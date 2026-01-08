  • 會員
芯片股 | 傳內地要求科企停訂英偉達H200芯片，中芯華虹獲券商唱好逆市造好可以點部署？

08/01/2026

　　據報中國政府要求科技公司暫停訂購英偉達(Nvidia)的H200芯片，並可能要求它們優先採購國產人工智能(AI)芯片。芯片股獲國策護航，今早(8日)逆市造好，當中華虹半導體(01347)曾飆逾半成，中芯國際(00981)最多升逾3%。其實，受連串利好消息包括華虹收購華力微電子，以及國家大基金增持中芯H股等刺激，芯片股近日已盡顯強勢，中芯及華虹亦獲券商唱好，若想吸納應如何部署？

 

（Shutterstock圖片）

 

據報中國要求科企停訂英偉達H200芯片　或要求優先採購國產AI芯片

 

　　美國總統特朗普近期准許英偉達出口僅次於最先進Blackwell系列芯片的H200芯片，據報中國科技企業隨即訂購超過200萬顆，不過據《The Information》報道，中國政府本周已要求部分科技公司暫停訂購英偉達的H200芯片，並可能要求企業優先採購國產AI芯片。報道稱，政府此舉意在阻止本土科技公司在最終政策確定前囤積美國芯片。

 

　　英偉達CEO黃仁勳日前在國際消費電子展(CES)上表示，中國對H200芯片的需求強勁，公司將採購訂單視為批准訊號，而非期待中國政府方面作出正式公告。美國對相關芯片的出口許可仍在審批處理中，目前尚無明確時間表。

 

半導體行業協會魏少軍：美國放鬆芯片出口絕不動搖國產化道路與決心

 

　　官媒《環球時報》近日專訪中國半導體行業協會副理事長魏少軍。對於美方在限制出口最先進芯片與「完全不出口反而助長中國更快實現國產替代」之間致力尋求平衡，魏少軍認為，「只要符合雙方監管要求，任何有利於技術創新和產業發展的良性互動都值得歡迎」，但美國態度變幻不定，在高端芯片上時而「解禁」時而施壓，讓用戶難以確認其真實戰略意圖。「最近的所謂『放鬆』究竟是推動良性互動的訊號，還是意圖擾亂我方發展節奏、讓我們放鬆警惕的新策略？」魏少軍強調，中國半導體產業必須對此保持高度警惕，堅決不被其表象所迷惑，更不能因此動搖在先進製程等領域堅持國產化道路的信心與決心。

 

　　魏少軍指，適度引入先進算力產品，可以在短期內緩解部分應用場景的需求壓力，特別是在科研、醫療、智慧城市等領域，有助於加快中國人工智能技術的落地轉化。「但即使引入英偉達芯片，也不會動搖我們堅持自主創新的決心。也正是在這種高水平競爭中，倒逼出中國企業在架構設計、封裝集成、工具鏈開發等方面的快速突破」。

 

華虹以近83億人幣收購華力微電子　國家大基金增持中芯H股

 

　　另值得一提，華虹半導體日前公布向母企華虹集團收購上海華力微電子，總代價近83億元人民幣，將發行約1.91億股新A股支付，另集團建議發行A股募集配套資金近76億元人民幣。中芯國際早前亦宣布收購子公司中芯北方(SMNC)剩餘49%股權，作價406億元人民幣，並向子公司中芯南方(SMSC)增資36.6億美元，持股升至41.56%。

 

　　此外，根據聯交所資料顯示，中芯國際近日獲俗稱「國家大基金」的國家集成電路產業投資基金股份有限公司場外增持逾3.57億股H股，每股平均價74.2元人民幣，涉資265.15億元人民幣，持股量由4.79%增至9.25%。

 

大摩稱看好中芯　因其是中國AI本地化關鍵支持者

 

　　摩根士丹利發表最新報告指，看好中芯國際，因其是「中國人工智能本地化的關鍵支持者」，且因先進邏輯芯片需求將保持強勁，該行對中國芯片設備企業持積極看法。

 

