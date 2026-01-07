港股止三連升恒指跌251點收報26458，科技股內銀股齊跌，北水乘機掃貨港股92億元

新年環球股市偏強，儘管美國總統特朗普在多地引發地緣政治風險，但美股維持較好表現。港股新年三個交易日內累升過千點後今日有回吐壓力，除油股受供應上升預期拖累外，科技股、車股及內銀股都出現顯著回吐，恒指盤中最多跌近400點。然而尾市北水淨流入額度擴大，在淨流入91.8億元推動下，恒指跌幅收窄，全日收報26458，跌251點或0.9%，主板成交逾2761億元。國企指數收報9138，跌105點或1.1%。科技指數收報5738，跌86點或1.5%。

美國晶片龍頭英偉達(US.NVDA)總裁黃仁勳在拉斯維加斯的CES 2026展會上，宣布推出新一代運算平台Rubin，並已全面量產。科技股借勢回吐；阿里(09988)跌3.2%，報145.9元；騰訊(00700)跌1.3%，報624.5元；小米(01810)跌1.5%，報38.16元；美團(03690)跌1.5%，報104.5元；快手(01024)跌2.3%，報73.75元；京東(09618)跌1.3%，報114元；百度(09888)跌0.5%，報145.1元。

近日美元止跌後，人民幣升穿7算後有見頂跡象，內銀股走勢維持偏弱；建行(00939)跌1.4%，報7.62元；工行(01398)跌1.1%，報6.14元；中行(03988)無升跌，報4.45元；農行(01288)跌1.1%，報5.5元；招行(03968)跌1.2%，報51.4元。

醫藥股逆市強勢，藍籌升幅榜內頭六位都為醫藥股；藥明生物(02269)升5.9%，報36.12元；信達(01801)升5.4%，報89.05元；藥明康德(02359)升4.9%，報111元；中生製藥(01177)升3.8%，報6.83元；翰森(03692)升3.8%，報40.04元；石藥(01093)升2.9%，報9.12元。另外康方(09926)升7.3%，報129.2元；三生(01530)升7.2%，報28.14元。

再有多隻股份趁市旺抽水；零跑汽車(09863)公布發行近6000萬股內資股予金義高新集資30億人幣，股價跌2.1%，報49.44元；毛戈平(01318)創辦人毛戈平與全體執董宣布未來六個月將合共減持最多1720萬股或3.51%股權，原因包括美妝相關產業鏈的投資以及「改善個人生活」，惟股價不跌反升7.3%，報87.95元；廣發證券(01776)公布折讓逾8%配發2.19億股新股淨籌近40億元，股價全日跌4.1%，報19元。

恒指兩大跌幅股份依次為比亞迪(01211)及信義玻璃(00868)；比亞迪收報95.3元，跌3.9元或3.9%，成交37.06億元，盤中低見94.75元，最高見99.75元；信義玻璃收報8.73元，跌0.3元或3.3%，成交8651萬元。

撰文：經濟通市場組

