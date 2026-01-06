恒指先衝高後回順，全日收升363點報26710，成交近3千億惟北水淨流入收窄

全球股市新年齊報喜，隔晚石油股連同傳統板塊受捧下，隔晚道指升594點或1.23%報48977，其餘指數一同向上。港股上日窄幅回吐，但錄得大額北水落場掃貨，帶動港股今早再發力，高開155點後升幅持續擴大，內險、內房、有色、本港地產等板塊集體拉漲，恒指一度升超500點高見26858點，創去年11月14日以來新高，其後觸發獲利情緒，指數持續回落至午後收盤，全日收報26710，仍升363點或1.4%，以全月計恒指已升過千點。

交投持續轉旺，主板成交近2918億元，較上日進一步上升，不過北水掃貨未似昨日般踴躍，全日淨流入近29億元。恒生中國企業指數收報9244，升95點或1%。恒生科技指數收報5825，升83點或1.5%。

環球股市新年表現強勁，中港、亞太及歐美股市均錄得強勁開局，刺激國際金融股表現，滙控(00005)漲3.12%，報128.8元，以除淨後價格計再創新高；友邦(01299)升2.56%，報86.05元，盤中創近年新高。上證指數走出日線13連陽，繼續打破歷史最長連陽紀錄。內險股造好，中國平安(02318)升4.96%，報72元，國壽(02628)升4.29%，報31.1元，財險(02328)升2.89%，報17.44元，人保(01339)升2.46%，報7.5元；中資券商股表現更標青，招商證券(06099)飆12.03%，報16.2元，中金(03908)漲8.7%，報22.24元，國泰海通(02611)升7.66%，報18.42元，中信証券(06030)升6.58%，報30.44元。

受關稅擔憂和風險偏好情緒推動，隔晚貴金屬普遍上揚，現貨金價銀價齊漲，倫敦期銅續創歷史新高。招金礦業(01818)升7.29%，報34.46元，中國宏橋(01378)升6.14%，報35.26元，江西銅業股份(00358)升5.51%，報44.8元，五礦資源(01208)升4.86%，報9.49元，紫金(02899)升4.48%，報38.26元。

京東健康(06618)炒高5.41%，報61.35元；恒安國際(01044)跌2.57%，報27.28元，為今日表現最差藍籌。

市場關注國際消費電子展成果，科技股今日反而走勢個別，小米(01810)跌1.47%，報38.76元，阿里(09988)跌1.31%，報150.8元，騰訊(00700)升1.28%，報632.5元，京東集團(09618)升1.58%，報115.5元，美團(03690)升0.66%，報106.1元。英偉達行政總裁黃仁勳宣布新一代AI晶片Rubin已全面投產，中芯(00981)跌1.18%，報75.6元，壁仞科技(06082)挫6.63%，報31元。

腦機接口概念回吐，腦動極光(06681)挫5.34%，報7.45元，微創腦科學(02172)跌4.07%，報12.98元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中芯。

撰文：經濟通市場組

