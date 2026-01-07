  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

美股 | AI熱潮推動新年美股再創新高，道指收市首越49000點大關

07/01/2026

美股 | AI熱潮推動新年美股再創新高，道指收市首越49000點大關

 

 

　　在科技巨企及半導體板塊強勁買盤帶動下，資金持續追捧AI相關資產。標指與道指周二（6日）雙雙刷新歷史高位，道指更首次企穩於49000點之上。

 

　　道指收市升484.9點，或0.99%，報49462.08點；標普500指數升42.77點，或0.62%，報6944.82點；納指升151.35點，或0.65%，報23547.17點。

 

　　盤中交投氣氛熾熱，道指一度高見49509.92點，標指亦曾觸及6948.69點，兩者均創下盤中歷史新高。

 

　　大市破頂的主要推動力來自科技股及人工智能概念股的強勢反彈。亞馬遜(US.AMZN)全日表現亮麗，收市升3.4%。美光科技(US.MU)飆升超過10%。踏入2026年僅僅三個交易日，該股已累計升約　18%。大數據分析公司Palantir(US.PLTR)亦錄得3.3%升幅。

 

貴金屬延續強勢

 

　　現貨金表現強勢，日內一度高見4496美元，目前徘徊於4490美元水平，升約1%。紐約期金日內報4504美元，升約1.1%。倫敦金屬交易所(LME)期銅價格再度破頂，一度抽升3.1%，高見每噸13387.5美元；與此同時，現貨銀價表現更為強勁，單日急升6.29%，報每盎司81.4305美元。

 

　　美匯指數日內報98.58，升約0.2%。美元兌日圓於156.4水平窄幅整固，日內報156.63，升約0.19%。歐元兌美元一度受壓至1.1685附近的支撐位，日內報1.1687，跌約0.3%。

 

　　布蘭特期油價格受壓，報每桶約60.48美元，單日跌幅約2%，早前曾因中東局勢一度上試62美元水平。紐約期油則報56.9美元，跌幅約2.4%。

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01826

豐展控股

0.126

異動股

02328

中國財險

16.980

異動股

02611

國泰海通

18.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01826 豐展控股
  • 0.126
  • 02328 中國財險
  • 16.960
  • 02611 國泰海通
  • 18.400
  • 01585 雅迪控股
  • 11.410
  • 03993 洛陽鉬業
  • 21.700
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 60.450
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 29.840
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.500
  • 目標︰$22.00
  • 00148 建滔集團
  • 29.060
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 38.620
  • 目標︰$36.92
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.120
  • 09992 泡泡瑪特
  • 198.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 144.600
  • 00981 中芯國際
  • 75.800
  • 00700 騰訊控股
  • 619.000
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 37.640
  • 目標︰$45.00
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 206.000
  • 目標︰$248.00
  • 00772 閱文集團
  • 33.840
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

07/01/2026 12:08  恒指半日跌272點報26438，憂AI迭代難追趕阿里急跌4%，三桶油挫

07/01/2026 12:25  花旗：維持今年年中恒指目標27500點，年底28800點

07/01/2026 12:09  東亞:首季較看好港股8個板塊，金價波動區間介乎每盎司4150-4550美元

07/01/2026 11:35  【抓捕馬杜羅】美媒：特朗普要求委國切斷與中俄等四國經濟聯繫，只許與美國合作產油

07/01/2026 10:54  《異動股》金力永磁升逾半成，據報中國研究收緊對日稀土出口

07/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒７９億元，買中國平安沽中移動

07/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】大摩點評地產股升長實太地評級，星展普升保險股目標

07/01/2026 11:37  《財資快訊》美電穩報７﹒７８８５，隔夜拆息較上日升３５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

花旗：維持恒指年底目標28800點，料今年本港樓價升3%，超豪華物業續跑贏整體樓市新文章
人氣文章

新聞>國際動態

抓捕馬杜羅 | 美媒：特朗普要求委國切斷與中俄等四國經濟聯繫，只許與美國合作產油新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 人民幣偏強利港股，腦機接口技術未成熟僅宜炒氣氛新文章
品味生活
生活
人氣文章

我要退休．羅國森

ELN也是可靠的定息工具？新文章
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

Google食了偉哥，再次站起來  共同創辦人謝爾蓋布林回歸！
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘 | 港股創近兩個月高 一月效應已奏效？｜內險股仍有水位？｜今年有何收息股心水？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性沉溺導致頻密出軌？這是對問題的準確理解，抑或只是轉移視線的借口？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

時尚界已進入審美疲勞時代！各大品牌新創作總監上任，只得Louis Trotter的Bottega Veneta跑出？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

威士忌深度遊：走進富士山麓蒸餾所，一嚐充滿美國波本風的Whisky 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
23歲內地女導演賴宇晴柬埔寨墮樓身亡，作品曾入圍釜山電影節新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
胃癌警示｜29歲男年食300次外賣，腹痛黑便確診！5大致癌習慣曝光
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2026 13:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2026 13:17
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2026 13:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/01/2026 13:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/01/2026
花旗：維持恒指年底目標28800點，料今年本港樓價升3%，超豪華物業續跑贏整體樓市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區