航空股 | 內地民航將深入整治內捲式競爭，疊加人幣走勢佳，中資航空股強勢可吼位吸

07/01/2026

　　內地近日舉行2026年全國民航工作會議，提到內地民航去年總體實現盈利65億元人民幣，國際航班恢復至2019年九成以上，並指今年將深入整治「內捲式」競爭，防止航司以過低票價開展惡性競爭。另外，內地為期9天(2月15日至23日)的春節假期將至，據報北京往三亞機票價格漲逾2倍，三亞熱門酒店房價漲逾1倍。此外，人民幣持續走強，儘管今日中間價稍為回落終止三連升，市場對今年人民幣普遍有樂觀預測。三大中資航空股近日明顯走強，中國國航(00753)(滬:601111)及南方航空(01055)(滬:600029)今早(7日)仍能逆市微升，東方航空(00670)(滬:600115)僅微跌，或可吼位吸納。

 

（Shutterstock圖片）

 

內地民航去年盈利65億人幣　今年將整治過低票價防止惡性競爭

 

　　在昨日(6日)舉行的2026年全國民航工作會議上，中國民航局局長宋志勇介紹，2025年民航總體實現盈利65億元人民幣，在2024年扭虧為盈的基礎上，經營效益進一步向好。2025年民航全行業全年共完成旅客運輸量7.7億人次，同比增長5.5%；全年國際航班恢復至2019年90%以上，國際旅客運輸量同比增長21.6%。在航班量同比增長4.7%的情況下，2025年航班正常率超過90%。

 

　　民航局預計2026年旅客量進一步增長，並在「反內捲」方面提出更具體的監管措施。宋志勇透露將在2026年研究制定旅客運輸成本調查辦法，探索建立運價監測預警聯動機制，協調加強銷售網絡平台監管。多家航司向媒體表示，民航局正在向航空公司收集相關數據，以測算不同航線的成本情況，為接下來的「運價監測預警」提供依據，防止航司以低於成本價開展惡性競爭。據了解，2025年國內民航運輸量再創年度新高，但背後是國內航司普遍採取的「以價換量」策略：2024年經濟艙平均票價同比下滑12.7%，2025年經濟艙平均票價進一步下滑2.9%。

 

春節假期北京往三亞機票價格漲逾2倍　熱門酒店房價漲逾1倍

 

　　另外，內地春節假期將於2月15日展開，為期9天至當月23日。假期疊加海南自貿港封關利好，三亞繼元旦假期後再次成為春節最熱門目的地之一。據《北京商報》報道，今年春節期間北京飛往三亞的機票價格已上漲超過200%，一些熱門酒店房價亦較平日上漲約133%。報道指，在攜程平台搜索發現，1月11日至19日，北京往返三亞的國航航班票價才2450元(人民幣．下同)，而春節假期期間，同航班的票價大漲至8480元，漲幅高達246%。

 

　　與此同時，攜程旅行App顯示，1月11日至19日，三亞珊瑚灣文華東方酒店園景大床房的房價為每晚2153元，而在春節假期期間，該房型的房價上漲至每晚4664元，上漲超過2500元。三亞亞特蘭蒂斯酒店海景大床房在春節假期期間每晚5263元，而1月4日至12日同房型房價僅為每晚2263元，即房價在春節期間上漲約133%。

 

　　報道引述航旅縱橫行業發展部總經理趙楠表示，春節境內遊機票預訂啟動早、熱度高，截至1月4日，春節期間國內前往海南的機票預訂量已超11萬張。報道又引述復星旅文相關負責人指，在剛剛過去的元旦假期期間，三亞旅遊市場持續火爆，三亞亞特蘭蒂斯酒店三晚平均入住率達到97%，而從目前的諮詢及預訂情況來看，春節假期期間入住率仍呈現出樂觀的態勢。

 

人幣中間價今報7.0187止三連升　料今年人幣於6.7至7.1上落

 

　　另方面，人民幣兌一美元中間價今報7.0187，較上個交易日跌14點子，止三連升，較市場預測偏弱逾290點。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開42點子，報6.9855，上個交易日即期匯率收盤報6.9813。隔夜美元震盪反彈，市場焦點重回美國即將公布的經濟數據，人民幣中間價的升值勢頭有所緩解。市場人士表示，外部擾動對人民幣偏升走勢的影響料有限。若中美負利差進一步收窄，人民幣的升勢有可能小幅加速。

 

　　值得一提，人民幣去年尾升值速度加快，離岸價及在岸價先後突破7算關，在岸價2025年全年升4.4%，既創下5年來最大漲幅，也逆轉連貶3年弱勢。展望2026年，市場雖對人民幣普遍有樂觀預測，料於6.7至7.1上落，但未敢太進取，因料升值過快中央會干預，誠如近日升穿7算心理大關，傳中資大行出手掃美元，冀緩升勢。不過，近期不少中國經濟學家及前央行官員認為，若內地要令經濟再平衡、擺脫對出口的依賴，就需更強貨幣，畢竟人幣升值既可提振疲弱的消費需求，又可減少貿易衝突。

 

黃偉豪：航空股估值及前景仍吸引　偏好國航7元以下可分注吸

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪認為，中資航空股可吼位買入，始終去年特別是下半年升幅頗多，現價宜再等一等。當然，從估值角度或中長線前景來看，它們仍算吸引，其一是整個航空或旅遊出行相關行業由疫後復常至今，近幾年都保持不錯表現，且增長頗明顯特別是客運方面，始終大家對外遊需求大；其二人民幣強，對航空股確有正面支持，相信今年只要人民幣不是短期性大升大跌，內地容許其自由行，而對美元看法始終較審慎，對人民幣看法較正面；其三是幾間航空公司都沒怎麼做燃油對沖，油價回落反而對其有利，會減少成本壓力，而油價近期的確頗弱勢，今年對油價看法也較審慎。因此，相信航空股中線有一定上升空間。

 

　　而對於航空公司採取「以價換量」策略，黃偉豪指，價格下降對其自然較利淡，但如果能令客量回升未必絕對負面，反而最終應看能否透過政策進一步催谷需求再增加，若客量持續提升，監管方面不需太擔心。而在三大中資航空股中，會較偏好國航，始終它對比南航及東航，國際航線較多，外遊需求對其會有更大刺激，不過股價已升了較多，今日仍處於頂位，若有機會回至7元以下才分注買入會較好。

 

　　國航半日升0.55%收報7.33元，南航升0.49%報6.12元，東航微跌0.36%報5.57元。國泰(00293)則升1.1%報12.89元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

