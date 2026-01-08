  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

恒生私有化 | 股東大會今表決，有小股東感不捨（圖集）

08/01/2026

恒生私有化 | 滙控私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得會用作買入內銀收息

 

　　恒生銀行(00011)今早於合和酒店舉行法院會議及股東大會，表決滙控(00005)私有化恒生建議。現場所見逾百股東進場，有小股東在會前接受傳媒訪問時表示，不滿意私有化作價認為出手太低，另有股東指對恒生私有化感不捨，但會支持通過私有化，又指私有化後套現所得會作定存或買入內銀收息。

 

小股東李生:會繼續使用恒生服務，套現資金擬用作定存

 

恒生私有化 | 滙控私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得會用作買入內銀收息

恒生小股東何生(吳仲賢攝)

 

　　恒生小股東何生表示，已持有恒生銀行股票「起碼十年」，並指他在約140元時購入該恒生股票，現時已持有滙控股票，會考慮在是次私有化套現後相關資金將會用作閒置數月再作打算，並指股東有投票的責任。

 

恒生私有化 | 滙控私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得會用作買入內銀收息

恒生小股東李生(吳仲賢攝)

 

　　恒生小股東李生表示，不滿意是次滙控私有化恒生的作價，認為是次作價出手太低，並指較當年的永隆銀行私有化及廖創興銀行私有化的出手低，並指他在99元買入恒生股票，已持有恒生股票多年，其後打算將已套現的資金將會用作定期存款之用，強調對恒生有「情意結」，未來會繼續使用恒生銀行服務，本身已持有滙控股票，但對滙豐在國際業務方面的壞帳有所擔心。

 

小股東支持私有化，套現所得將買入滙控或內銀

 

恒生私有化 | 滙控私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得會用作買入內銀收息

恒生小股東另一李生(吳仲賢攝)

 

　　另一李生表示，他是在當年恒生新股上市時買入，已持有恒生多年，對是次恒生銀行私有化感覺不捨得，但會支持通過，希望私有化能通過，未來將會買中國銀行(03988)以及中銀香港(02388)來收息，形容自己為恒生「忠實支持者」。

 

恒生私有化 | 滙控私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得會用作買入內銀收息

恒生小股東鄭女士(吳仲賢攝)

 

　　鄭女士則表示，會支持是次私有化通過，指鍾意買來收息，預期相關套現資金將會用作買入滙控股票，並指匯控較為穩陣，「一年派四次息」，亦對恒生的壞帳情況表示擔心，「所以私有化就好」，強調已持股逾十年，對私有化感到「不捨得」。

 

小股東何生:不滿意私有化作價，「買開恒生好難買其他」

 

恒生私有化 | 滙控私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得會用作買入內銀收息

恒生小股東何生(吳仲賢攝)

 

　　另外，恒生小股東何生表示，不滿意是次恒生私有化作價，但會支持，並指他在股價160元至170元時買入，持股逾10年，並指在是次作價下「蝕錢」，本來打算「放保險箱收息養老」，並指「買開恒生好難買其他」，形容為「非常之可惜」。

 

撰文：經濟通採訪組   攝影：Crystal、吳仲賢

 

恒生私有化投票現場相關圖片集:

 

恒生私有化 | 滙控私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得擬用作買入內銀收息

恒生私有化 | 滙控私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得擬用作買入內銀收息

恒生私有化 | 滙控私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得擬用作買入內銀收息（圖集）

恒生私有化 | 滙控私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得擬用作買入內銀收息

恒生私有化 | 滙控私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得擬用作買入內銀收息

恒生私有化 | 滙控私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得擬用作買入內銀收息

恒生私有化 | 滙控私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得擬用作買入內銀收息

恒生私有化 | 滙控私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得擬用作買入內銀收息

恒生私有化 | 滙控私有化恒生今表決，有小股東上市時已持貨感不捨，又指套現所得擬用作買入內銀收息

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

616.000

異動股

02436

凌雄科技

7.610

異動股

02992

域能控股股權

0.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 616.000
  • 02436 凌雄科技
  • 7.610
  • 02992 域能控股股權
  • 0.050
  • 01300 俊知集團
  • 0.510
  • 01045 亞太衛星
  • 4.290
股份推介
  • 00753 中國國航
  • 7.290
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 20.680
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 62.050
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 28.900
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.390
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 142.600
  • 00981 中芯國際
  • 74.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 01211 比亞迪股份
  • 94.650
  • 00388 香港交易所
  • 425.200
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 50.550
  • 目標︰$60.00
  • 03347 泰格醫藥
  • 49.720
  • 目標︰$50.55
  • 02601 中國太保
  • 38.440
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/01/2026 16:16  恒指全日跌309點收報26149，電子設備及科技股領跌，北水沽近50億元

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》國產GPU天數智芯先高後低僅收高8%，每手獲利急縮至1220元

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》智譜首掛收高逾13%每手賺1530元，仍遠低於上日暗盤最高價

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》精鋒醫療-B收高近31%，每手賺1336元，盤中曾低見48元

08/01/2026 14:16  【抓捕馬杜羅】美媒揭特朗普策略：數年內控制委國石油，將油價降至50美元

08/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９１﹒７８億元，買騰訊沽中移動

08/01/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】麥格理狠削舜宇目標兩成，高盛降中聯通中電信評級至中性

08/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 傳禁購H200科網股跌晶片股升，私有化恒生今表決滙控受壓新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 內地茶飲連鎖品牌霸王茶姬傳考慮在港上市，集資或達數億美元新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

關店 | FOCUS | 從宜家到OTA，「流量入口」之變新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

67歲朱玲玲低調打點孻仔婚禮，霍啟仁玉龍雪山迎娶嬌妻
人氣文章

購物兵團

松本清「天璽天Mall店」開幕優惠：1月8-11日全店9折、消費折實滿$300送「$30優惠券」 新文章
人氣文章

政經范局．范強

不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？ 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

M·A·C Powder Kiss 唇膏新品10色率先開箱！霧面唇膏高顯色+持久度、唇頰慕絲一物二用懶人必備
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

年末衣櫥斷捨離：新一年穿上對的內衣，喚醒內在力量！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

把傷痛留在2025——金宇彬與申敏兒的愛情啟示
健康好人生 Health Channel
人氣文章
23歲內地女導演賴宇晴柬埔寨墮樓身亡，作品曾入圍釜山電影節
人氣文章
季節性流感｜葛根湯：感冒初期服用最有效！亦可舒緩肩頸僵硬、肌肉疼痛新文章
人氣文章
健康飲食｜19年大型研究揭咖啡助降死亡率，最佳飲用量曝光
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 17:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 17:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/01/2026
異動精選 | 傳禁購H200科網股跌晶片股升，私有化恒生今表決滙控受壓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區