  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

小傳日記 | 毛戈平高層集體減持即宣布同LV合作，化妝箱都變藏寶箱！

08/01/2026

　　魚缸開年三連升，累升過千點，搞到班老細心郁郁，想趁個市旺抽吓水，折讓又好，溢價又好，配股集資本來好正常。就算上市大老細等錢使急住套現，好多時出咗貨先同港交所「備案」亦常見。不過，好似毛戈平(01318)咁，班大老細集體敲鑼打鼓宣布準備出貨就有啲令人意外。

 

　　毛戈平近日收到通知，同名控股股東兼神州知名化妝師毛戈平，仲有所有執行董事集體宣布半年內最多減持1720萬股或3.51%股權，話係為咗改善生活喎，以公司1月6號收市價82元計，呢批股票合共價值超過14億元，就算攞銀紙煲紅豆沙都綽綽有餘。毛戈平上市啱啱滿一年冇耐，一眾董事就手拖手準備㩒錢走，如果動作夠快嘅話，可以準備過一個肥年。

 

小傳日記 | 毛戈平高層集體減持即宣布同LV合作，化妝箱都變藏寶箱！

 

　　高層散貨套現當然係利淡中嘅利淡啦，小股民聽到消息難免擔心走遲幾步隨時人踩人，但結果反高潮，毛毛噚日股價竟然冇跌到，反而飆升7%收市，你話奇唔奇？究竟有邊個咁沙膽，人地老細話明要走佬，佢竟然去接貨？

 

　　謎底終於解開！時隔一日，毛戈平收市之後即宣布，同殿堂級奢侈品集團LVMH旗下亞洲投資平台簽戰略協議，要幫毛戈平打入海外市場不特止，仲要聯手組建全球高端美妝股權投資基金喎。國貨當自強，甚至可以同LV合作當然夠威，所以股價今早都high high地，早段逆市再升半成，唔知噚日股價低位（約81.5銀附近）逃生嘅小股民有乜感想？今次真係人算不如老細算。

 

　　有心人提前精準掃貨，小股東有乜好講？唯有講聲祝君好運囉。毛戈平今日升市曇花一現，春江鴨炒完消息梗係走為上策，有錢袋落袋先，結果毛戈平今日收市股價打回原形仲要倒跌超過1%。

 

　　究竟班大老細今早有無搏大霧走人？筆者估計機會唔大，正所謂大雞唔使食細米，毛毛股價舊年年中上過130蚊，而家80零銀上落，未必滿足到班大老細胃口，今次先唱衰，然後放利好消息，一個唔夠，或者後面仲有嘢都唔定，不過純粹係揣測啫，斷估冇痛苦，請請！

 

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

616.000

異動股

02436

凌雄科技

7.610

異動股

02992

域能控股股權

0.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 616.000
  • 02436 凌雄科技
  • 7.610
  • 02992 域能控股股權
  • 0.050
  • 01300 俊知集團
  • 0.510
  • 01045 亞太衛星
  • 4.290
股份推介
  • 00753 中國國航
  • 7.290
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 20.680
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 62.050
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 28.900
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.390
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 142.600
  • 00981 中芯國際
  • 74.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 01211 比亞迪股份
  • 94.650
  • 00388 香港交易所
  • 425.200
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 50.550
  • 目標︰$60.00
  • 03347 泰格醫藥
  • 49.720
  • 目標︰$50.55
  • 02601 中國太保
  • 38.440
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/01/2026 18:55  【恒生私有化】恒生私有化建議獲通過，預期本月27日撤銷上市地位

08/01/2026 16:59  《盤後部署》尾市北水急轉淨流出兩萬六支持有壓力，佑駕創新不斷獲增持可跟炒

08/01/2026 18:11  《中國要聞》國務院批准中國石化與中國航油實施重組

08/01/2026 16:16  恒指全日跌309點收報26149，電子設備及科技股領跌，北水沽近50億元

08/01/2026 17:34  《本港樓市》市建局以每呎1.54萬元向旺角洗衣街發展計劃受影響業主發出收購建議

08/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４９﹒０１億元，買小米沽盈富基金

08/01/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】麥格理狠削舜宇目標兩成，高盛降中聯通中電信評級至中性

08/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生私有化 | 恒生私有化建議獲通過，預期本月27日撤銷上市地位新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 毛戈平高層集體減持即宣布同LV合作，化妝箱都變藏寶箱！新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：歐洲經濟優勢漸失，日央慢而穩加息利日圓資產新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘 | 港股創近兩個月高 一月效應已奏效？｜內險股仍有水位？｜今年有何收息股心水？
人氣文章

搵食地圖

火井火鍋 Ｘ 百年老店蛇王芬 期間限定「蛇王湯鍋」、蛇肉小食登場
人氣文章

政政經經．石鏡泉

27381新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

Netflix電影《影星傑凱利》：探照銀幕英雄的內省之旅
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

約會前的形象指導課：男士First Date 宜穿灰藍色系、女生勿素顏！如何鋪排下一次約會？婚配公司區域總經理：別犯這個致命錯誤！新文章
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

價值觀錯配：組織家庭令男人壓力爆煲？你想給妻兒優質生活，但我只憧憬平凡日子 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜61歲泰國通胡慧冲再度不適入院，曾血管阻塞接受通波仔手術新文章
人氣文章
健康飲食｜30歲女常食麵包患脂肪肝，改早餐組合3個月逆轉病情新文章
人氣文章
名人離世｜南韓「國民影帝」安聖基食物鯁喉搶救6日不治，曾與劉德華合演《墨攻》，享年74歲新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 22:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/01/2026
恒生私有化 | 恒生私有化建議獲通過，預期本月27日撤銷上市地位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區