異動精選 | 阿里憂AI迭代挑戰股價挫，廣發証券配股豪抽水嚇走股民
07/01/2026
【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票
07/01/2026
【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票
更多財經熱話
2026-01-07
2026-01-07
2026-01-07
2026-01-07
2026-01-07
2026-01-07
2026-01-07
2026-01-07
延伸閱讀
07/01/2026 17:00 《盤後部署》恒指終止三連升北水續撐，醫藥股落鑊和醫價殘買得過
07/01/2026 16:18 港股止三連升恒指跌251點收報26458，科技股內銀股齊跌，北水乘機掃貨港股92億元
07/01/2026 16:21 《本港樓市》會德豐地產年內部署推5新盤，涉及逾1000伙單位，港島南岸第6期首季登場
07/01/2026 12:45 【新股上市】百度旗下昆侖芯傳通過香港IPO籌資不逾20億美元
07/01/2026 12:25 花旗：維持今年年中恒指目標27500點，年底28800點
07/01/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入９１﹒７８億元，買騰訊沽中移動
07/01/2026 08:45 【大行炒Ｄ乜】大摩點評地產股升長實太地評級，星展普升保險股目標
07/01/2026 16:29 《財資快訊》美電升報７﹒７８８９，一周拆息較上日微升至３﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2026 19:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事07/01/2026
神州經脈 | 外儲五連升，宜家中國停運7門店，直播電商監管加碼
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N