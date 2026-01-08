異動股 | 快手百度向下中芯升，傳內地要求科企停訂英偉達H200

AI概念股普遍向下，快手(01024)跌3.3%，報71.35元，百度(09888)跌2.5%，報141.4元，阿里(09988)跌1.3%，報144元，美團(03690)跌1.8%，報102.6元。而晶片股興奮，中芯(00981)升3%，報76.95元，華虹(01347)升5.3%，報94元；上海復旦(01385)升1.4%，報51元。

（Shutterstock圖片）

據美媒The Information引述兩位知情人士報導，中國本周指示科技公司暫不推進採購英偉達H200人工智慧晶片的計劃，同時正在研究是否進一步要求企業改採國產AI晶片。報導稱，當局希望科企在政府考慮是否允許以及可能在何種條件下允許購買英偉達高性能晶片時，暫且不要下單。

此前，美國晶片龍頭英偉達(US.NVDA)總裁黃仁勳在拉斯維加斯的CES 2026展會上，宣布推出新一代運算平台Rubin，並已全面量產。Rubin由6款全新晶片組成，訓練效能較前一代晶片Blackwell提升3.5倍，運行AI軟件效能更高出5倍，系統運營成本亦低於Blackwell，將於今年下半年開始供應，預料微軟(US.MSFT)、亞馬遜(US.AMZN)等大型雲端服務商將率先採用。

不過由於美國對高科技產品輸華一向設有限制，目前英偉達Blackwell系列晶片（如 B200）仍受到美國政府的出口限制，禁止直接銷往中國，預料Rubin亦不會例外。而且，在H200被內地當局要求暫緩訂購的情況下，預料Rubin亦難被當局放行。

