花旗：維持恒指年底目標28800點，料今年本港樓價升3%，超豪華物業續跑贏整體樓市

花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，維持恒指目標在今年年中27500點，同時維持今年底恒指目標28800點，並看好中港股市，包括科技股、醫療保健以及消費等板塊。

花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪（吳仲賢攝）

對於中國互聯網板塊，他表示，第三季業績期顯示較多互聯網公司的盈利好過預期及收入符合預期，該行分析員認為主要歸因持續成本優化，以及AI帶來的潛在節省成本或提升生產力。收入增長相對遜色則可能與宏觀環境疲弱、支持平台商戶措施持續，以及收入補貼比例上升有關。展望第四季，多個互聯網子行業面對高基數及行業競爭仍然激烈，或將拖累盈利增長。

該行分析員預期AI相關股份將為投資組合配置的重點。除AI雲基建及大型語言模型（LLM）外，2026年企業之間或展開為尋找更多潛在變現空間而導致的AI聊天機械人及智能代理商業化競賽。遊戲股則具備穩健的盈利能力及AI乘數效應，而旅遊、休閒及娛樂服務則有望受惠消費者進一步提升相關開支。

他指出，現時美國有空間進行減息，預期美國聯儲局將於今年1月、3月以及9月各減息0.25厘，料國債利率將會慢慢走低，債價具上行空間，預期今年3個月港元拆息將會在2.8厘至2.9厘徘徊，可利好本地融資活動。

他表示，該行預期今年第四季在樂觀情境下可高見每盎司5000美元，經濟周期性下行壓力、對財政政策可持續性的憂慮、機構投資者需求及地緣政治等因素導致黃金配置水平和價格或在未來數月保持高企。但若市場對美國經濟增長信心增強（特朗普在步入中期選舉前推動經濟增長，降低經濟周期性放緩擔憂），以及對聯儲局獨立性的信心增加（減少憂慮體制信譽），屆時或降低黃金投資需求。

他補充，金價樂觀情境機率仍達30%，反映美國經濟周期性壓力及聯儲局獨立性風險仍在，導致市場仍有機會加配黃金。

料今年香港住宅樓價按年升3%，超豪華物業繼續跑贏整體樓市

廖嘉豪表示，該行分析員預測2026年香港住宅樓價或按年升3%，並將展開為期多年的上升周期，主要因為新賣地供應處於14年低位，低於一手銷量；一手淨吸納量回升，預計從2026年起，年度一手銷量約為2.1萬個（創2019年以來新高），而完工量則為2萬個；非本地學生簽證審批增加，每年新增非本地學生簽證審批人數將增加1萬，預計2026年達到9萬人，將帶動租賃及未來置業需求；租金上升，預計租金將按年升5%。

他續指，租金上漲但美聯儲局繼續減息，或有更多轉租為買個案，尤其400呎以下的小型單位租金收益率約3.7%，已可抵銷按揭利率。預期香港經濟在中國政府支持下將保持強韌，股市交投及IPO活動回升，同時增加住宅物業投資需求（例如部分近期新盤有20至30%買家購買多個單位）。

對於優化資本投資者入境計劃，他指出，2024年10月將價值5000萬元以上住宅物業納人資本投資者入境計劃後，2025年上半年價值5000萬元以上住宅物業的成交量按年升40%（佔總成交量從1.1%增至1.5%；成交金額增長43%至480億元）。該行分析員預期超豪華物業將繼續跑贏整體樓市。

預計強勁企業盈利將支持美股整體估值高企

廖嘉豪表示，該行分析員預計強勁的企業盈利將支持美股整體估值高企。花旗分析員對大多數行業的盈利增長預測均高過市場預測共識，並預期市場將調高盈利預測，價值股、周期股和中小型股的盈利預測上調情況尤其明顯。

他指出，隨著市場開始擺脫特朗普政府各種影響2025年的政策議題，而美國經濟大致保持穩定甚至好轉，市場對增長巨企以外的其他美股盈利基本因素廣泛好轉信心高企。預期2026年美股的波動性接近2025年市況，但同時或為策略性吸納機會。

目前AI環境為「榮境」而非「泡沫」

廖嘉豪表示，人工智能（AI）應用加快仍是衡量需求健康狀況的最佳指標，美國四大雲端巨頭的收入增速則反映市場對AI需求，第三季雲端收入共達740億美元，按年升幅擴大2個百分點至30%。積壓訂單也大幅增長：反映目前供應受限：即超大規模雲端股務供應商沒有足夠的運算能力來滿足不斷累積的訂單。

他指出，該行分析員認為目前AI環境為「榮境」而非「泡沫」，企業資本開支趨勢仍然清晰，市場調高盈利預測亦可支持股市，但估值及市場對盈利增長，預期雙雙高企，導致波動性在可見將來仍影響市場。

撰文：經濟通採訪組

