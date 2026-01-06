麥嘉嘉：快手若分拆可靈有利提升整體估值，惟留意主業前景存憂

快手(01024)近期表現強勁，暫連升三日，昨日更是大漲逾一成，今日繼續衝高，曾升近半成。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指出，可靈AI在多國下載量名列前茅，加上AI技術升級，令分析師重新評估快手估值。此外，市場亦憧憬可靈AI分拆上市可能拉升估值，但她提醒，AI業務短期內仍難貢獻盈利，若流動性收緊，快手主業競爭壓力將限制股價升勢。

麥嘉嘉表示，此波漲勢主要受到兩大因素推動。其一，外圍消息顯示可靈AI在海外市場如南韓、美國、土耳其等地的下載量名列前茅，進入前十名甚至位列第一，令分析師認可快手的質素及盈利公司，從而刺激股價上漲。其二，公司近月在AI技術方面亦取得突破，包括升級可靈O1多模態框架，推出2.6音畫同出以及數字人2.0。麥嘉嘉指出，上述技術的更新表明快手突破了其之前在AI生成影片面臨的技術難點，促使券商重新評估其價值。

另外，由百度(09888)掀起，舜宇(02382)接棒帶動的分拆業務單獨上市潮，亦令部分投資者猜測快手此輪升勢或與市場憧憬快手分拆可靈AI單獨上市有關。麥嘉嘉表示，若可靈AI分拆，市場或會給予更高市銷率，估值有望超過目前在快手內的隱含價值，從而推升快手整體估值。

但是麥嘉嘉直言，快手AI業務目前收入規模佔比低，且處於需要大量投入的階段，研發和伺服器成本高昂，短期內難以對盈利產生實質貢獻，目前仍是靠故事驅動的短線炒作。而且，考慮到快手主業（廣告、電商和直播）面臨來自抖音的激烈競爭，增長放緩，難以支撐高估值。她坦言，一旦市場情緒轉趨謹慎，投資者將重新聚焦於主業面臨的競爭壓力，限制快手股價的上升空間。對於股價未來走勢，麥嘉嘉認為若市場氛圍樂觀，股價短線可能嘗試上試80元水平。

