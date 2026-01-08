內險股｜A股連升斷纜，內險股可趁回吐吸納？A股ETF也可吼？

雖然A股上升動能有所放緩，滬指今日(8日)跌0.07%收報4082.98點，深成指跌0.51%，創業板指軟0.82%，但滬指此前已連升14日，創10年新高，也帶動內險股連日造好，今日才見較似樣回吐，普遍跌逾2%。值得一提，近日內地當局公布保險業去年首11月保費收入按年增7.6%，而去年A股保險板塊指數大漲31%，部分內險股近日亦獲大行唱好，若看好A股今年表現，同樣強勢的A股ETF看來也是不鍺的選擇，兩者或可趁調整吸納。

保險業去年首11月保費收入增7.6% 去年A股保險板塊指數漲31%

近日國家金融監督管理總局發布2025年前11個月保險公司原保險保費收入情況。數據顯示，去年前11個月，保險業總計實現保費收入57629億元(人民幣．下同)，同比增長7.6%。其中，人身險公司實現保費收入41472億元，同比增長9.1%；財險公司實現保費收入16157億元，同比增長3.9%。專家表示，行業保費收入實現增長，主要受利率持續下行、行業持續優化產品供給、渠道銷售費用下降等因素影響。

此外，2025年全年，A股保險板塊指數在上年顯著反彈的基礎上大漲31%，顯著跑贏上證指數(18%)，以及銀行(12%)、券商(4%)等其他金融板塊。其中，新華保險(滬:601336)股價變化最大，實現了46%的漲幅；中國平安(滬:601318)、中國太保(滬:601601)、中國人保(滬:601319)和中國人壽(滬:601628)全年漲幅也分別達到36%、27%、21%、10%。從上市險企披露的2025年前三季度業績預增公告也可看出，受益於權益投資收益增長，保險公司的業績大超預期。其中，中國人壽預計2025年前三季度歸母淨利潤1568至1777億元，同比增長50%至70%；新華保險預計2025年前三季度歸母淨利潤299.9至341.2億元，同比增長45%至65%。

從宏觀視角來看，本輪保險股的亮眼表現，被市場分析人士視為政策紅利、業績改善、估值修復與資金配置多方共振的必然結果。過去一年，《關於調整保險公司相關業務風險因子的通知》發布，該政策旨在鼓勵保險資金進行「長錢長投」，這不僅為資本市場引入了重要的長期穩定資金——「耐心資本」，同時也為保險公司自身提升長期投資回報水平鋪平了道路。業內人士認為，這種清晰的政策導向轉變，逐步打消了市場此前對於保險資金投資可能受限的擔憂，構成了板塊估值系統性修復的關鍵前提，並為行業基本面的中長期改善提供了核心支撐。

摩通：平保估值吸引為保險股首選 升目標價至100元

摩通發表最新研報指，2025年香港上市的保險股表現優於亞太區同業，其中國壽(02628)升87%，跑贏恒指28%的升幅。該行預期，2026年將是主要壽險公司強勁資產負債表、穩健分銷渠道及優化產品組合獲得市場認可的一年。中國平安(02318)為該行首選，給予「增持」評級，目標價由90元上調至100元。其次為國壽，目標價40元。

該行同時將太保(02601)評級由「中性」上調至「增持」，反映其基本面復甦。不過，將新華保險(01336)評級由「增持」下調至「中性」，主要由於2025年股價強勁上漲後，相對主要壽險公司的準備金質量差距擴大。對於非壽險板塊，該行維持謹慎立場，對人保(01339)及財險(02328)維持「中性」評級。該行繼續偏好H股多於A股，認為H股具有更有利的風險回報狀況，預計H-A股估值差距將會收窄。中國平安以2026財年預測市盈率7倍及5%股息率交易，估值吸引。

美銀證券料內險產品結構具改善潛力 首選國壽財險

另美銀證券近日發表研報，預期今年中國保險業淨利潤或受壓，但相信產品結構具有改善潛力，憧憬分紅危疾類產品銷售表現向好，險企的長期盈利前景將被重塑。受到第三季投資收益表現強勁所推動，目前預測內險股2025年淨利潤可按年增長10%至40%，估算全年總投資回報率達約6%，顯著高於2022至2023年市場疲弱時的介乎2%至4%水平。

