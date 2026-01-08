恒生私有化 | 恒生私有化建議獲通過，預期本月27日撤銷上市地位

恒生銀行(00011)今日舉行法院會議及股東大會，表決滙控(00005)斥千億元私有化恒生的交易。滙控及恒生銀行聯合公布，滙控提出的私有化恒生方案，獲恒生銀行法院會議及股東大會表決通過。預期恒生銀行股份於香港聯交所的上市地位將於本月27日下午4時正被撤銷。

約有85.75%投票贊成私有化決議案

於恒生銀行法院會議上：（i）約2.37億股計劃股份（約佔親身、透過法院會議網上平台或經由受委代表出席恒生銀行法院會議並在會上投票的計劃股東投票權的85.75%）的持有人投票贊成批准計劃的決議案，而約3930.5萬股條例無利害關係股份（約佔（i）親身、透過法院會議網上平台或經由受委代表出席恒生銀行法院會議並在會上投票的計劃股東投票權的14.25%及（ii）所有條例無利害關係股份所附總投票權的5.89%）的持有人投票反對批准計劃的決議案。

持有約2.37億股守則無利害關係股份（約佔親身、透過法院會議網上平台或經由受委代表於恒生銀行法院會議上投票的守則無利害關係股份所附投票權的85.75%）的守則無利害關係股東投票贊成批准計劃的決議案，而持有約3930.5萬股守則無利害關係股份（約佔（i）親身、透過法院會議網上平台或經由受委代表於恒生銀行法院會議上投票的守則無利害關係股份所附投票權的14.25%及（ii）所有守則無利害關係股份所附總投票權的5.94%）的守則無利害關係股東投票反對批准計劃的決議案。

因此，於恒生銀行法院會議上提呈以批准計劃的決議案已根據《公司條例》第673及674條 及《收購守則》規則2.10的規定獲正式通過。

對於特別決議案「批准恒生銀行與計劃股東之間的計劃；為使計劃生效，批准(i)削減恒生銀行的股本，（ii）增加恒生銀行的股本，及（iii）向滙豐亞太（或其代名人）配發及發行恒生銀行股本中的新股份；在以計劃生效為前提下，批准撤銷恒生銀行股份於香港聯交所的上市地位；並授權恒生銀行董事採取一切其認為與實施計劃相關之必要或適宜之行動及事宜，」，約14.24億投票票數贊成（97.3%），約3953.8萬投票票數反對（2.7%）。

1月14日最後交易日，1月27日撤銷上市地位

在計劃變成具約束力且生效之前提下，恒生銀行股份於香港聯交所買賣之預期截止時間為2026年1月14日下午4時10分。在計劃變成具約束力且生效之前提下，預期恒生銀行股份於香港聯交所的上市地位將於本月27日下午4時正被撤銷。

撰文：經濟通採訪組