　　該行稱，中國政府是否批准所有雲服務商的H200芯片採購仍不確定，因可能影響國產芯片普及，但預計雲服務提供商將結合H200與本地芯片使用，尤其在推理需求上，且預計H200有助於滿足中國訓練需求，並可能帶來更多對推理芯片的需求，從而擴大市場需求，因此，該行預計AI資本支出將有所增長，亦料中國芯片自給率將由2024年的24%提升至2027年的30%。

 

（Shutterstock圖片）

 

交銀國際：中芯對子公司股權調整對股東有利　升目標價至93元

 

　　交銀國際指，中芯國際擬收購子公司中芯北方49%股權，中芯北方主要業務為12寸晶圓代工，盈利能力較強。綜合中芯國際及會計師出具的備考報告，預測僅收購中芯北方或增厚中芯國際2026年淨利潤超1.2億美元，對每股盈利亦有正面作用，同時幫助中芯國際增厚BVPS為中個位數百分比。另外，根據中芯國際和國家集成電路基金等各方訂約，向中芯南方增資約77.8億美元，其中中芯國際共出資約36.6億美元。中芯南方或主要聚焦先進製程工藝，增資或對內地先進製程技術發展有積極意義，同時或進一步增厚中芯國際股東每股盈利。

 

　　該行維持中芯國際「買入」評級，目標價上調至93港元，上調公司2026/2027年攤薄後每股盈利預測到0.16/0.18美元，前值0.14/0.16美元，上調BVPS到3.05/3.27美元，前值2.93/3.18美元。該行認為本次股權調整對公司股東短期和長期均有利。

 

華泰證券：華虹購華力微或立竿見影增厚業績　升目標價至120元


　　華泰證券表示，近期市場密切關注半導體行業的資產運作和擴產進展。展望2026年，該行看好行業龍頭通過資產運作實現資金充實，進而為長期產能擴充及供應鏈國產化構築堅實底座。華虹半導體的重組草案擬以發行股份方式購買華力微97.4988%股權，交易作價約82.7億元(人民幣，下同)，同時擬向特定對象發行股份募集配套資金不超過75.6億元。華力微作為優質晶圓代工資產，其注入或將立竿見影地增厚業績。備考歸母淨利潤預計從3.8億元增長151%至9.6億元，帶動每股盈利從0.22元增長127%至0.5元，盈利能力或實現跨越式提升；若考慮配套融資，公司將引入約76億元現金活水，公司總資產/淨資產或增厚16%/21%，大幅充實流動性並助力產線升級。

 

　　該行看好華虹「特色工藝+邏輯工藝」的雙輪驅動邏輯，伴隨12英寸產能的擴充及技術平台的協同，看好公司資產質量與長期成長性的雙重重估。H股目標價由119港元升至120港元，維持「買入」評級。

 

林家亨：芯片股獲國家稅務優惠支持　中芯回至70元以下可再吼

 

（林家亨）

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，國家對半導體公司已採取十年免稅優惠，由兩年前開始計，未來十年獲利的國家實際上已給予中芯及華虹稅務優惠，不過它們的PE仍高，而今時今日它們之所以受惠是因為美國技術打壓中國，不容許中國買美國很多高水平的芯片，所以它們不斷製造中水平芯片去彌補此空間。雖然中芯及華虹也能造出較高水平芯片，但由於良率很低，即使造到也賺不到錢，但有國家稅務優惠的支持，它們也在此方面不斷發展，不過以其百幾倍PE，在投資價值來看不應太熱烈追捧，建議留意保歷加通道運作，例如中芯於周二(6日)已升穿保歷加通道頂線，升至約79元先行食胡，若回到中軸線約70元以下又可再買入。

 

　　芯片股今早普遍造好，中芯半日升2.21%收報76.35元，華虹升3.19%報92.15元，上海復旦(01385)升3.88%報52.25元，晶門半導體(02878)升5.56%報0.475元，惟ASMPT(00522)跌2.04%報88.65元，宏光半導體(06908)無升跌報0.49元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

專題透視
