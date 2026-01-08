開市Go | 美小非農數據弱，毛戈平獲頂尖消費品私募合作，恒生私有化今早表決

要聞盤點

1、美股周三（7日）市況反覆。受累於特朗普政府的兩項政策，禁止機構投資者購買獨立屋及委內瑞拉石油移交計劃，早前強勢的金融與能源板塊遭遇重挫，拖累道指與標指由歷史高位大幅回落。唯獨科技股受AI熱潮支撐，助納指逆市微升。道指收市跌466點，或0.94%，報48996點；標普500指數跌23點，或0.34%，報6920點；納指升37點，或0.16%，報23584點。中國金龍指數跌126點。日經期貨截至上午8時01分跌147點。

2、ADP報告顯示，美國去年12月私人企業職位增4.1萬個，低於預期的5萬個；11月JOLTS職位空缺跌至714.6萬個，低於預期760萬，全國失業率達4.6%，創4年新高。

3、美國去年12月非製造業PMI意外升至54.4，為去年10月以來最高水平，高於市場預期的52.3。

4、特朗普政府計劃無限期掌控委內瑞拉石油出口，並將相關銷售收益存入美國賬戶，美國總統特朗普稱委內瑞拉售油收入僅能用於購買美國產品。

5、特朗普擬禁止大型機構投資者購買更多單戶住宅並呼籲國會出台法案，以應對住房負擔問題。另外，特朗普還簽署行政令要求國防企業減少股票回購與派息。

6、特朗普發文質疑北約作用，丹麥及格陵蘭外長將於下周與美國國務卿盧比奧會面，試圖通過外交方式緩和格陵蘭爭端。

7、特朗普要求美國將2027年國防開支提高逾50%至1.5萬億美元，稱增幅將由過去一年徵收的關稅收入支付。

8、美國總統特朗普簽署總統備忘錄，指示退出66個「不再符合美國利益」的國際組織，其中包括35個非聯合國組織及31個聯合國實體。

9、中國工信部等八部門發布《「人工智能+製造」專項行動實施意見》，到2027年實現人工智能關鍵技術安全供應，推動3至5個通用大模型深度應用於製造業。

10、中國人民銀行宣布於2026年1月8日開展11000億元人民幣買斷式逆回購操作，期限3個月（90天），採用固定數量、利率招標及多重價位中標方式。

11、加拿大總理卡尼將於下周訪華，推動中加關係重建，並減少加拿大對美國經濟依賴。

12、房委會昨日公布最新財政預算，2024/25年度財政預算顯示每伙公屋與居屋單位建造成本分別為106萬及110萬元，相差4萬元，較2019/20年度相差29萬元大幅收窄。過去5年，公屋及居屋建造成本分別累升73.8%及22.2%，公營房屋建築開支持續上升，兩者建造成本差距愈趨收窄。

