恒生私有化 | 王冬勝：恒生私有化並非要抹去兩家銀行之間的差異，而是釋放雙方更大協同效應

08/01/2026

恒生私有化 | 王冬勝：恒生私有化並非要抹去兩家銀行之間的差異，而是釋放雙方更大協同效應

 

　　滙豐銀行主席王冬勝在報章撰文表示，滙控(00005)對恒生(00011)進行私有化建議，並非要抹去兩家銀行之間的差異；相反，藉此強化彼此的互補優勢，讓兩行更好地服務客戶和社區，從而為股東帶來更大價值。

 

　　他表示，利用私有化這個契機，可釋放雙方更大的協同效應，這是一項對香港市場的重大投資，不僅反映對恒生的信心，更體現對香港繼續作為國際金融中心，以及作為連接中國與世界的重要橋樑的承諾和信心。

 

　　他又指出，在今日的銀行業環境中，規模本身已不足以確保競爭力。金融機構必須具備更高的靈活性與韌性，能夠持續投資於科技、人才及風險管理。滙豐與恒生之間更緊密的協作，有助雙方更有效地回應市場變化，與時並進地滿足現有和新客戶的需要，例如，恒生的客戶日後能夠受惠於滙豐環球網絡的優勢。

 

　　文末王冬勝表示，過去幾個月，滙豐向市場講解私有化的建議，很高興獲得不少股東、持份者的認同，維持恒生在市場的品牌。同時，他非常明白不少股東長期持有恒生的股份，部分甚至跨越幾代人，他們既是股東、又是客戶，對恒生這個品牌的感情，非金錢能夠衡量；而銀行營運的根本源於信任，憑著審慎的經營方針，該行不會辜負各持份者對集團的期望。

 

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

