港股 | 午市前瞻 | 恒指累升過千點回調合理 滙控私有化恒生股價已反映

美國總統特朗普雷厲風行帶動美元回升，人民幣匯價回軟，A股升勢遇阻，港股一同回吐。恒指繼上日回吐逾250點後，今早有傳內地偏向不進口英偉達H200晶片，拖累科技股表現，加劇港股回吐幅度，恒指半日報26136，跌322點或1.2%，主板成交超過1306億元。國企指數報9034，跌103點或1.1%。科技指數報5673，跌64點或1.1%。

李偉傑：恒指高位回吐屬正常，料26000關整固

隔夜美股個別走，道指標指破頂後倒跌，恒指今早低開過百點，低見26154點，連跌第二日，天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指踏入2026年，早期連升3天，累升超過1200點，現時高位回吐大約一半屬於正常調整。此外，重磅股滙控(00005)私有化恒生(00011)方案今日表決，表決前股價走軟，拖累恒指向下。此外，科技股近期升市動力減弱，早前在恒指衝高時亦未見跟足。大市在累積一定升幅後回吐。後市主要視乎北水資金流入意欲，只要北水維持淨流入，預料恒指暫時26000點附近整固。儘管內地短期內不一定出台重大政策，帶動股市走勢，但不排除個別行業推行一些正向支持措施。因此，個別板塊或有炒作。不過，李偉傑指，由於內地A股累積升幅大，滬指現時升上4000點，擔心一旦A股回調，或地緣政局惡化，隨時拖累港股繼續尋底，則恒指有機會退守25000至25100點附近。

恒生通過表決機會大，滙控股價已反映

滙控及恒生去年10月9日聯合公布，滙豐銀行擬以協議安排方式將恒生銀行私有化，每股作價155元，相當於恒生截至去年10月8日（即建議聯合公告前之最後交易日）的30個交易日於聯交所所報的平均收市價每股116.49元，溢價約33.1%，現金支付總額1061.56億元，滙控管理層早已表明不會再調整作價。

恒生於今日早上10時30分召開法院會議及股東大會表決，表決結果將於同日公布。法院會議上，方案須取得75%出席獨立股東投票權批准，且反對票不超過10%；股東大會須取得75%恒生股東通過。倘若獲批，將撤銷恒生銀行上市地位。

李偉傑表示，恒生今日通過私有方案的機會較大，但即使成功私有化，由於滙控保留恒生業務獨立運作，短期或不能起到協同效應，但中長期而言，部分業務或架構並非沒有整合的可能性。私有化後，恒生原本用作派息的盈利，將直接留在母企成為集團的盈利，有利滙控未來業績表現。不過，由於私有化方案過去幾個月持續發酵，所有因素基本上已經反映在滙控現有的股價上。在公布私有化方案當天（10月9日）滙控股價收跌6%，之後股價持續在100元附近整固。由於美國近期減息，本港並沒有跟隨減息，舒緩滙控淨息差下降壓力。近期滙控氣勢如虹，前天（6日）高位曾見129.5元，創股價調整後新高。而相對強弱指數(RSI)升至79.2，顯示該股貼近超買。此外，投資者觀望情緒濃厚，因而股價藉著今日表決大會回吐。

李偉傑指，滙控向來以高息著稱，吸引一批投資者。雖然滙控現時股息跌至4.1厘，預測只有4.5厘，甚至低於內銀四大行。四大行當中的農行(01288)股息仍有4.9厘，高於滙控，其餘三大行更高達約5.6厘。不過，由於內企需繳納一成股息稅，扣除股息稅後相差並非那麼大。當然，對於看重收息的投資者而言，四大行亦具備一定的吸引力。不過，滙控主力布局於大中華，表現一向較平穩。因此，即使股息下跌，仍具備吸引力。不過，由於現時股價偏高，預料股價或進一步下調至20天線（約120元）。

