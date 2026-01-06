積金局：去年強積金整體淨回報16.5%，連續三年正回報

積金局公布，根據最新官方臨時數據，2025年全年的強積金整體淨回報為16.5%，是連續三年取得正回報（2024年為8.6%，而2023年為3.4%）。各類強積金基金，包括股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金、強積金保守基金及貨幣市場基金（不包括強積金保守基金），過去一年全部錄得正回報。受惠於理想投資表現，截至2025年12月底，強積金總資產升至約15500億，再度突破歷史新高。

自強積金制度實施以來，佔強積金總資產合共八成的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報分別為5%和4.5%，跑贏同期1.8%的年率化通脹率。至於俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」(default investment strategy (DIS)）旗下的核心累積基金，自2017年推出以來的平均年率化淨回報為6.9%，同樣跑贏期內的年率化通脹率1.8%。

積金局提醒強積金計劃成員，強積金是跨越超過40年的長線投資，不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場。計劃成員應根據個人的人生階段、財務狀況、風險承受能力等因素，作出合適自己的投資規劃。

撰文：經濟通採訪組

