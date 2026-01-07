  • 會員
渣打料美聯儲局年內不再減息，今年3個月HIBOR將在3%附近波動

07/01/2026

　　渣打大中華區經濟師陳冠霖表示，該行預計HIBOR將基本反映SOFR的走勢。目前該行預計美聯儲局在2026年不再減息，並預計3個月HIBOR將在3%附近（此前為3.5%）波動。

 

渣打大中華區經濟師陳冠霖（右）（吳仲賢攝）

 

　　他補充，隨著受惠於AI相關投資帶動，預期美國經濟增長有所加快，美國通脹率有機會上升，對於美國減息空間有一定影響，料美聯儲局2026年減息空間不大。

 

　　渣打表示，今年6月下旬至8月中旬期間，由於多次觸發港元弱方兌換保證，香港金管局根據聯繫匯率制度購入港元並賣出美元；因此，銀行體系總結餘從5月底的1734億港元縮減至8月底的541億港元，並在10月的最新更新中已趨於穩定。隨著銀行體系總結餘縮小至相對均衡的水平，根據金管局的表態，HIBOR可能對流動性和美國利率的變化更為敏感。

 

　　渣打指出，如果美聯儲局在2026年加大降息幅度以穩定勞動力市場，該行預計HIBOR存在下行風險。此外，首次公開募股（IPO）、股票分紅派息和其他季節性需求可能繼續引發利率波動。

 

　　渣打續指，鑑於股市資金流入放緩以及香港房地產市場仍在復甦之中，該行預計2026年初美元兌港元即期匯價進一步下行的空間有限；儘管由於年未季節性因素，以及指數調整帶來程度稍弱一些的影響，港元流動性可能會出現初步收緊。同時，由於債務掉期活動持續，港元交叉貨幣掉期可能面臨進一步的升值壓力。

 

渣打上調本港去年GDP增長預測至3.3%，維持今年增長2.5%預測

 

（資料圖片）

 

　　渣打發表2026年中國宏觀經濟預測，該行維持2026年香港GDP增長2.5%的預測；鑑於2025年首三季度香港經濟表現超出預期，該行將2025年增長預測從2.8%上調至3.3%。

 

　　該行提及，2026-2027年香港CPI通脹率預測下調至1.5%，此前預測為2%，目前預計2025年通脹率為1.5%，此前預測為1.8%；表明通脹壓力穩定且均衡，本地經濟增長穩健，並指香港家庭支出有望繼續恢復，房地產行業將繼續呈現L型復甦，並存在上行可能。

 

上調中國今年經濟預測至4.6%

 

　　該行提及，中國經濟2026年的增長預測由原本的4.3%上調至4.6%，主要反映關稅形勢緩和以及中國全要素生產率（Total factor productivity）持續提升。

 

　　該行表示，「十五五」規劃將推動科技驅動增長置於核心位置，宏觀政策將保持穩增長立場，同時避免「大幅寬鬆」，政策舉措將兼顧支持短期經濟增長與長期結構轉型，維護好金融穩定。

 

　　該行預計，人行將維持適度寬鬆的貨幣政策立場，於第一季度下調存款準備金率25個基點，以及全年持續開展國債買賣操作；預計人行將在二季度下調7天逆回購利率（政策利率）10個基點。

 

撰文：經濟通採訪組

 

