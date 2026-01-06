  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 港股有幹勁勢破兩萬七 專家指點部署方向

06/01/2026

　　全球股市新年齊報喜，隔晚石油股連同傳統板塊受捧下，隔晚道指升594點或1.23%報48977，其餘指數一同向上。港股上日窄幅回吐，但錄得大額北水落場掃貨，帶動港股今早再發力，高開155點後升幅持續擴大，內險、內房、有色、本港地產等板塊集體拉漲，恒指一度升超500點高見26858點，創去年11月14日以來新高，半日收報26815，升468點或1.8%，主板成交近1627億元，不過北水暫淨流入18.6億元。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股有幹勁勢破兩萬七 專家指點部署方向

（Shutterstock圖片）

 

　　恒生中國企業指數報9296，升147點或1.6%。恒生科技指數報5868，升126點或2.2%。

 

溫鋼城：今季聚焦AI概念，中資油股前景轉差

 

　　新年過後港股明顯轉勢，北水昨日復市大舉流入港股187億元，佐證上周五紅盤大升逾700點並非曇花一現。今早港股再有明顯追捧，恒指上午升幅一路擴大至近500點，逼近27000關前先行挑戰26800阻力水平。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，港股新年明顯資金流轉旺，原先預計以26800為阻力但今日已一舉到位，現時再以27000為本月阻力預期，但乘目前強勢，預計恒指上破10月高位27381機會一定比下穿26000支持為大，始終已累積三個月調整壓力，上行動力一定大於沽壓。

 

　　他預期港股今年首季將維持聚焦AI概念，科技股與金屬股料表現亮眼，但相對能源股如油股等則難有指望，尤其在美國或即將控制委內瑞拉石油開採，勢將削弱中資油企原本在該國建立的供應鏈，令中資油股前景有所受壓。

 

　　委內瑞拉是中國最重要的債務國，佔中國分配給整個拉丁美洲地區資金的45%，而在委國政局變天後，據報內地金監總局已要求政策性銀行及其他主要銀行上報他們對委內瑞拉的貸款敞口，以評估潛在風險，A股內銀股及個別非藍籌內銀股受壓。溫鋼城認為內地一直有控制在委內瑞拉的貸款水平，雖然始終有一定風險敝口，但控制得宜下並不會對內銀構成重大風險，2015年以來內地亦已拒絕向委內瑞拉提供新的信貸額度，故料目前內銀股沽壓主要源於市場對貸款能否收回的憂慮大於實際影響，料內銀股短期跌勢不會持續。

 

舜宇激光雷達業務發展慢，分拆亦無期望

 

　　英偉達宣布開源其首個推理VLA模型Alpamayo 1，號稱能透過類人思維方式處理複雜駕駛場景，使車輛能夠在真實世界中進行「推理」，協助自動駕駛車輛應對複雜的駕駛情況。英偉達行政總裁黃仁勳稱，首款搭載Alpamayo 1技術的車款將第一季在美國上路。消息帶動今日智能駕駛概念股表現，同時一直有發展激光雷達業務的舜宇(02382)今日亦放風指考慮分拆該業務在港上市，但股價今早先升後跌。

 

　　溫鋼城指舜宇發展激光雷達多年但一直進度滯後，多年都未能貢獻積極收入或盈利，如今乘科技新股熱潮分拆，但眼見今早股價表現已可得知市場對分拆無甚預期，不同於百度(09888)旗下崑崙芯已早為市場熟悉，故舜宇即使分拆也難以複製百度升勢。他預期舜宇股價短期內難以擺脫區間上落，今早突破50天線上試70元水平後隨即受阻，動力缺乏下料維持62.5元至72元區間上落。

 

　　雖然近月中美都積極推進無人駕駛，但溫鋼城反而並不看好整體發展。他解釋，其實中方的百度以及美國的Alphabet都已經有無人駕駛的士落地行走，但一直都未能給予市場在業績上的亮眼表現，料行業發展今年內會持續，但收入及盈利規模仍需時驗證。他進一步指出，目前內地主要提供L3級智駕路試，但據他觀察目前內地智駕仍需要更多時間驗證安全，始終無人駕駛未足夠普及，如新車具備智駕元素會有所加分，但若因而令車價大升反而會令消費者卻步，因智駕始終未成為汽車消費者買車的重要考量因素，因此預期內地智駕行業發展將維持現行穩定進度，未會出現大幅增長。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股有幹勁勢破兩萬七 專家指點部署方向

舜宇股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

150.800

異動股

02610

南山鋁業國際

54.400

異動股

02418

德銀天下

7.180

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.800
  • 02610 南山鋁業國際
  • 54.400
  • 02418 德銀天下
  • 7.180
  • 01780 榮尊國際控股
  • 0.710
  • 09929 澳達控股
  • 0.920
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 61.350
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 31.040
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.830
  • 目標︰$22.00
  • 00148 建滔集團
  • 29.140
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 38.260
  • 目標︰$36.92
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 199.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.370
  • 00001 長和
  • 55.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.800
  • 02899 紫金礦業
  • 38.260
報章貼士
  • 01579 頤海國際
  • 13.160
  • 目標︰$16.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 99.200
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.460
  • 目標︰$27.50
熱炒概念股
即時重點新聞

06/01/2026 17:15  《盤後部署》恒指高成交惟上試26800未企穩，京東健康食中流感新藥首發優勢可吼

06/01/2026 18:56  【內房困局】據報華僑城安撫債權人稱已收到國資委指示，將提供必要支持確保債券可償付

06/01/2026 16:03  法興料今年AI仍是全球投資核心，留意小米阿里等股

06/01/2026 16:30  創新科技及工業局局長取消美國訪問行程

06/01/2026 17:40  騰訊(00700)回購100.3萬股，涉資約6.36億元

06/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒７９億元，買中國平安沽中移動

06/01/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好中海油中石油，高盛普升有色金屬股目標

06/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７８６２，一周拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指十年高，特斯拉部分車型零息購，騰訊蟬聯手遊商收入冠軍新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控｜環球股市造好滙控升逾3%破頂，恒生私有化在即仲有得升定趁消息回吐？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指先衝高後回順，全日收升363點報26710，成交近3千億惟北水淨流入收窄新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

賴清德引戰，卻乏兵源武器新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

2026全球經濟五大懸念 新文章
人氣文章

手機情報站．徐帥

OPPO A6 Pro 5G｜三防入門手機，高質熒幕、長效續航，售價2千元有找
DIVA CHANNEL
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！
人氣文章

Art & Living Feature

Netflix電影《10DANCE》：每一步、每一口呼吸都是情慾的拉扯
人氣文章

ChatENT．月巴氏

我最喜愛的Stephy
健康好人生 Health Channel
人氣文章
4種血型健康優缺點解析，1種血型失智風險高逾80%新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 19:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事06/01/2026
神州經脈 | 滬指十年高，特斯拉部分車型零息購，騰訊蟬聯手遊商收入冠軍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區