  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

滙控｜環球股市造好滙控升逾3%破頂，恒生私有化在即仲有得升定趁消息回吐？

06/01/2026

　　新年後環球股市顯著造好，帶動滙控(00005)今日（6日）升逾3%逼近130元，再創歷史新高（除淨後）。值得一提，恒生(00011)將於本周四（8日）舉行法院會議及股東大會，表决滙控將其私有化，市場料成事機會大，滙控可能先偷步炒上。雖然滙控去年全年急升七成，但摩通早前將其目標價上調至138元，看來仍有些水位，應如何部署？

 

滙控｜環球股市造好滙控升逾3%破頂，恒生私有化在即仲有得升？

（Shutterstock圖片）

 

道指飆近600點創收市新高　摩通花旗等銀行股升勢強勁

 

　　新年後環球金融市場顯著造好，除港股及A股持續熱捧GPU及AI等概念外，日股與韓股等近日亦追捧AI熱潮，日前韓股三星受惠晶片開發預期破頂。此外，儘管美國突襲委內瑞拉推升地緣政治風險，但伴隨該國暫代總統的副總統羅德里格斯態度軟化，當地豐富石油蘊藏量引發華爾街對美國油企憧憬，並炒作有望帶動經濟，隔晚道指飆升近600點，不僅刷新歷史收市新高，盤中更一度突破49200點大關。

 

　　道指昨日收市升594.79點或1.23%，報48977.18點；標普500指數升43.58點或0.64%，報6902.05點；納指升160.19點或0.69%，報23395.82點。道指受惠於權重股雪佛龍(US.CVX)及主要銀行股的強勁升勢，雪佛龍收市大升5.1%，摩根大通(US.JPM)升2.6%，花旗(US.C)升3.9%，美銀(US.BAC)亦升1.7%。

 

滙控私有化恒生方案料順利通過　無單一股東可獨力否決

 

　　另外，恒生將於本周四(8日)召開法院會議及股東大會，表决滙控將其私有化，市場料最終可順利過關。法院會議上，方案須取得75%出席或委託他人投票的獨立股東投票權批准，且反對票不超過10%；股東大會須取得75%恒生股東通過。值得一提，恒生私有化計劃市帳率1.8倍，高於最近期兩宗香港銀行業私有化案例，分別為富邦銀行香港的1.5倍，以及創興銀行的0.9倍，但低於工銀亞洲案例的2.1倍。

 

　　檢視恒生股權分布，除滙控外，目前無股東持股量超過5%。綜合彭博數據，現時第二大機構股東為貝萊德(1.8%)，其後為領航(1.6%)、挪威銀行(0.8%)、富達(0.5%)、恒生自身(0.4%)及日本政府退休投資基金(0.2%)，意味無單一股東有能力獨自否決私有化方案，而挪威銀行近日已表明意向投票贊成通過恒生私有化。此外，兩大獨立投票顧問機構ISS(Institutional Shareholder Services)及Glass Lewis均呼籲股東支持方案，前者稱方案對價對股東十分有利，後者則指滙控作為長期控股股東，是最合乎邏輯且最現實的買方。

 

滙控｜環球股市造好滙控升逾3%破頂，恒生私有化在即仲有得升？

（Shutterstock圖片）

 

摩通：經營環境改善兼料與恒生具協同效應　升目標價至138元

 

　　摩通早前發表研報，重申對滙控正面展望，理由是該行香港金融考察之旅顯示，滙控財富增長強勁及管理層相信與恒生有潛在的協同效應；香港及英國市場的經營環境正在改善，當中包括香港住宅市場復甦及英國市場的整合；香港商業地產狀況略有改善。該行予滙控「增持」評級，2026年12月目標價由132元上調至138元。

 

　　該行表示，雖然對中國商業地產風險存在部分擔憂，但滙控在中國商業房地產的風險敞口僅佔其貸款總額的0.7%，且貸款損失撥備率(LLR)達15%，因此認為其盈利風險可控。另外，香港商業地產的風險可能已經見頂，2026年香港商業房地產預期信貸損失率(ECL)可能低於2025年。該行將滙控2026至2027財年每股盈利預測上調3%至4%；預測2025財年平均有形股本回報率為16.6%，但在2026年呈現下降趨勢至15.8%，2027、2028年則分別為15.9%及15.8%，但預測存在上行風險。

 

伍禮賢：受惠環球股市氣氛及私有化恒生　滙控或續向上待回落可吼 

 

