理想升0.64%報17.36美元，蔚來跌5.45%報4.86美元，嗶哩嗶哩升3.64%報27.33美元，貝殼升6.54%報17.11美元。

ADR普遍維持跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高1.05%，折合631.0港元；美團(03690)ADR較港股高1.21%，折合106.7港元；友邦(01299)ADR較港股高1.29%，折合85.0港元；滙控(00005)ADR較港股高1.31%，折合126.5港元；小米(01810)ADR較港股高0.79%，折合39.7港元；港交所ADR較港股高0.92%，折合424.1港元。

北水淨流入187億元大撐利好氣氛，熊友縮沙任劏

恒指夜期再升188點報26562，較現貨價高水215點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26529，升193點，恒指料跟隨高開近200點。

近日中港兩地熱捧AI概念科技股，雖然恒指上周五大升700點吐氣揚眉，但北水復市前始終有一絲憂慮。直至昨日A股及北水復市，雖然恒指僅微升8點，但北水淨流入港股187億元兼創兩個半月新高，大為提振利好情緒。

參考恒指牛熊證街貨分布，日前恒指大升令目前牛證區域距離現貨水平較遠，上日僅新增約100點區域25800至25900，隨即吸引1038張對應期指張數街貨入駐追升。相對上正受靶的熊倉極為審慎，即使上日僅以爭持完場，淡友都未敢大手博回吐，整體熊倉並無顯著新增街貨，熊證街貨量淨減1438張對應期指張數，較貼價區域26500至26599已有熊友提前走鬼，淨減326張對應期指張數，料新年升勢仍會持續，短線上望27000關。

