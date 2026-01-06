  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

魚缸博客 | 風口上的豬都識飛，咁風口上嘅白銀又可以升幾多呢？

06/01/2026

魚缸博客 | 風口上的豬都識飛，咁風口上嘅白銀又可以升幾多呢？

 

　　金價呢期升得多就唔講啦，呢次同大家講下另類金屬：白銀。

 

　　2026好多人都睇多白銀，博客同班中環友吹水，話而家兩間國際「大行」其實對賭緊白銀期貨，旁邊友食緊花生食得好脆口，一個睇白銀過百美元，一個就睇白銀回到二三十美元水平，點解個價格差額可以咁大呢？

 

　　睇「多」果間大行其實係看好白銀未來幾年工業需求，特別係美國進入備戰狀態，對銀嘅戰略儲備需求大增，同時早兩日中國對白銀實行出口管制，將其升級為「戰略資源」，更加肯定方向；睇「空」大行就認為，其實白銀需求係人為設計，都係周期性投資，假如美國減息令資金流出海外，錢都情願流入股票、黃金，白銀升幅有限，如果美國或者其盟友加大產量，就會打冧白銀價格。

 

　　真係公說公有理，婆說婆有理。但博客係睇好白銀，因為如果單純講貴金屬炒賣，黃金升幅已經到盡頭，再炒落去係會有泡沫，其實黃金升幅有個好重要原因係無人講到：顯示卡與記憶體，呢兩個都係AI炒起情況下，間接被帶動嘅需求，而顯示卡、記憶題條PCI插條，就係用黃金渡上去。

 

　　白銀目前最大工業需求，就係太陽能板同電池，呢個都係中國內需；另外半導體都會用得上，因為係良好導電體。

 

　　博客認為，今年如無意外，現貨白銀可以破百美元都無太大問題，主要係中國光伏行業為AI帶來廉價電力，AI需求又帶動光伏需求，兩者環環相扣，所以想買白銀，買佢ETF或者兩倍做多就最好啦！

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

150.800

異動股

02610

南山鋁業國際

54.400

異動股

02418

德銀天下

7.180

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.800
  • 02610 南山鋁業國際
  • 54.400
  • 02418 德銀天下
  • 7.180
  • 01780 榮尊國際控股
  • 0.710
  • 09929 澳達控股
  • 0.920
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 61.350
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 31.040
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.830
  • 目標︰$22.00
  • 00148 建滔集團
  • 29.140
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 38.260
  • 目標︰$36.92
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 199.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.370
  • 00001 長和
  • 55.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.800
  • 02899 紫金礦業
  • 38.260
報章貼士
  • 01579 頤海國際
  • 13.160
  • 目標︰$16.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 99.200
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.460
  • 目標︰$27.50
熱炒概念股
即時重點新聞

06/01/2026 17:15  《盤後部署》恒指高成交惟上試26800未企穩，京東健康食中流感新藥首發優勢可吼

06/01/2026 18:56  【內房困局】據報華僑城安撫債權人稱已收到國資委指示，將提供必要支持確保債券可償付

06/01/2026 16:03  法興料今年AI仍是全球投資核心，留意小米阿里等股

06/01/2026 16:30  創新科技及工業局局長取消美國訪問行程

06/01/2026 17:40  騰訊(00700)回購100.3萬股，涉資約6.36億元

06/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒７９億元，買中國平安沽中移動

06/01/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好中海油中石油，高盛普升有色金屬股目標

06/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７８６２，一周拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指十年高，特斯拉部分車型零息購，騰訊蟬聯手遊商收入冠軍新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控｜環球股市造好滙控升逾3%破頂，恒生私有化在即仲有得升定趁消息回吐？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指先衝高後回順，全日收升363點報26710，成交近3千億惟北水淨流入收窄新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

麥當勞優惠｜買任何套餐或指定美食，加$10即歎麥樂雞4件／麥炸雞1件／脆香雞翼2件新文章
人氣文章

台灣熱話．姚超文

賴清德引戰，卻乏兵源武器新文章
人氣文章

政經范局．范強

不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

轉季乾冷天氣宜每日敷面膜保濕？選購紙面膜的2大秘訣：敷面膜後記得過水！ 新文章
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

節日暴食後血糖飆升？營養師教你4招拉回正軌！
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

一年之計在於春：用直覺選牌，迎接2026年的新開始！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
破解「日行一萬步」迷思！ 原來三千步，就足以守護老友記健康新文章
人氣文章
4種血型健康優缺點解析，1種血型失智風險高逾80%新文章
人氣文章
胃癌警示｜29歲男年食300次外賣，腹痛黑便確診！5大致癌習慣曝光
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 19:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事06/01/2026
神州經脈 | 滬指十年高，特斯拉部分車型零息購，騰訊蟬聯手遊商收入冠軍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區