滙控｜環球股市造好滙控升逾3%破頂，恒生私有化在即仲有得升定趁消息回吐？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《開市Good Morning》節目指，其實不止滙控股價升勢強勁，包括友邦(01299)、渣打(02888)、保誠(02378)甚至宏利(00945)等大型國際金融股過去一段時間普遍維持強勢，這情況主要反映現時環球股市表現相對活躍，帶動滙控在一些非利息業務增長動力較強，包括財富管理及證券經紀方面的收入，所以滙控股價未來有機會繼續維持向上動力，事實上，若計及除淨因素，滙控已處於歷史高位附近，若已買入，繼續持有問題不太大。至於何時需要審慎或考慮減持，不應看股價升到甚麼位置，反而應留意環球市場情緒反應，若大家對美股及亞太股市都看得較樂觀，或者氣氛仍在，滙控此類大型金融股難下跌，相反若美股再出現急跌，或者環球地緣政局惡化，譬如南美可能發生戰爭，這才會令滙控等大型銀行股出現潛在下跌風險。

 

　　伍禮賢又指，滙控即將私有化恒生，相信會令其中長線仍有較大利潤釋放空間，始終兩者在業務架構方面若重新調整，往後於本地市場的協同效應，包括成本方面一些開支降低，對中長線利潤會有幫助。若未有貨，也不妨趁其股價回落時於相對低位買入，目前則不宜高追。

 

　　滙控今日升3.12%收報128.8元，連升3日，累積升幅5.23%，成交27.84億元。其他本地銀行股亦普遍造好，渣打升1.91%報197.3元，中銀香港(02388)升1.06%報39.88元，東亞(00023)升1.33%報13.72元，大新銀行(02356)升0.55%報10.91元，惟恒生無升跌報154元。

 

滙控｜環球股市造好滙控升逾3%破頂，恒生私有化在即仲有得升？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》伍禮賢分析，請按此


其他滙控相關新聞：
法興料今年AI仍是全球投資核心，留意小米阿里等股
《異動股》滙控高開逾1%再破頂，環球股市新年顯著造好
外圍喜洋洋恒指高開155點報26502，友邦升2%滙控再破頂，國泰遭國航減持偏軟
滙豐引入「智方便」多重身份認證功能，簡化中小企貸款流程

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

150.800

異動股

02610

南山鋁業國際

54.400

異動股

02418

德銀天下

7.180

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.800
  • 02610 南山鋁業國際
  • 54.400
  • 02418 德銀天下
  • 7.180
  • 01780 榮尊國際控股
  • 0.710
  • 09929 澳達控股
  • 0.920
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 61.350
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 31.040
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.830
  • 目標︰$22.00
  • 00148 建滔集團
  • 29.140
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 38.260
  • 目標︰$36.92
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 199.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.370
  • 00001 長和
  • 55.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.800
  • 02899 紫金礦業
  • 38.260
報章貼士
  • 01579 頤海國際
  • 13.160
  • 目標︰$16.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 99.200
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.460
  • 目標︰$27.50
熱炒概念股
即時重點新聞

06/01/2026 17:15  《盤後部署》恒指高成交惟上試26800未企穩，京東健康食中流感新藥首發優勢可吼

06/01/2026 18:56  【內房困局】據報華僑城安撫債權人稱已收到國資委指示，將提供必要支持確保債券可償付

06/01/2026 16:03  法興料今年AI仍是全球投資核心，留意小米阿里等股

06/01/2026 16:30  創新科技及工業局局長取消美國訪問行程

06/01/2026 17:40  騰訊(00700)回購100.3萬股，涉資約6.36億元

06/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒７９億元，買中國平安沽中移動

06/01/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好中海油中石油，高盛普升有色金屬股目標

06/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７８６２，一周拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指十年高，特斯拉部分車型零息購，騰訊蟬聯手遊商收入冠軍新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控｜環球股市造好滙控升逾3%破頂，恒生私有化在即仲有得升定趁消息回吐？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指先衝高後回順，全日收升363點報26710，成交近3千億惟北水淨流入收窄新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

廣州最美書店「方所」上月進駐澳門上葡京，集圖書藝文看展品味生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

OPPO A6 Pro 5G｜三防入門手機，高質熒幕、長效續航，售價2千元有找
人氣文章

購物兵團

一田限時9折優惠！超市：單一消費滿$250／生活百貨：單一消費$1,000
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳黑珍珠潮州菜：澄海獅頭鵝、潮式醃海鮮、酸菜煮甲魚，奢華地道的潮汕美饌！
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

轉季乾冷天氣宜每日敷面膜保濕？選購紙面膜的2大秘訣：敷面膜後記得過水！ 新文章
人氣文章

Fashion Feature

萬千星輝2025紅毯造型：佘詩曼霸氣回歸！王敏奕仙氣全開、陳自瑤超性感！關嘉敏、戴祖儀成最災難造型？ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
23歲內地女導演賴宇晴柬埔寨墮樓身亡，作品曾入圍釜山電影節新文章
人氣文章
名人健康 │ 資深藝人沈玉琳抗癌4個月迎58歲生日，暴瘦近況與治療新進展
人氣文章
名人保養 │ 63歲林偉現身上海被讚保養佳，分享回春生髮秘訣
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 19:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事06/01/2026
神州經脈 | 滬指十年高，特斯拉部分車型零息購，騰訊蟬聯手遊商收入冠軍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區