  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

開市Go | 格陵蘭爭議衝擊美歐互信，零跑發內資股集資，毛戈平高層集體減持

07/01/2026

要聞盤點

 

1、美股延續新年升浪，周二（6日）三大指數集體收高。在科技巨企及半導體板塊強勁買盤帶動下，標指與道指雙雙刷新歷史高位，道指更首次企穩於49000點之上。儘管本周稍後仍有非農就業數據等關鍵指標出爐，但市場情緒依然樂觀，資金持續追捧AI相關資產。道指收市升484.9點，或0.99%，報49462.08點；標普500指數升42.77點，或0.62%，報6944.82點；納指升151.35點，或0.65%，報23547.17點。中國金龍指數跌62點。日經期貨截至上午8時03分上升147點。

 

2、儘管多個歐洲國家發表聯合聲明支持丹麥，警告現有邊界不容協商，但美國總統特朗普不排除動武奪取格陵蘭，白宮強調出兵佔領是選項之一。

 

3、聯儲局理事米蘭表示，當前貨幣政策抑制經濟增長，今年或需再降息逾100個基點；里奇蒙聯儲銀行行長強調政策前景微妙，需關注更多經濟數據。

 

4、特朗普敦促共和黨人在中期選舉前扭轉政治頹勢，並警告若民主黨奪回國會控制權，他或面臨第三次彈劾。

 

5、美國與烏克蘭盟友在向戰後烏克蘭提供安全保障的談判中取得進展，美方稱安全議定書基本完成，並承諾若烏克蘭再遭俄羅斯襲擊時提供支持。

 

6、中國人民銀行重申將靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，發揮增量政策和存量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度。

 

7、中國商務部宣布禁止向日本軍事用戶出口所有兩用物項，管制清單涵蓋800多項物品，包括化學品、電子產品、傳感器及航運和航天設備與技術。

 

8、世邦魏理仕預期本港今年甲級商廈空置率將回落至16.8%，租金或再跌約3%；惟預期中環及尖沙咀核心區租金已見底，來年或錄輕微升幅。

 

9、英偉達首席執行官黃仁勳及公司財務長對未來表現發表積極評論，並看好收入超出市場預測水平。

 

開市Go | 格陵蘭爭議衝擊美歐互信，零跑發內資股集資，毛戈平高層集體減持

 

開市Go | 格陵蘭爭議衝擊美歐互信，零跑發內資股集資，毛戈平高層集體減持

 

開市Go | 格陵蘭爭議衝擊美歐互信，零跑發內資股集資，毛戈平高層集體減持

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01826

豐展控股

0.126

異動股

02328

中國財險

16.960

異動股

02611

國泰海通

18.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01826 豐展控股
  • 0.126
  • 02328 中國財險
  • 16.960
  • 02611 國泰海通
  • 18.400
  • 01585 雅迪控股
  • 11.410
  • 03993 洛陽鉬業
  • 21.700
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 60.450
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 29.840
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.500
  • 目標︰$22.00
  • 00148 建滔集團
  • 29.060
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 38.620
  • 目標︰$36.92
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.120
  • 09992 泡泡瑪特
  • 198.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 144.600
  • 00981 中芯國際
  • 75.800
  • 00700 騰訊控股
  • 619.000
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 37.640
  • 目標︰$45.00
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 206.000
  • 目標︰$248.00
  • 00772 閱文集團
  • 33.840
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

07/01/2026 12:08  恒指半日跌272點報26438，憂AI迭代難追趕阿里急跌4%，三桶油挫

07/01/2026 12:25  花旗：維持今年年中恒指目標27500點，年底28800點

07/01/2026 12:09  東亞:首季較看好港股8個板塊，金價波動區間介乎每盎司4150-4550美元

07/01/2026 11:35  【抓捕馬杜羅】美媒：特朗普要求委國切斷與中俄等四國經濟聯繫，只許與美國合作產油

07/01/2026 10:54  《異動股》金力永磁升逾半成，據報中國研究收緊對日稀土出口

07/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒７９億元，買中國平安沽中移動

07/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】大摩點評地產股升長實太地評級，星展普升保險股目標

07/01/2026 11:37  《財資快訊》美電穩報７﹒７８８５，隔夜拆息較上日升３５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

花旗：維持恒指年底目標28800點，料今年本港樓價升3%，超豪華物業續跑贏整體樓市新文章
人氣文章

新聞>國際動態

抓捕馬杜羅 | 美媒：特朗普要求委國切斷與中俄等四國經濟聯繫，只許與美國合作產油新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 人民幣偏強利港股，腦機接口技術未成熟僅宜炒氣氛新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘 | 港股創近兩個月高 一月效應已奏效？｜內險股仍有水位？｜今年有何收息股心水？新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

27381新文章
人氣文章

政經范局．范強

不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？ 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

Netflix電影《10DANCE》：每一步、每一口呼吸都是情慾的拉扯
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性沉溺導致頻密出軌？這是對問題的準確理解，抑或只是轉移視線的借口？
人氣文章

港女講男．妮洛

再見2025！回顧這年是豐收滿滿，還是忙碌過後一場空？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 58歲周慧敏演唱會後台步伐緩慢需攙扶，攰樣曝光引健康疑慮
人氣文章
季節性流感｜葛根湯：感冒初期服用最有效！亦可舒緩肩頸僵硬、肌肉疼痛新文章
人氣文章
目標燈塔：訂立目標，邁向成長新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2026 13:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2026 13:17
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2026 13:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/01/2026 13:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/01/2026
花旗：維持恒指年底目標28800點，料今年本港樓價升3%，超豪華物業續跑贏整體樓市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區