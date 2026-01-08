恒生私有化 | 股東大會今表決，有小股東感不捨（圖集）

恒生銀行(00011)今早於合和酒店舉行法院會議及股東大會，表決滙控(00005)私有化恒生建議。現場所見逾百股東進場，有小股東在會前接受傳媒訪問時表示，不滿意私有化作價認為出手太低，另有股東指對恒生私有化感不捨，但會支持通過私有化，又指私有化後套現所得會作定存或買入內銀收息。

小股東李生:會繼續使用恒生服務，套現資金擬用作定存

恒生小股東何生(吳仲賢攝)

恒生小股東何生表示，已持有恒生銀行股票「起碼十年」，並指他在約140元時購入該恒生股票，現時已持有滙控股票，會考慮在是次私有化套現後相關資金將會用作閒置數月再作打算，並指股東有投票的責任。

恒生小股東李生(吳仲賢攝)

恒生小股東李生表示，不滿意是次滙控私有化恒生的作價，認為是次作價出手太低，並指較當年的永隆銀行私有化及廖創興銀行私有化的出手低，並指他在99元買入恒生股票，已持有恒生股票多年，其後打算將已套現的資金將會用作定期存款之用，強調對恒生有「情意結」，未來會繼續使用恒生銀行服務，本身已持有滙控股票，但對滙豐在國際業務方面的壞帳有所擔心。

小股東支持私有化，套現所得將買入滙控或內銀

恒生小股東另一李生(吳仲賢攝)

另一李生表示，他是在當年恒生新股上市時買入，已持有恒生多年，對是次恒生銀行私有化感覺不捨得，但會支持通過，希望私有化能通過，未來將會買中國銀行(03988)以及中銀香港(02388)來收息，形容自己為恒生「忠實支持者」。

恒生小股東鄭女士(吳仲賢攝)

鄭女士則表示，會支持是次私有化通過，指鍾意買來收息，預期相關套現資金將會用作買入滙控股票，並指匯控較為穩陣，「一年派四次息」，亦對恒生的壞帳情況表示擔心，「所以私有化就好」，強調已持股逾十年，對私有化感到「不捨得」。

小股東何生:不滿意私有化作價，「買開恒生好難買其他」

恒生小股東何生(吳仲賢攝)

另外，恒生小股東何生表示，不滿意是次恒生私有化作價，但會支持，並指他在股價160元至170元時買入，持股逾10年，並指在是次作價下「蝕錢」，本來打算「放保險箱收息養老」，並指「買開恒生好難買其他」，形容為「非常之可惜」。

撰文：經濟通採訪組 攝影：Crystal、吳仲賢

恒生私有化投票現場相關圖片集:

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