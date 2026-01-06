新股上市 | 龍旗科技通過港IPO聆訊，目標集資2億至3億美元

電子產品代工大廠龍旗科技(滬:603341)據報已啟動在港上市前預路演，目標集資2億至3億美元。花旗、海通國際、國泰君安國際為龍旗科技聯席保薦人。

（龍旗科技網頁截圖）

龍旗科技為內地三大ODM（原始設計製造）廠商之一，主力為小米集團(01810)、三星電子、聯想、榮耀、OPPO、vivo等品牌提供手機、電腦、智能穿戴等產品的代工服務。2025年首9個月，龍旗收入313.32億元，按年減少10.3%；股東應佔盈利5.07億元，增長17.7%。

智能手機收入佔總收入近七成，其餘分別為平板電腦、智能穿戴和智能眼鏡，佔9.5%、9.1%和6.3%。平均售價方面，智能手機為181.2元，AIoT及其他產品184.4元，平板電腦則最高，達321.1元。

據聆訊後文件，2022至2024年及截至2025年9月30日止9個月，龍旗科技來自小米的銷售收入分別為133.6億、115.2億、172.6億及89.5億元人民幣，分別佔同期總收入的45.5%、42.4%、37.2%及28.6%。

撰文：經濟通採訪組

