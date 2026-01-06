新股上市 | Jollibee計劃分拆國際業務在美上市料2027年完成，國際業務包括香港添好運

菲律賓快餐連鎖快樂蜂食品（Jollibee Foods）宣布，計劃分拆國際業務在美國上市，預計2027年底完成，且分拆美國上市可能涉及首次公開發行（IPO）。

文件顯示，快樂蜂Jollibee計劃將業務拆分為兩家公司，一間專注於菲律賓，另一間專注於海外其他地區。包括海外快速成長品牌在內的國際業務將成為一家獨立的公司，目標是尋求全球擴張而非穩定國內回報的投資者。快樂蜂食品現有股東料將獲分派國際公司的股份。

在菲市佔率跑贏麥當勞，國際業務收入貢獻43%

截至去年9月，快樂蜂食品在全球營運10304間門市，其中6859間位於海外的中國內地、加拿大和越南等30多個國家；於今年首9個月，國際業務貢獻約2242億元披索，即約38億美元，佔總收入約43%。而快樂蜂在菲律賓則有3445間門店，當地市佔率高於麥當勞。

其產品組合涵蓋了本土品牌，如快樂蜂、Chowking、Mang Inasal 和 Greenwich，以及國際品牌，包括美國的Smashburger、The Coffee Bean and Tea Leaf；Highlands Coffee；韓國的Compose Coffee；Milksha；香港的添好運。資料顯示，快樂蜂於2018年已間接參股香港點心店添好運，其後多次整合增持，2024年正式全面收購添好運餘下股權，當時添好運整體估值2.525億坡元，即約14.75億港元。

快樂蜂Jollibee是由菲律賓華人企業家陳覺中（Tony Tan Caktiong）於1975年創立，最初是一家小型冰淇淋店，後來轉型為快餐店，並根據菲律賓人的口味調整菜單，推出了炸雞和甜味意粉等。

撰文：經濟通採訪組

