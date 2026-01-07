盤前攻略 | 夜期黑期略低水恒指料低開 淡友大清算後重新加倉

聯儲局理事米蘭表示，美國核心通脹接近儲局目標，預計數據將支持更多減息，認為今年儲局應減息超過100點子。又指目前儲局政策相對保守，正在拖累經濟發展。美國股市周二造好，道指及標指齊齊破頂，道指升484點或1%，報49462點；標指升42點或0.6%，報6944點，盤中曾刷新紀錄，兼創收市新高；納指升151點或0.7%，收報23547點。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數0.78%。阿里巴巴跌3.43%，報150.90美元；京東跌0.0.17%，報29.60美元；百度跌2.18%，報146.42美元；理想跌2.13%，報16.99美元；小鵬跌0.20%，報20.11美元；蔚來跌1.65%，報4.78美元；嗶哩嗶哩跌0.11%，報27.30美元。

夜期略低水，港股ADR普遍低走

恒指夜期跌34點，報26685，低水25點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.15%，折合105.9港元；長和(00001)ADR較港股低0.96%，折合54.8港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.28%，折合630.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.59%，折合38.5港元；港交所(00388)ADR較港股低0.29%，折合431.2港元；滙控(00005)ADR較港股低0.75%，折合127.8港元。





好友離場淡友再戰，後市高追宜謹慎

恒指開年三連升，昨日盤中曾最多漲逾500點，淡友損失慘重，逾2千張熊證跌入被收回範圍，不過部分淡友重新加倉，最新熊證街貨總數僅減少589張至7655。而由於牛證同步減少，牛熊證街貨比例維持在約6:4，與之前一個交易日相同。昨日恒指持續上升，部分好友獲利離場，致使牛證街貨總數減少898張至11230張。重貨區維持在25800至25899區間，該區亦是最多新增區，總數1178張之中有139張新增。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升11點，報26690，輕微低水20點，預料恒指接近平開。恒指踏入2026年連升三天，以昨天最高位26858點計算，三天累升最多約1228點。由於環球金融市場開年造好，美股三指中，道指及標指昨日再創新高，加上內地A股開年造好，預料恒指本次升浪未完，高位有機會進一步逼近27000點，與10月初高位及11月中高位行成三頂局面，不過若無法突破前述高位，後市很大機會要回調，高追風險漸大。

