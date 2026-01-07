  • 會員
香港樓市 | 信置夥鷹君逾16億奪佐敦谷彩興路住宅地，每呎樓面地價4339元

07/01/2026

　　地政總署公布，一幅位於九龍佐敦谷彩興路的新九龍內地段第6674號用地，以16.1億元批予信置(00083)與鷹君(00041)合資公司，每方呎樓面地價4339元，接近市場預期下限，為今年首幅批出的官地。

 

香港樓市 | 信置夥鷹君逾16億奪佐敦谷彩興路住宅地，每呎樓面地價4339元

（信置官網截圖）

 

　　該地皮上周五（2日）截標，合共收到8份標書，入標的財團包括長實(01113)、恒地(00012)、新地(00016)、嘉華國際(00173)、嘉里建設(00683)、會德豐地產等。

 

　　該地皮地盤面積約4.12萬平方呎，以地積比率約9倍發展，涉及可建總樓面約37.1萬平方呎，預計提供約570伙。綜合市場估值約11.1億至22.3億，每平方呎樓面估值約3000至6000元。

 

　　賣地章程顯示，中標財團須負責興建社福設施，包括展能中心暨嚴重弱智人士宿舍、弱智人士輔助宿舍和停車處的政府地方樓面等。

 

黃永光：投得今年首幅住宅用地，對港長遠發展充滿信心

 

香港樓市 | 信置夥鷹君逾16億奪佐敦谷彩興路住宅地，每呎樓面地價4339元

 

　　信置主席黃永光表示，非常高興今次與合作夥伴鷹君集團共同投得2026年首幅住宅用地，為集團的土地儲備增添一幅上佳的地皮，更體現了集團對香港長遠發展的堅定承諾。

 

　　他表示，在中央政府的堅實支持以及特區政府利好政策的推動下，本港經濟正展現全面復甦勢頭，集團對香港長遠發展充滿信心，將繼續秉持審慎而積極的策略，把握具潛力發展機遇，致力為股東及所有持份者創造長遠而穩定的價值。

 

　　信置執行董事田兆源表示，隨著東九龍的進一步發展，集團深信該區具備巨大潛力。這幅優質市區地皮，坐擁完善的交通基礎設施和社區配套，集團將繼續精心打造優質住宅項目，融入創新科技元素，致力於構建智能家居設計和智慧型會所設施，為住戶締造現代化、舒適而可持續的生活體驗。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

