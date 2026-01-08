  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

《魚缸博客》俄羅斯央行出售實體黃金，呢兩年你夠唔夠膽賭盧布升值？

08/01/2026

《魚缸博客》俄羅斯央行出售實體黃金，呢兩年你夠唔夠膽賭盧布升值？

 

　　話說一個月博客睇到單新聞，就係講俄羅斯央行開始出售實體黃金。須知道俄羅斯原本係全球第五大實體黃金儲存量嘅國家，而佢開始出售黃金，得一個解讀：就係俄羅斯開始無錢了。

 

　　其實都唔難理解，國際唔同俄羅斯交易，歐洲唔買俄羅斯天然氣，而俄羅斯嘅美元資產都係外國被凍結，目前都係得中國買俄油俄氣，同時都見到好多「俄式超市」進軍內地，但都救唔到幾多。

 

　　而俄羅斯係「俄烏戰爭」犧牲太多，你問普京想唔想停戰？佢一定想，但一定要係土地劃分上有一定話語權，否則賣晒家底都繼續同你打落去，因為之前打仗嘅「沉沒成本」真係難以計算。

 

　　最理想情況係，假設烏克蘭答應唔加入北約，領土問題又傾得到（俄羅斯可能會有些少讓步，但唔多），傾得到，國際所有經濟制裁解凍；但如果繼續僵持，就變成「打身家」，俄羅斯開始賣黃金可能係第一步，因為以俄羅斯個黃金儲存量，博客估計頂三幾年無乜問題，咁烏克蘭又可唔可以頂多三幾年？博客認為賣黃金有另一個潛台詞：如果傾唔到，咁咪大家繼續打落去囉，我賣身家都同你打。

 

　　咁當然啦，往好方面睇，大家停戰囉，有咩資產最受惠呢？博客夠膽講，肯定係盧布，而家1美元兌80左右盧布，最差見過1美元兌110-120咁上下，如果真係停戰，盧布應該立即反彈，而過往都係1美元兌20盧布咁上下，即係最理想潛在升幅可以高達三倍。

 

　　博客就覺得，今時今日國際資產都係大上大落為主，如果你夠膽將自己黃金套現，今日就買入盧布，睇兩年，分分鐘好過買比特幣。博客警告，呢個都係幻想下嘅「三倍」升幅，唔一定有，賭唔賭閣下自理，所謂「富貴險中求」，睇你夠唔夠大膽！

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

616.000

異動股

02436

凌雄科技

7.610

異動股

02992

域能控股股權

0.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 616.000
  • 02436 凌雄科技
  • 7.610
  • 02992 域能控股股權
  • 0.050
  • 01300 俊知集團
  • 0.510
  • 01045 亞太衛星
  • 4.290
股份推介
  • 00753 中國國航
  • 7.290
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 20.680
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 62.050
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 28.900
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.390
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 142.600
  • 00981 中芯國際
  • 74.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 01211 比亞迪股份
  • 94.650
  • 00388 香港交易所
  • 425.200
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 50.550
  • 目標︰$60.00
  • 03347 泰格醫藥
  • 49.720
  • 目標︰$50.55
  • 02601 中國太保
  • 38.440
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/01/2026 16:16  恒指全日跌309點收報26149，電子設備及科技股領跌，北水沽近50億元

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》國產GPU天數智芯先高後低僅收高8%，每手獲利急縮至1220元

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》智譜首掛收高逾13%每手賺1530元，仍遠低於上日暗盤最高價

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》精鋒醫療-B收高近31%，每手賺1336元，盤中曾低見48元

08/01/2026 14:16  【抓捕馬杜羅】美媒揭特朗普策略：數年內控制委國石油，將油價降至50美元

08/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９１﹒７８億元，買騰訊沽中移動

08/01/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】麥格理狠削舜宇目標兩成，高盛降中聯通中電信評級至中性

08/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

內險股｜A股連升斷纜，內險股可趁回吐吸納？A股ETF也可吼？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生私有化 | 股東大會今表決，有小股東感不捨（圖集）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 傳禁購H200科網股跌晶片股升，私有化恒生今表決滙控受壓新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘 | 港股創近兩個月高 一月效應已奏效？｜內險股仍有水位？｜今年有何收息股心水？
人氣文章

玩樂假期

AIA嘉年華限時優惠：學生平日免費入場、「冬日世界雜技團」門票買一送一新文章
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

知識產權與保安的關聯：2026年的展望新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

冬季羽絨穿搭推薦：上重下輕、同色穿搭、異材質疊搭，展現溫暖與時尚的完美平衡！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Red Flag！高級男裝網購陷阱？2026反詐騙全攻略
人氣文章

ChatENT．月巴氏

我最喜愛的Stephy
健康好人生 Health Channel
人氣文章
目標燈塔：訂立目標，邁向成長新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 17:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 17:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/01/2026
內險股｜A股連升斷纜，內險股可趁回吐吸納？A股ETF也可吼？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區