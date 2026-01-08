《魚缸博客》俄羅斯央行出售實體黃金，呢兩年你夠唔夠膽賭盧布升值？

話說一個月博客睇到單新聞，就係講俄羅斯央行開始出售實體黃金。須知道俄羅斯原本係全球第五大實體黃金儲存量嘅國家，而佢開始出售黃金，得一個解讀：就係俄羅斯開始無錢了。

其實都唔難理解，國際唔同俄羅斯交易，歐洲唔買俄羅斯天然氣，而俄羅斯嘅美元資產都係外國被凍結，目前都係得中國買俄油俄氣，同時都見到好多「俄式超市」進軍內地，但都救唔到幾多。

而俄羅斯係「俄烏戰爭」犧牲太多，你問普京想唔想停戰？佢一定想，但一定要係土地劃分上有一定話語權，否則賣晒家底都繼續同你打落去，因為之前打仗嘅「沉沒成本」真係難以計算。

最理想情況係，假設烏克蘭答應唔加入北約，領土問題又傾得到（俄羅斯可能會有些少讓步，但唔多），傾得到，國際所有經濟制裁解凍；但如果繼續僵持，就變成「打身家」，俄羅斯開始賣黃金可能係第一步，因為以俄羅斯個黃金儲存量，博客估計頂三幾年無乜問題，咁烏克蘭又可唔可以頂多三幾年？博客認為賣黃金有另一個潛台詞：如果傾唔到，咁咪大家繼續打落去囉，我賣身家都同你打。

咁當然啦，往好方面睇，大家停戰囉，有咩資產最受惠呢？博客夠膽講，肯定係盧布，而家1美元兌80左右盧布，最差見過1美元兌110-120咁上下，如果真係停戰，盧布應該立即反彈，而過往都係1美元兌20盧布咁上下，即係最理想潛在升幅可以高達三倍。

博客就覺得，今時今日國際資產都係大上大落為主，如果你夠膽將自己黃金套現，今日就買入盧布，睇兩年，分分鐘好過買比特幣。博客警告，呢個都係幻想下嘅「三倍」升幅，唔一定有，賭唔賭閣下自理，所謂「富貴險中求」，睇你夠唔夠大膽！

