券商股 | 廣發証券配股抽水40億元，惟A股強勢持續，券商股同獲大行唱好仍可吼？

07/01/2026

　　廣發証券(01776)擬折讓逾8%配股淨籌近40億元，同步發行零息可轉換債券集資21.5億元，兩者都用於向境外附屬公司增資及國際業務拓展。廣發証券今日(7日)最多跌近6%，仍穩守在配股價18.15元之上，不得不提，A股近期表現強勁，續創10年新高，內地券商股近日亦表現強勁，其中廣發証券昨日(6日)就飆升7%，難怪趁高配股抽水。而經昨日急升後，今日仍有券商股逆市造好，其中中金公司(03908)再升3%。無論A股及券商股近日都獲大行唱好，若想吸納應如何選擇及部署？

 

券商股 | 廣發証券配股抽水近40億，惟A股強勢滬指連升14日，券商股同獲大行唱好仍可吼？

（廣發証券網頁截圖）

 

廣發証券擬折讓逾8%配股淨籌近40億元　另發可轉債集資21.5億元

 

　　廣發証券公布，擬向不少於六名承配人發行2.19億股新股，佔公司擴大後已發行H股11.4%，及佔公司擴大後已發行股份約2.8%。每股配售價為18.15元，較上日H股收市價19.81元折讓約8.38%，預計募集所得款項淨額約39.59億元，將主要用於向境外附屬公司增資，以支持該行國際業務發展。公司同時公布，發行本金總額21.5億元零息可轉換債券，到期日為2027年1月12日，轉換價每股H股19.82元，較上日收市價19.81元溢價0.05%。若悉數轉換，債券將轉換為約1.08億股H股，佔擴大後發行股份約1.41%。所得款項淨額約21.54億元，同樣用於境外附屬公司增資及國際業務拓展。

 

　　完成配售及債券轉換後，已發行股份總數將由約76.06億股增至79.33億股。主要股東持股比例輕微稀釋，其中吉林敖東藥業集團持股量將由16.47%攤薄至15.79%；遼寧成大股份有限公司持股由16.44%攤薄至15.76%，H股公眾股東持股則從15.66%攤薄至15.01%。廣發証券認為，本次配售及債券發行所得款項擬全部用於公司向境外附屬公司增資，將有助於增厚境外附屬公司資本實力，增強境外附屬公司的抗風險能力。

 

滬指連升14日續創10年高　上交所去年A股新開戶增近一成

 

　　A股昨日延續強勢，滬指及深成指全日均保持升勢之餘，亦以接近全日最高位收市。滬指昨漲1.5%收報4083點，為2015年以來最高，深成指漲1.4%報14022點，兩市成交超過2.8萬億元人民幣。券商研究機構指，在弱美元及國內政策催化下，更多海外資金與長線資金入市，有望從資金端提振A股。自2025年12月17日至2026年1月5日，滬指錄得日線12連陽，創1992年3月以來最長紀錄。Wind數據顯示，1992年3月以來，滬指曾出現三次11連陽，分別為1992年5月5日至19日、2006年6月15日至29日，以及2017年12月28日至2018年1月2日。

 

　　滬深股市今日持續走強，滬指早盤平開後走揚至近4100點水平，午後一度轉為下跌，惟收市前再度企穩，滬指全日微升0.05%收報4085.77點，連升14日，續創10年新高，深成指則升0.06%報14030.56點，成交續增，兩市成交約2.85萬億元人民幣，較上個交易日升476億元人民幣或1.7%。

 

　　值得一提，上交所官網公布數據顯示，2025年上交所A股新開戶累計2743.69萬戶，相較於2024年的2499.89萬戶同比增長9.75%，成為自2022年以來A股年度新開戶數據的最高紀錄。單月而言，2025年12月上交所A股新開戶259.67萬戶，環比11月的238.14萬戶增長9.04%，較2024年12月的198.91萬戶同比增長30.55%。在整體開戶量穩步攀升的同時，市場呈現出一個引人矚目的結構性變化：機構開戶量大幅躍升，全年新開10.45萬戶，同比激增35%，增速遠超個人投資者。這一趨勢在12月表現尤為突出，當月機構新開戶數達1.11萬戶，創下年內新高，這也是2025年內第二次單月機構開戶數突破1萬戶關口。

 

券商股 | 廣發証券配股抽水近40億，惟A股強勢滬指連升14日，券商股同獲大行唱好仍可吼？

（AP圖片）

 

高盛建議高配中國股票　料A股今明兩年每年最多漲20%

 

　　高盛近日發表研報，預測2026年中國實際GDP增速高於市場共識，並建議高配中國股票。高盛股票策略團隊預計，2026年與2027年中國股市將各上漲15%至20%，分別受14%與12%獲利成長、約10%估值重估支撐。獲利成長潛在再加速的關鍵因素包括人工智慧應用、「出海」趨勢及「反內捲」政策。

