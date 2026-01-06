港股 | 午市前瞻 | 港股有幹勁勢破兩萬七 專家指點部署方向

全球股市新年齊報喜，隔晚石油股連同傳統板塊受捧下，隔晚道指升594點或1.23%報48977，其餘指數一同向上。港股上日窄幅回吐，但錄得大額北水落場掃貨，帶動港股今早再發力，高開155點後升幅持續擴大，內險、內房、有色、本港地產等板塊集體拉漲，恒指一度升超500點高見26858點，創去年11月14日以來新高，半日收報26815，升468點或1.8%，主板成交近1627億元，不過北水暫淨流入18.6億元。

恒生中國企業指數報9296，升147點或1.6%。恒生科技指數報5868，升126點或2.2%。

溫鋼城：今季聚焦AI概念，中資油股前景轉差

新年過後港股明顯轉勢，北水昨日復市大舉流入港股187億元，佐證上周五紅盤大升逾700點並非曇花一現。今早港股再有明顯追捧，恒指上午升幅一路擴大至近500點，逼近27000關前先行挑戰26800阻力水平。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，港股新年明顯資金流轉旺，原先預計以26800為阻力但今日已一舉到位，現時再以27000為本月阻力預期，但乘目前強勢，預計恒指上破10月高位27381機會一定比下穿26000支持為大，始終已累積三個月調整壓力，上行動力一定大於沽壓。

他預期港股今年首季將維持聚焦AI概念，科技股與金屬股料表現亮眼，但相對能源股如油股等則難有指望，尤其在美國或即將控制委內瑞拉石油開採，勢將削弱中資油企原本在該國建立的供應鏈，令中資油股前景有所受壓。

委內瑞拉是中國最重要的債務國，佔中國分配給整個拉丁美洲地區資金的45%，而在委國政局變天後，據報內地金監總局已要求政策性銀行及其他主要銀行上報他們對委內瑞拉的貸款敞口，以評估潛在風險，A股內銀股及個別非藍籌內銀股受壓。溫鋼城認為內地一直有控制在委內瑞拉的貸款水平，雖然始終有一定風險敝口，但控制得宜下並不會對內銀構成重大風險，2015年以來內地亦已拒絕向委內瑞拉提供新的信貸額度，故料目前內銀股沽壓主要源於市場對貸款能否收回的憂慮大於實際影響，料內銀股短期跌勢不會持續。

舜宇激光雷達業務發展慢，分拆亦無期望

英偉達宣布開源其首個推理VLA模型Alpamayo 1，號稱能透過類人思維方式處理複雜駕駛場景，使車輛能夠在真實世界中進行「推理」，協助自動駕駛車輛應對複雜的駕駛情況。英偉達行政總裁黃仁勳稱，首款搭載Alpamayo 1技術的車款將第一季在美國上路。消息帶動今日智能駕駛概念股表現，同時一直有發展激光雷達業務的舜宇(02382)今日亦放風指考慮分拆該業務在港上市，但股價今早先升後跌。

溫鋼城指舜宇發展激光雷達多年但一直進度滯後，多年都未能貢獻積極收入或盈利，如今乘科技新股熱潮分拆，但眼見今早股價表現已可得知市場對分拆無甚預期，不同於百度(09888)旗下崑崙芯已早為市場熟悉，故舜宇即使分拆也難以複製百度升勢。他預期舜宇股價短期內難以擺脫區間上落，今早突破50天線上試70元水平後隨即受阻，動力缺乏下料維持62.5元至72元區間上落。

雖然近月中美都積極推進無人駕駛，但溫鋼城反而並不看好整體發展。他解釋，其實中方的百度以及美國的Alphabet都已經有無人駕駛的士落地行走，但一直都未能給予市場在業績上的亮眼表現，料行業發展今年內會持續，但收入及盈利規模仍需時驗證。他進一步指出，目前內地主要提供L3級智駕路試，但據他觀察目前內地智駕仍需要更多時間驗證安全，始終無人駕駛未足夠普及，如新車具備智駕元素會有所加分，但若因而令車價大升反而會令消費者卻步，因智駕始終未成為汽車消費者買車的重要考量因素，因此預期內地智駕行業發展將維持現行穩定進度，未會出現大幅增長。

撰文：經濟通通訊社市場組

