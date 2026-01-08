盤前攻略 | 美職位數據欠佳三大股指個別走 中概股續軟恒指回調未完

美國ADP12月份私人職位增長4.1萬個，低於預期的5萬個。而美國勞工部(JOLTS)11月職位空缺從前一個月的767萬個降至714.6萬個，低過預期的764.8萬個。道指及標指周三早段破頂後回落，道指一度高見49621點，最終收跌466點或0.9%，報48996點；標指倒跌23點或0.3%，報6920點；納指則升37點或0.2%至23584點。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數下跌1.58%。阿里巴巴跌2.75%，報146.75美元；京東跌1.93%，報29.03美元；百度升0.27%，報146.81美元；理想跌0.29%，報16.94美元；小鵬跌1.14%，報19.88美元；蔚來升0.21%，報4.79美元；嗶哩嗶哩跌1.50%，報26.89美元。

夜期低水過百點，港股ADR普遍低走

恒指夜期跌125點，報26348，低水111點。隔夜ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低1.08%，折合103.4港元；長和(00001)ADR較港股低0.78%，折合54.3港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.76%，折合619.8港元；小米(01810)ADR較港股低0.74%，折合37.9港元；港交所(00388)ADR較港股低0.48%，折合428.1港元；滙控(00005)ADR較港股低1.73%，折合125.0港元。





新開牛證區間共錄709張持倉

恒指開年三連升後昨日首次收跌，盤中最多曾跌近400點。好友即時加倉，牛證街貨最新增加過千張至總數12818張。發行商新開較貼恒指現價的25900至26399多個百點區間牛證，合共有709張新增持倉。該區距離恒指現價最少只有約60點，一旦恒指繼續下調，26200至26399兩個百點區間的牛證有被收回的風險。至於熊證，雖然昨日跌市中有部分淡友獲利離場，但較貼近恒指現價區間仍有顯著加倉，不過在新開的26600至26799兩個區間合共只有138張持倉，顯示淡友相對謹慎。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌183點，報26271，輕微低水187點，預料恒指低開過百點。由於隔夜美股先高後低，道指及標指破頂後倒跌，加上中概股持續走軟，預料恒指繼續回吐，不過，預料仍穩守26000上方徘徊。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