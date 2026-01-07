  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

東亞 | 首季較看好港股8個板塊，金價波動區間介乎每盎司4150-4550美元

07/01/2026

　　東亞銀行(00023)發表首季投資展望指，恒指今年目標為30800點；滬深300指數目標則升至5080點。當中，本季較看好內地人工智能、智能駕駛和人形機器人供應鏈、高端工業、服務娛樂消費、中資電訊、本港地產收租及交通運輸等細分板塊。香港續濟方面，該行形容內外需求持續增強，支持香港經濟全面復甦。

 

東亞 | 首季較看好港股8個板塊，金價波動區間介乎每盎司4150-4550美元

 

今年AI泡沫爆破機會偏低

 

　　該行續指出，為平衡穩定通脹與支持就業這兩大政策目標，預料美聯儲局在2026年將繼續減息，全年3次，減幅75個基點，以避免經濟錯失軟著陸而陷入停滯的風險。對於AI泡沫，該行指出泡沫是中性，適當的泡沬對市場更為有利，只有過多泡沬至爆破時，才令人擔心，並預期今年，鑑於AI熱潮具備可持續性且短期內爆破的機會偏低，但美國AI主題板塊走勢將漸趨分化，齊漲齊跌的局面不再。

 

中期選舉，特朗普打「中國牌」爭取選票

 

　　至於今年首季，該行繼續維持看好黃金的觀點，惟季內的升幅或會有所收斂，甚或出現高位盤整的走勢，給予國際金價的波動區間介乎每盎司4150美元至4550美元，建議採取逢低吸納的策略，每逢超跌至每盎司4100美元或以下屬吸引的增持水平。

 

　　此外，該行預期地緣政治的不確定性在首季將會大幅降低。不過，認為中美關係僅屬暫時性回暖，尤其是美國將於11月舉行中期選舉，相信特朗普繼續視「中國牌」為其爭取選票的「Trump Card」（王牌），地緣政治局勢長期仍會處於不穩定的狀態。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01826

豐展控股

0.174

異動股

06190

九江銀行

1.570

異動股

08340

紫荊國際金融

0.740

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01826 豐展控股
  • 0.174
  • 06190 九江銀行
  • 1.570
  • 08340 紫荊國際金融
  • 0.740
  • 01757 俊裕地基
  • 4.160
  • 01546 德萊建業
  • 0.145
股份推介
  • 03993 洛陽鉬業
  • 21.200
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 61.500
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 29.360
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.510
  • 目標︰$22.00
  • 00148 建滔集團
  • 29.000
  • 目標︰$35.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 145.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.160
  • 09992 泡泡瑪特
  • 200.600
  • 02318 中國平安
  • 71.100
  • 00700 騰訊控股
  • 624.500
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 37.720
  • 目標︰$45.00
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 211.000
  • 目標︰$248.00
  • 00772 閱文集團
  • 34.500
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

07/01/2026 17:00  《盤後部署》恒指終止三連升北水續撐，醫藥股落鑊和醫價殘買得過

07/01/2026 16:18  港股止三連升恒指跌251點收報26458，科技股內銀股齊跌，北水乘機掃貨港股92億元

07/01/2026 16:21  《本港樓市》會德豐地產年內部署推5新盤，涉及逾1000伙單位，港島南岸第6期首季登場

07/01/2026 12:45  【新股上市】百度旗下昆侖芯傳通過香港IPO籌資不逾20億美元

07/01/2026 12:25  花旗：維持今年年中恒指目標27500點，年底28800點

07/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９１﹒７８億元，買騰訊沽中移動

07/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】大摩點評地產股升長實太地評級，星展普升保險股目標

07/01/2026 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７８８９，一周拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 外儲五連升，宜家中國停運7門店，直播電商監管加碼新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

券商股 | 廣發証券配股抽水40億元，惟A股強勢持續，券商股同獲大行唱好仍可吼？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股止三連升恒指跌251點收報26458，科技股內銀股齊跌，北水乘機掃貨港股92億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

萬千星輝頒獎典禮2025｜佘詩曼四度封后、黃宗澤奪雙料視帝，72歲曾志偉感江郎才盡卸任
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

知識產權與保安的關聯：2026年的展望新文章
人氣文章

娛樂

張家輝誇界首當廣告導演，傳授大師級演技展現三種好好先生 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

新年入手一支好氣息唇膏！Tom Ford、DIOR、NARS的2026唇膏新品推介，持久舒適兼耐看！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

節日暴食後血糖飆升？營養師教你4招拉回正軌！
人氣文章

Art & Living Feature

Netflix電影《10DANCE》：每一步、每一口呼吸都是情慾的拉扯
健康好人生 Health Channel
人氣文章
季節性流感｜葛根湯：感冒初期服用最有效！亦可舒緩肩頸僵硬、肌肉疼痛新文章
人氣文章
核心基群訓練｜5個平板支撐變化動作，提升身體靈活度
人氣文章
名人健康 │ 謝安琪叱咤奪獎爆喊，公開爆肺6次，頒獎禮前失聲剛出院
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2026 19:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事07/01/2026
神州經脈 | 外儲五連升，宜家中國停運7門店，直播電商監管加碼
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區