美銀證券預期，2025年9月最新一輪保證利率下調後，分紅產品銷售改善及利潤率提升，首年保費將實現正增長，今年內險企業預料會錄得較低的投資收益及淨利潤，每股派息料維持穩定，繼續列國壽及財險為首選股，均予「買入」評級，國壽目標價從29.3元上調至33.1元，財險目標價維持20.9元。該行亦重申對太保及中國平安 的「買入」評級，目標價分別由41.2元及67.5元，上調至42元及74元。但考慮到投資收入預期較低，將人保目標價從8.2元下調至7.8元，評級「買入」。

高盛建議高配A股港股 料中國股市今明兩年每年最多漲20%

值得一提，A股近期表現強勁，滬指此前連升14日，創10年新高。高盛股票策略團隊近日建議高配A股和港股，預計2026年和2027年中國股市將每年上漲15%至20%。盈利增長加速的驅動因素包括人工智能應用、「出海」趨勢和「反內捲」政策。此外，中國股市當前估值相比全球同業存在顯著折價。

實際上，2025年年末，多家頭部外資機構在2026年市場展望中，紛紛傳遞出對中國股票市場的積極預期。摩根大通預計，2026年年底滬深300指數目標點位為5200點，相比2025年收盤點位上漲空間達到12%。摩根士丹利則預計，2026年將有更多外資回歸中國市場。全球風險資產所處的流動性環境相對寬鬆，預計美聯儲在2026年上半年或降息三次，對全球股市形成有力的支持。當前A股估值修復已基本完成，2026年任務是「穩估值」——將估值維持在相對合理的區間，並在此基礎上通過盈利增長驅動市場進一步上漲。

黃德几：料A股今年再升15% 內險回至10天線可吸A股ETF也可吼

盈立證券研究部執行董事黃德几表示，美元去年在累積三次減息情況下偏弱，亦造就人民幣去年有不錯的升值，眾所周知人民幣升值利好A股及H股表現，反觀到今年預期美國減息次數及幅度有限，暫時看來應只有一兩次，且有一奇怪現象，近日美國在委內瑞拉擄走人家總統，這屬嚴重的地緣政治事件，但美元及美股都沒因此下跌，反映市場對美國霸權及軍事力量有恐懼且有震懾作用。相信人民幣今年兌美元仍有升值空間，但沒去年那麼多，因內捲雖有些改善，惟房地產市場仍然疲弱，要靠內需、靠政策、反內捲等帶動，而人民銀行現時面對低利率環境，貨幣政策亦有些動彈不得。

不過，黃德几指，過去一段時間，政策利好中資保險公司，有更多險資可以流入股市，故券商及保險股一直上升，加上AI概念包括AI、半導體及GPU熱炒，現時很多主題如芯片國產化、AI、機械人以至醫藥股、內險及券商，全都是帶動A股上升的原因，當然在累積龐大升幅後短線有機會進入調整階段，但暫見企業盈利仍有增長，政府仍有一定程度補貼及專項貸款，推出特別國債去幫助消費等行業，今年春節又有個超長假期，這些全都是利好因素，但過去的升勢已反映，指數短線於高位有5%回吐不出奇，惟料仍是大漲小回，不會調整多於10%，始終市場資金仍很有信心，且相對仍屬「慢牛」，市底穩定性較高，相信A股三大指數今年從現水平計平均仍有大概15%上望空間，當然期間仍會有波動，不用急於入市，仍有很多機會。

黃德几續指，內險股目前全處於極超買區而有回吐訊號，無論A股或H股都有調整空間，雖然20天線保歷加中軸應會守得住，但普遍起碼要回至10天線左右才可再考慮吸納，包括平保及國壽。當然，若想「大包圍」，A股ETF尤其A50穩定性較高，但目前仍要稍等，無論A50或滬深三百指數都於過去半個月急升且已升至主要阻力，可以20天線左右作為慢慢收集的參考。至於應買哪一隻ETF，首先要知道不同交易所買賣的基金，其管理年費都略有差異，可作為其中一個揀選指標，其中滬深三百涵蓋面更闊，但畢竟A股金融板塊較集中，且有個別股份如白酒及半導體估值都較高，A50穩定性相對高，惟較側重金融行業。

內險股今日普遍下跌，平保跌1.27%收報70.2元，國壽跌2.14%報31.14元，新華保險跌2.31%報61.35元，人保跌1.99%報7.39元，太保跌1.69%報38.44元，中國太平(00966)跌2.58%報21.12元，財險跌3.34%報16.51元。至於A股ETF，安碩A50(02823)跌0.72%報16.58元，南方A50(02822)跌0.9%報15.35元，華夏滬深三百(03188)跌0.8%報54.78元，安碩滬深三百(02846)跌0.78%報35.44元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

