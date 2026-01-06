異動精選 | 環球股市新年向好滙控再破頂，滬綜指連日造好內地券商股報喜
06/01/2026
06/01/2026
延伸閱讀
06/01/2026 17:15 《盤後部署》恒指高成交惟上試26800未企穩，京東健康食中流感新藥首發優勢可吼
06/01/2026 18:56 【內房困局】據報華僑城安撫債權人稱已收到國資委指示，將提供必要支持確保債券可償付
06/01/2026 16:03 法興料今年AI仍是全球投資核心，留意小米阿里等股
06/01/2026 16:30 創新科技及工業局局長取消美國訪問行程
06/01/2026 17:40 騰訊(00700)回購100.3萬股，涉資約6.36億元
06/01/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒７９億元，買中國平安沽中移動
06/01/2026 08:53 【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好中海油中石油，高盛普升有色金屬股…
06/01/2026 16:25 《財資快訊》美電升報７﹒７８６２，一周拆息較上日升４０基點
