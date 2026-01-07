開市Go | 格陵蘭爭議衝擊美歐互信，零跑發內資股集資，毛戈平高層集體減持

要聞盤點

1、美股延續新年升浪，周二（6日）三大指數集體收高。在科技巨企及半導體板塊強勁買盤帶動下，標指與道指雙雙刷新歷史高位，道指更首次企穩於49000點之上。儘管本周稍後仍有非農就業數據等關鍵指標出爐，但市場情緒依然樂觀，資金持續追捧AI相關資產。道指收市升484.9點，或0.99%，報49462.08點；標普500指數升42.77點，或0.62%，報6944.82點；納指升151.35點，或0.65%，報23547.17點。中國金龍指數跌62點。日經期貨截至上午8時03分上升147點。

2、儘管多個歐洲國家發表聯合聲明支持丹麥，警告現有邊界不容協商，但美國總統特朗普不排除動武奪取格陵蘭，白宮強調出兵佔領是選項之一。

3、聯儲局理事米蘭表示，當前貨幣政策抑制經濟增長，今年或需再降息逾100個基點；里奇蒙聯儲銀行行長強調政策前景微妙，需關注更多經濟數據。

4、特朗普敦促共和黨人在中期選舉前扭轉政治頹勢，並警告若民主黨奪回國會控制權，他或面臨第三次彈劾。

5、美國與烏克蘭盟友在向戰後烏克蘭提供安全保障的談判中取得進展，美方稱安全議定書基本完成，並承諾若烏克蘭再遭俄羅斯襲擊時提供支持。

6、中國人民銀行重申將靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，發揮增量政策和存量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度。

7、中國商務部宣布禁止向日本軍事用戶出口所有兩用物項，管制清單涵蓋800多項物品，包括化學品、電子產品、傳感器及航運和航天設備與技術。

8、世邦魏理仕預期本港今年甲級商廈空置率將回落至16.8%，租金或再跌約3%；惟預期中環及尖沙咀核心區租金已見底，來年或錄輕微升幅。

9、英偉達首席執行官黃仁勳及公司財務長對未來表現發表積極評論，並看好收入超出市場預測水平。