 

　　高盛又指，中國股市當前估值較全球同業顯著折價，對國內外投資者具分散化配置價值，有助吸引更多資本流入。

 

摩通：券商股受惠市場氣氛改善　首選中金予增持評級

 

　　另摩通發表研報指，A股及H股券商股近期股價跑贏大市，主要受惠於近期市場氣氛強勁改善。該行預期，若市場氣氛持續強勁，高Beta券商股如A股東方財富及H股招商證券(06099)可能繼續跑贏同業。

 

　　該行首選中金，認為該股具有較高Beta值，並受惠於香港IPO活動活躍、潛在放寬資本及槓桿限制，以及收購兩家小型券商帶來的利好，予「增持」評級。

 

中金料今年券商股盈利增長12%　政策面提供向上催化

 

　　中金則指，中國證券行業的成長受益於中國經濟發展及資本市場改革，中資龍頭券商有望在「十五五」期間加速向國際一流投行邁進、更好服務中國式現代化的同時實現自身業務規模、專業能力及盈利質效的提升，其長期投資配置價值料將進一步凸顯。監管強調扶優限劣、新興業務專業要求更強、同業整合進程加速，將推動行業集中度提升、綜合化與特色化發展並舉。而龍頭券商業務結構在股/債、一/二級、機構/零售、資本金/費類、境內/外、場內/外之間愈發均衡，同時在用表上從博取彈性趨向風險中性，帶來更加穩健的業績。另行業更注重高質量發展，龍頭券商用表能力增強及長期槓桿上升可期，疊加成本費用結構優化，有助於長期ROE及股息率改善。

 

　　展望2026投資機會，該行指2025年板塊股價滯漲、跑輸主要股指，或因資金偏好轉變及業績提前兌現，面向2026年行業則有望攻守兼備：基本面繼續呈現相對高景氣，預計整體盈利增長12%，但業務線及券商個體之間分化加大；政策面提供向上催化，關注IPO發行常態化、產品工具箱擴容及潛在資本槓桿放寬、長期資金入市節奏等；交易面提供充足安全墊，機構持倉及估值水平均有提升空間。該行建議重點把握三條投資主線：1）二級活躍傳導至一級市場，投行及直投/PE業務領先者業績彈性值得期待；2）機構投資者創造的業績回報再次獲得認可，機構銷售/交易服務、產品代銷/配置能力或旗下公募/資管業務佔優的特色券商均有望受益；3）國際化相關業務增長更為顯著，綜合型投行/互聯網券商/交易所具備卡位優勢。

 

黃偉豪：券商現配股潮機會不大　首選中金回至21元可吼

 

券商股 | 廣發証券配股抽水40億元，惟A股強勢滬指連升14日，券商股同獲大行唱好仍可吼？

（黃偉豪）

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪表示，對廣發證券今次配股實際看法不太負面，當然今日股價下跌無可厚非，而看得不太淡原因在於其今次集資所得都是用於國際業務發展，不算特別利淡。再者，上市公司透過上市這一平台或在市旺時進行此類行動頗正常，故廣發今日雖跌但仍能守在配股價之上，反映市場看法不太差。至於其他券商股會否也配股集資，其可能性不能排除，但暫不見太大機會，因券商特別是內地券商不是每間都有很大資本需要，不似內房負債沉重，故對於整個券商板塊都不太擔心。因此，雖然今日廣發下跌，其他券商如中金表現仍不錯。

 

　　黃偉豪又指自己對今年A股看法正面，對港股亦如是，因而也看好券商股，但若想部署要看時機，近幾日升了那麼多才追入就未必太建議，反而吼低買會較佳，當中首選中金，始終其業務模式與一般券商有些不同，不是絕大部分放在經紀佣金方面，投行、自營業務也很強，但近期升了很多，看有否機會回至21元附近才考慮會較好。廣發則未宜吸納，雖然對其配股看得不太淡，但配完股短期對股價一定有些影響，未必會即時再上衝，同時論走勢它一向比中金落後，其實反映廣發更側重經紀佣金收入，儘管若A股表現好，其表現也會向好，但波動性可能較大。

 

　　廣發証券今日跌4.09%收報19元，成交13.4億元。其他券商股表現各異，中金升3.06%報22.92元，中信証券(06030)跌0.99%報30.14元，國泰海通(02611)跌0.65%報18.3元，招商證券跌2.72%報15.76元，中國銀河(06881)升0.27%報11.36元，HTSC(06886)跌3.55%報20.68元，中信建投証券(06066)跌1.52%報13.65元，光大證券(06178)跌2.28%報9.45元。

 

券商股 | 廣發証券配股抽水近40億，惟A股強勢滬指連升14日，券商股同獲大行唱好仍可吼？

 

券商股 | 廣發証券配股抽水近40億，惟A股強勢滬指連升14日，券商股同獲大行唱好仍可吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

熱炒概念股
