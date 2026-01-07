港股 | 午市前瞻 | 人民幣偏強利港股，腦機接口技術未成熟僅宜炒氣氛

美國股市周二（6日）造好，道指及標指齊齊破頂，港股上日抽高今早（7日）受科技股及油股帶動回吐，恒生指數半日報26438，跌272點或1%，主板成交近1486億元。恒生中國企業指數報9140，跌103點或1.1%。恒生科技指數報5729，跌96點或1.7%。

麥嘉嘉：人民幣料年內6.9有阻力

新年港股連升三個交易日後終迎來回吐，恒指今早跌超過200點。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，新年港股累積升幅過後今日屬於技術性消化利好因素，料短期內恒指26000至26800波幅上落持續，如要發力突破將視乎資金流入量，以及人民幣強勢是否持續。

儘管早前人民幣強勢下港股向跌，麥嘉嘉指因應大部分港股都以人民幣計價，人民幣強勢對公司基本面一定較為有利。而因應美聯儲局減息周期，美元前景預期偏弱，都有利人民幣匯價年內維持偏強水平，料維持每美元維持6.9至7.1上下。

跟炒腦機接口要識走位

日前馬斯克在社群媒體上發文稱，旗下腦機介面公司Neuralink將於2026年啟動腦機接口設備的大規模量產，並同步推進一種流程高度精簡、幾乎完全自動化的手術方案，帶動中外腦機接口概念股炒作。港股當中概念股包括直接投資腦機接口的南京熊貓(00553)、微創腦科學(02172)及腦動極光(06681)，另外藍思科技(06613)亦有份參與「杭州六小龍」之一強腦科技的核心硬件模組量產。

麥嘉嘉指腦機接口概念逐漸由概念邁向應用，初步將用於醫療以及人工智能，商業性質即將提升；早前Neuralink量產消息亦提升了資本市場對行業關注度，包括港股及A股市場。她提到腦機接口概念股的確內地會有更多股份涉獵，港股方面主要以南京熊貓及微創腦科學為主，除此以外可關注上游電極材料等公司。不過她預計概念將維持故事性主題，板塊將維持波動炒作，入場仍只能以投機為主，未來行業在中國的發展速度會加快，但要實現量產則仍有距離，即使如南京熊貓，有關腦機接口的業務佔比仍未構成重要收入來源，而且公司目前依賴的電子零件業務在去年仍有一定壓力，跟風炒作要小心風險。

