  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指累升過千點回調合理 滙控私有化恒生股價已反映

08/01/2026

　　美國總統特朗普雷厲風行帶動美元回升，人民幣匯價回軟，A股升勢遇阻，港股一同回吐。恒指繼上日回吐逾250點後，今早有傳內地偏向不進口英偉達H200晶片，拖累科技股表現，加劇港股回吐幅度，恒指半日報26136，跌322點或1.2%，主板成交超過1306億元。國企指數報9034，跌103點或1.1%。科技指數報5673，跌64點或1.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指累升過千點回調合理 滙控私有化恒生股價已反映

（Shutterstock圖片）

 

李偉傑：恒指高位回吐屬正常，料26000關整固

 

　　隔夜美股個別走，道指標指破頂後倒跌，恒指今早低開過百點，低見26154點，連跌第二日，天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指踏入2026年，早期連升3天，累升超過1200點，現時高位回吐大約一半屬於正常調整。此外，重磅股滙控(00005)私有化恒生(00011)方案今日表決，表決前股價走軟，拖累恒指向下。此外，科技股近期升市動力減弱，早前在恒指衝高時亦未見跟足。大市在累積一定升幅後回吐。後市主要視乎北水資金流入意欲，只要北水維持淨流入，預料恒指暫時26000點附近整固。儘管內地短期內不一定出台重大政策，帶動股市走勢，但不排除個別行業推行一些正向支持措施。因此，個別板塊或有炒作。不過，李偉傑指，由於內地A股累積升幅大，滬指現時升上4000點，擔心一旦A股回調，或地緣政局惡化，隨時拖累港股繼續尋底，則恒指有機會退守25000至25100點附近。

 

恒生通過表決機會大，滙控股價已反映

 

　　滙控及恒生去年10月9日聯合公布，滙豐銀行擬以協議安排方式將恒生銀行私有化，每股作價155元，相當於恒生截至去年10月8日（即建議聯合公告前之最後交易日）的30個交易日於聯交所所報的平均收市價每股116.49元，溢價約33.1%，現金支付總額1061.56億元，滙控管理層早已表明不會再調整作價。

 

　　恒生於今日早上10時30分召開法院會議及股東大會表決，表決結果將於同日公布。法院會議上，方案須取得75%出席獨立股東投票權批准，且反對票不超過10%；股東大會須取得75%恒生股東通過。倘若獲批，將撤銷恒生銀行上市地位。

 

　　李偉傑表示，恒生今日通過私有方案的機會較大，但即使成功私有化，由於滙控保留恒生業務獨立運作，短期或不能起到協同效應，但中長期而言，部分業務或架構並非沒有整合的可能性。私有化後，恒生原本用作派息的盈利，將直接留在母企成為集團的盈利，有利滙控未來業績表現。不過，由於私有化方案過去幾個月持續發酵，所有因素基本上已經反映在滙控現有的股價上。在公布私有化方案當天（10月9日）滙控股價收跌6%，之後股價持續在100元附近整固。由於美國近期減息，本港並沒有跟隨減息，舒緩滙控淨息差下降壓力。近期滙控氣勢如虹，前天（6日）高位曾見129.5元，創股價調整後新高。而相對強弱指數(RSI)升至79.2，顯示該股貼近超買。此外，投資者觀望情緒濃厚，因而股價藉著今日表決大會回吐。

 

　　李偉傑指，滙控向來以高息著稱，吸引一批投資者。雖然滙控現時股息跌至4.1厘，預測只有4.5厘，甚至低於內銀四大行。四大行當中的農行(01288)股息仍有4.9厘，高於滙控，其餘三大行更高達約5.6厘。不過，由於內企需繳納一成股息稅，扣除股息稅後相差並非那麼大。當然，對於看重收息的投資者而言，四大行亦具備一定的吸引力。不過，滙控主力布局於大中華，表現一向較平穩。因此，即使股息下跌，仍具備吸引力。不過，由於現時股價偏高，預料股價或進一步下調至20天線（約120元）。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指累升過千點回調合理 滙控私有化恒生股價已反映

滙豐股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指累升過千點回調合理 滙控私有化恒生股價已反映

恒生股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

616.000

異動股

02436

凌雄科技

7.610

異動股

02992

域能控股股權

0.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 616.000
  • 02436 凌雄科技
  • 7.610
  • 02992 域能控股股權
  • 0.050
  • 01300 俊知集團
  • 0.510
  • 01045 亞太衛星
  • 4.290
股份推介
  • 00753 中國國航
  • 7.290
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 20.680
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 62.050
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 28.900
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.390
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 142.600
  • 00981 中芯國際
  • 74.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 01211 比亞迪股份
  • 94.650
  • 00388 香港交易所
  • 425.200
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 50.550
  • 目標︰$60.00
  • 03347 泰格醫藥
  • 49.720
  • 目標︰$50.55
  • 02601 中國太保
  • 38.440
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/01/2026 16:16  恒指全日跌309點收報26149，電子設備及科技股領跌，北水沽近50億元

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》國產GPU天數智芯先高後低僅收高8%，每手獲利急縮至1220元

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》智譜首掛收高逾13%每手賺1530元，仍遠低於上日暗盤最高價

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》精鋒醫療-B收高近31%，每手賺1336元，盤中曾低見48元

08/01/2026 14:16  【抓捕馬杜羅】美媒揭特朗普策略：數年內控制委國石油，將油價降至50美元

08/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９１﹒７８億元，買騰訊沽中移動

08/01/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】麥格理狠削舜宇目標兩成，高盛降中聯通中電信評級至中性

08/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

內險股｜A股連升斷纜，內險股可趁回吐吸納？A股ETF也可吼？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生私有化 | 股東大會今表決，有小股東感不捨（圖集）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 傳禁購H200科網股跌晶片股升，私有化恒生今表決滙控受壓新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

賴清德引戰，卻乏兵源武器
人氣文章

娛樂

萬千星輝頒獎典禮2025｜佘詩曼四度封后、黃宗澤奪雙料視帝，72歲曾志偉感江郎才盡卸任
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

海外營銷策略｜不止於跳板：掘金加拿大，打開北美跨境新藍海新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳黑珍珠潮州菜：澄海獅頭鵝、潮式醃海鮮、酸菜煮甲魚，奢華地道的潮汕美饌！
人氣文章

Fashion Feature

萬千星輝2025紅毯造型：佘詩曼霸氣回歸！王敏奕仙氣全開、陳自瑤超性感！關嘉敏、戴祖儀成最災難造型？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

我最喜愛的Stephy
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 男團EXO前成員黃子韜自爆曾重摔腦出血，開顱縫43針險變植物人
人氣文章
中西合璧提升正氣與抵抗力，安然度過流感活躍季節
人氣文章
腎臟健康｜養生達人驚患腎衰竭，醫生揭黑咖啡或成傷腎元兇
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 17:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 17:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/01/2026
內險股｜A股連升斷纜，內險股可趁回吐吸納？A股ETF也可吼？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區