法興料今年AI仍是全球投資核心，留意小米阿里等股

法興表示，預期今年AI仍是全球投資核心，港股投資市場呈現雙軌熱度：一方面投資者積極參與美股科技股及相關窩輪的亞太盤交易，另一方面對港交所(00388)近期或即將上市的AI相關股份交易興趣也顯著提升。

法興上巿產品銷售部董事蔡秀虹（左）、法興上巿產品銷售部董事周翰宏（右）

該行指出，標普500年終目標為7300點，港股、美股主題為保險股、高股息股、新消費類股、AI與機械人相關產業，並指出主要風險為AI盈利增長低於預期、中國經濟政策效力、高估值科技股回調、資金流入持續性。

法興上市產品銷售部董事周翰宏(Horace Chow)指出，美股方面，AI驅動的美企盈利增長仍然可觀，焦點或擴散至更多受惠AI企業。另外，港股ATMX平均引伸波幅已跌至三年低位，尋找正股突破時機部署窩輪有機會「賺價、賺波幅」，而中資股維持「增持」看法，對恒指持審慎樂觀看法。

他表示，在留意板塊及投資主題方面，機械人和AI相關類股：英偉達(US.NVDA)、谷歌(US.GOOGL)、博通(US.AVGO)、阿里(09988)、特斯拉(US.TSLA)、百度(09888)、優必選(09880)、騰訊(00700)、小鵬汽車(09868)、小米(01810)。

他續指，在保險股及高派息類股方面，保險類，平保(02318)、國壽(02628)、新華保險(01336)；銀行類，滙控(00005)、建行(00939)、工行(01398)；電訊類，中移動(00941)、中電信(00728)、聯通(00762)；新消費類股，泡泡瑪特(09992)、老鋪黃金(06181)。

去年窩輪及牛熊證總成交額按年升55%至44945億元

回顧2025年窩輪及牛熊證市場表現。法興上市產品銷售部董事蔡秀虹表示，去年全年窩輪及牛熊證總成交額達44945億元，按年大升55%，創2021年以來新高，佔大市成交約7.3%。窩輪總成交額達19030億元，按年升50%；牛熊證總成交額達25915億元，按年升58%。

她指出，受惠港股市場投資氣氛熾熱，個股輪證成交急增。當中，ATMX輪證成交按年急增超過七成；泡泡瑪特(09992)、中芯(00981)及寧德時代(03750)等相關產品亦受追捧：美股窩輪方面，則較多資金留意輝達及特斯拉。

她表示，去年輪證市場交投暢旺，投資者運用輪證特性捕捉波動市況，並加強美股窩輪部署。該行進一步擴大美股相關資產的覆蓋範圍，新增博通及奈飛窩輪，以滿足投資者在美股「科技七雄」以外的交易需求。

撰文：經濟通採訪組

