滙控｜環球股市造好滙控升逾3%破頂，恒生私有化在即仲有得升定趁消息回吐？

新年後環球股市顯著造好，帶動滙控(00005)今日（6日）升逾3%逼近130元，再創歷史新高（除淨後）。值得一提，恒生(00011)將於本周四（8日）舉行法院會議及股東大會，表决滙控將其私有化，市場料成事機會大，滙控可能先偷步炒上。雖然滙控去年全年急升七成，但摩通早前將其目標價上調至138元，看來仍有些水位，應如何部署？

道指飆近600點創收市新高 摩通花旗等銀行股升勢強勁

新年後環球金融市場顯著造好，除港股及A股持續熱捧GPU及AI等概念外，日股與韓股等近日亦追捧AI熱潮，日前韓股三星受惠晶片開發預期破頂。此外，儘管美國突襲委內瑞拉推升地緣政治風險，但伴隨該國暫代總統的副總統羅德里格斯態度軟化，當地豐富石油蘊藏量引發華爾街對美國油企憧憬，並炒作有望帶動經濟，隔晚道指飆升近600點，不僅刷新歷史收市新高，盤中更一度突破49200點大關。

道指昨日收市升594.79點或1.23%，報48977.18點；標普500指數升43.58點或0.64%，報6902.05點；納指升160.19點或0.69%，報23395.82點。道指受惠於權重股雪佛龍(US.CVX)及主要銀行股的強勁升勢，雪佛龍收市大升5.1%，摩根大通(US.JPM)升2.6%，花旗(US.C)升3.9%，美銀(US.BAC)亦升1.7%。

滙控私有化恒生方案料順利通過 無單一股東可獨力否決

另外，恒生將於本周四(8日)召開法院會議及股東大會，表决滙控將其私有化，市場料最終可順利過關。法院會議上，方案須取得75%出席或委託他人投票的獨立股東投票權批准，且反對票不超過10%；股東大會須取得75%恒生股東通過。值得一提，恒生私有化計劃市帳率1.8倍，高於最近期兩宗香港銀行業私有化案例，分別為富邦銀行香港的1.5倍，以及創興銀行的0.9倍，但低於工銀亞洲案例的2.1倍。

檢視恒生股權分布，除滙控外，目前無股東持股量超過5%。綜合彭博數據，現時第二大機構股東為貝萊德(1.8%)，其後為領航(1.6%)、挪威銀行(0.8%)、富達(0.5%)、恒生自身(0.4%)及日本政府退休投資基金(0.2%)，意味無單一股東有能力獨自否決私有化方案，而挪威銀行近日已表明意向投票贊成通過恒生私有化。此外，兩大獨立投票顧問機構ISS(Institutional Shareholder Services)及Glass Lewis均呼籲股東支持方案，前者稱方案對價對股東十分有利，後者則指滙控作為長期控股股東，是最合乎邏輯且最現實的買方。

摩通：經營環境改善兼料與恒生具協同效應 升目標價至138元

摩通早前發表研報，重申對滙控正面展望，理由是該行香港金融考察之旅顯示，滙控財富增長強勁及管理層相信與恒生有潛在的協同效應；香港及英國市場的經營環境正在改善，當中包括香港住宅市場復甦及英國市場的整合；香港商業地產狀況略有改善。該行予滙控「增持」評級，2026年12月目標價由132元上調至138元。

該行表示，雖然對中國商業地產風險存在部分擔憂，但滙控在中國商業房地產的風險敞口僅佔其貸款總額的0.7%，且貸款損失撥備率(LLR)達15%，因此認為其盈利風險可控。另外，香港商業地產的風險可能已經見頂，2026年香港商業房地產預期信貸損失率(ECL)可能低於2025年。該行將滙控2026至2027財年每股盈利預測上調3%至4%；預測2025財年平均有形股本回報率為16.6%，但在2026年呈現下降趨勢至15.8%，2027、2028年則分別為15.9%及15.8%，但預測存在上行風險。

伍禮賢：受惠環球股市氣氛及私有化恒生 滙控或續向上待回落可吼

光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《開市Good Morning》節目指，其實不止滙控股價升勢強勁，包括友邦(01299)、渣打(02888)、保誠(02378)甚至宏利(00945)等大型國際金融股過去一段時間普遍維持強勢，這情況主要反映現時環球股市表現相對活躍，帶動滙控在一些非利息業務增長動力較強，包括財富管理及證券經紀方面的收入，所以滙控股價未來有機會繼續維持向上動力，事實上，若計及除淨因素，滙控已處於歷史高位附近，若已買入，繼續持有問題不太大。至於何時需要審慎或考慮減持，不應看股價升到甚麼位置，反而應留意環球市場情緒反應，若大家對美股及亞太股市都看得較樂觀，或者氣氛仍在，滙控此類大型金融股難下跌，相反若美股再出現急跌，或者環球地緣政局惡化，譬如南美可能發生戰爭，這才會令滙控等大型銀行股出現潛在下跌風險。

伍禮賢又指，滙控即將私有化恒生，相信會令其中長線仍有較大利潤釋放空間，始終兩者在業務架構方面若重新調整，往後於本地市場的協同效應，包括成本方面一些開支降低，對中長線利潤會有幫助。若未有貨，也不妨趁其股價回落時於相對低位買入，目前則不宜高追。

滙控今日升3.12%收報128.8元，連升3日，累積升幅5.23%，成交27.84億元。其他本地銀行股亦普遍造好，渣打升1.91%報197.3元，中銀香港(02388)升1.06%報39.88元，東亞(00023)升1.33%報13.72元，大新銀行(02356)升0.55%報10.91元，惟恒生無升跌報154元。

