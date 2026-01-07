  • 會員
異動股 | 廣發證券插近半成，擬折讓逾8%配股抽水40億元，同步擬發可轉債

07/01/2026

異動股 | 廣發證券插近半成，擬折讓逾8%配股抽水40億元，同步擬發可轉債

 

 

　　廣發証券(01776)H股現價跌4.7%，報18.88元，該股成交約343萬股，涉資6488萬元。A股(深:000776)現價23.66元人民幣，跌0.5%，成交5818萬元人民幣，涉及245萬股。現價A股對H股呈溢價39%。

 

　　廣發證券公布，擬向不少於六名承配人發行2.19億股新股，佔公司擴大後已發行H股11.4%，及佔公司擴大後已發行股份約2.8%。每股配售價為18.15元，較上日H股收市價19.81元折讓約8.38%，預計募集所得款項淨額約39.59億元，將主要用於向境外附屬公司增資，以支持該行國際業務發展。

 

　　公司同時公布，發行本金總額21.5億港元零息可轉換債券，到期日為2027年1月12日，轉換價每股H股19.82元，較收市價19.81港元溢價0.05%。若悉數轉換，債券將轉換為約1.08億股H股，佔擴大後發行股份約1.41%。所得款項淨額約21.54億元，同樣用於境外附屬公司增資及國際業務拓展。

 

　　完成配售及債券轉換後，已發行股份總數將由約76.06億股增至79.33億股。主要股東持股比例輕微稀釋，其中吉林敖東藥業集團持股量將由16.47%攤薄至15.79%；遼寧成大股份有限公司持股由16.44%攤薄至15.76%，H股公眾股東持股則從15.66%攤薄至15.01%。

 

　　廣發證券認為，本次配售及債券發行所得款項擬全部用於公司向境外附屬公司增資，將有助於增厚境外附屬公司資本實力，增強境外附屬公司的抗風險能力。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

