異動精選 | 傳禁購H200科網股跌晶片股升，私有化恒生今表決滙控受壓

08/01/2026

異動股

異動股

00700

騰訊控股

616.000

異動股

02436

凌雄科技

7.610

異動股

02992

域能控股股權

0.050

08/01/2026 16:16  恒指全日跌309點收報26149，電子設備及科技股領跌，北水沽近50億元

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》國產GPU天數智芯先高後低僅收高8%，每手獲利急縮至1220元

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》智譜首掛收高逾13%每手賺1530元，仍遠低於上日暗盤最高價

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》精鋒醫療-B收高近31%，每手賺1336元，盤中曾低見48元

08/01/2026 14:16  【抓捕馬杜羅】美媒揭特朗普策略：數年內控制委國石油，將油價降至50美元

08/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９１﹒７８億元，買騰訊沽中移動

08/01/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】麥格理狠削舜宇目標兩成，高盛降中聯通中電信評級至中性

08/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日微升至３﹒…

緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
