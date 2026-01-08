  • 會員
外圍經濟 | 美國「小非農」續疲弱，12月私企職位僅增4.1萬遜預期

08/01/2026

外圍經濟 | 美國「小非農」續疲弱，12月私企職位僅增4.1萬遜預期

 

　　美國「小非農」續疲弱，12月私企職位僅增4.1萬遜預期。


　
　　美國人力資源服務機構ADP於周三（7日）公布最新就業報告，俗稱「小非農」的ADP就業數據顯示，勞動力市場增長動力顯著放緩。2025年12月私營企業職位僅增加4.1萬個，表現遜於市場預期的4.7萬個增幅。

 

　　報告同時顯示11月的就業情況較原先估計更為惡劣，當月職位實際上錄得2.9萬個的負增長，減少2.9萬個。結合12月僅錄得微弱增幅，顯示美國企業在去年底的招聘意欲已跌至冰點。

 

美國JOLTS職位空缺突降至715萬遜預期


　
　　此外，美國勞工部公布最新職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)報告，顯示去年11月美國勞動力市場顯著降溫。


　
　　期內職位空缺數意外跌至714.6萬個，遠低於市場預期的760萬個，按月大幅減少30.3萬個，創下自2021年初以來的低位。


　
　　數據顯示，美國就業市場正經歷有序放緩。11月份招聘人數按月減少25.3萬人，降至511.5萬人，反映企業在經濟前景不明朗下，對增聘人手持審慎態度。


　
　　然而，值得留意的是裁員人數亦同步減少16.3萬人至168.7萬人，顯示僱主雖然暫緩招聘，但仍傾向保留現有員工，未見大規模裁員潮。


​　
　　分行業看，職位空缺減少主要集中在服務性行業。其中，住宿及餐飲服務業的職位空缺單月大減14.8萬個，運輸和倉儲業減少10.8萬個，批發貿易業亦減少6.3萬個；相反，建築業職位空缺則逆市增加9萬個。

 

撰文：經濟通國金組

 

撰文：經濟通國金組

外圍經濟 | 美國「小非農」續疲弱，12月私企職位僅增4.1萬遜預期
