說說心理話
異動精選 | 阿里憂AI迭代挑戰股價挫，廣發証券配股豪抽水嚇走股民

07/01/2026

異動精選 | 阿里憂AI迭代挑戰股價挫，廣發証券配股豪抽水嚇走股民

 

即時重點新聞

07/01/2026 17:00  《盤後部署》恒指終止三連升北水續撐，醫藥股落鑊和醫價殘買得過

07/01/2026 16:18  港股止三連升恒指跌251點收報26458，科技股內銀股齊跌，北水乘機掃貨港股92億元

07/01/2026 16:21  《本港樓市》會德豐地產年內部署推5新盤，涉及逾1000伙單位，港島南岸第6期首季登場

07/01/2026 12:45  【新股上市】百度旗下昆侖芯傳通過香港IPO籌資不逾20億美元

07/01/2026 12:25  花旗：維持今年年中恒指目標27500點，年底28800點

07/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９１﹒７８億元，買騰訊沽中移動

07/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】大摩點評地產股升長實太地評級，星展普升保險股目標

07/01/2026 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７８８９，一周拆息較上日微升至３﹒…

新聞>中國故事

神州經脈 | 外儲五連升，宜家中國停運7門店，直播電商監管加碼新文章
新聞>財經熱話

券商股 | 廣發証券配股抽水40億元，惟A股強勢持續，券商股同獲大行唱好仍可吼？新文章
新聞>財經熱話

港股止三連升恒指跌251點收報26458，科技股內銀股齊跌，北水乘機掃貨港股92億元新文章
政政經經．石鏡泉

擄劫新文章
市場最熱點

hot talk 1點鐘 | 港股創近兩個月高 一月效應已奏效？｜內險股仍有水位？｜今年有何收息股心水？新文章
陶冬天下．陶冬

2026全球經濟五大懸念
性治療師手記．古錦榮

性沉溺導致頻密出軌？這是對問題的準確理解，抑或只是轉移視線的借口？
內衣密語．Lisa Cheng

年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！
Art & Living Feature

Netflix電影《10DANCE》：每一步、每一口呼吸都是情慾的拉扯
小寒保養湯水推介｜栗子核桃花生雞湯補腎健脾，加清酒有助補血新文章
名人健康 │ 謝安琪叱咤奪獎爆喊，公開爆肺6次，頒獎禮前失聲剛出院
4種血型健康優缺點解析，1種血型失智風險高逾80%
神州經脈 | 外儲五連升，宜家中國停運7門店，直播電商監管加碼
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

