小傳日記 | 毛戈平高層集體減持即宣布同LV合作，化妝箱都變藏寶箱！

魚缸開年三連升，累升過千點，搞到班老細心郁郁，想趁個市旺抽吓水，折讓又好，溢價又好，配股集資本來好正常。就算上市大老細等錢使急住套現，好多時出咗貨先同港交所「備案」亦常見。不過，好似毛戈平(01318)咁，班大老細集體敲鑼打鼓宣布準備出貨就有啲令人意外。

毛戈平近日收到通知，同名控股股東兼神州知名化妝師毛戈平，仲有所有執行董事集體宣布半年內最多減持1720萬股或3.51%股權，話係為咗改善生活喎，以公司1月6號收市價82元計，呢批股票合共價值超過14億元，就算攞銀紙煲紅豆沙都綽綽有餘。毛戈平上市啱啱滿一年冇耐，一眾董事就手拖手準備㩒錢走，如果動作夠快嘅話，可以準備過一個肥年。

高層散貨套現當然係利淡中嘅利淡啦，小股民聽到消息難免擔心走遲幾步隨時人踩人，但結果反高潮，毛毛噚日股價竟然冇跌到，反而飆升7%收市，你話奇唔奇？究竟有邊個咁沙膽，人地老細話明要走佬，佢竟然去接貨？

謎底終於解開！時隔一日，毛戈平收市之後即宣布，同殿堂級奢侈品集團LVMH旗下亞洲投資平台簽戰略協議，要幫毛戈平打入海外市場不特止，仲要聯手組建全球高端美妝股權投資基金喎。國貨當自強，甚至可以同LV合作當然夠威，所以股價今早都high high地，早段逆市再升半成，唔知噚日股價低位（約81.5銀附近）逃生嘅小股民有乜感想？今次真係人算不如老細算。

有心人提前精準掃貨，小股東有乜好講？唯有講聲祝君好運囉。毛戈平今日升市曇花一現，春江鴨炒完消息梗係走為上策，有錢袋落袋先，結果毛戈平今日收市股價打回原形仲要倒跌超過1%。

究竟班大老細今早有無搏大霧走人？筆者估計機會唔大，正所謂大雞唔使食細米，毛毛股價舊年年中上過130蚊，而家80零銀上落，未必滿足到班大老細胃口，今次先唱衰，然後放利好消息，一個唔夠，或者後面仲有嘢都唔定，不過純粹係揣測啫，斷估冇痛苦，請請！

