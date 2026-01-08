  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

恒生私有化 | 恒生私有化建議獲通過，預期本月27日撤銷上市地位

08/01/2026

　　恒生銀行(00011)今日舉行法院會議及股東大會，表決滙控(00005)斥千億元私有化恒生的交易。滙控及恒生銀行聯合公布，滙控提出的私有化恒生方案，獲恒生銀行法院會議及股東大會表決通過。預期恒生銀行股份於香港聯交所的上市地位將於本月27日下午4時正被撤銷。

　

恒生私有化 | 恒生私有化建議獲通過，預期本月27日撤銷上市地位

 

約有85.75%投票贊成私有化決議案

　

　　於恒生銀行法院會議上：（i）約2.37億股計劃股份（約佔親身、透過法院會議網上平台或經由受委代表出席恒生銀行法院會議並在會上投票的計劃股東投票權的85.75%）的持有人投票贊成批准計劃的決議案，而約3930.5萬股條例無利害關係股份（約佔（i）親身、透過法院會議網上平台或經由受委代表出席恒生銀行法院會議並在會上投票的計劃股東投票權的14.25%及（ii）所有條例無利害關係股份所附總投票權的5.89%）的持有人投票反對批准計劃的決議案。

　

　　持有約2.37億股守則無利害關係股份（約佔親身、透過法院會議網上平台或經由受委代表於恒生銀行法院會議上投票的守則無利害關係股份所附投票權的85.75%）的守則無利害關係股東投票贊成批准計劃的決議案，而持有約3930.5萬股守則無利害關係股份（約佔（i）親身、透過法院會議網上平台或經由受委代表於恒生銀行法院會議上投票的守則無利害關係股份所附投票權的14.25%及（ii）所有守則無利害關係股份所附總投票權的5.94%）的守則無利害關係股東投票反對批准計劃的決議案。

　

　　因此，於恒生銀行法院會議上提呈以批准計劃的決議案已根據《公司條例》第673及674條　及《收購守則》規則2.10的規定獲正式通過。

　

　　對於特別決議案「批准恒生銀行與計劃股東之間的計劃；為使計劃生效，批准(i)削減恒生銀行的股本，（ii）增加恒生銀行的股本，及（iii）向滙豐亞太（或其代名人）配發及發行恒生銀行股本中的新股份；在以計劃生效為前提下，批准撤銷恒生銀行股份於香港聯交所的上市地位；並授權恒生銀行董事採取一切其認為與實施計劃相關之必要或適宜之行動及事宜，」，約14.24億投票票數贊成（97.3%），約3953.8萬投票票數反對（2.7%）。

 

1月14日最後交易日，1月27日撤銷上市地位

 

　　　在計劃變成具約束力且生效之前提下，恒生銀行股份於香港聯交所買賣之預期截止時間為2026年1月14日下午4時10分。在計劃變成具約束力且生效之前提下，預期恒生銀行股份於香港聯交所的上市地位將於本月27日下午4時正被撤銷。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

782

下跌

1072

不變

377

無成交

491

恒生指數

26,149.31

最大成交額股票

02800

盈富基金

26.320

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02436 凌雄科技
  • 7.610
  • 00700 騰訊控股
  • 616.000
  • 02992 域能控股股權
  • 0.050
  • 01300 俊知集團
  • 0.510
  • 01045 亞太衛星
  • 4.290
股份推介
  • 00753 中國國航
  • 7.290
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 20.680
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 62.050
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 28.900
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.390
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 142.600
  • 00981 中芯國際
  • 74.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 01211 比亞迪股份
  • 94.650
  • 00388 香港交易所
  • 425.200
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 50.550
  • 目標︰$60.00
  • 03347 泰格醫藥
  • 49.720
  • 目標︰$50.55
  • 02601 中國太保
  • 38.440
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/01/2026 18:55  【恒生私有化】恒生私有化建議獲通過，預期本月27日撤銷上市地位

08/01/2026 16:59  《盤後部署》尾市北水急轉淨流出兩萬六支持有壓力，佑駕創新不斷獲增持可跟炒

08/01/2026 18:11  《中國要聞》國務院批准中國石化與中國航油實施重組

08/01/2026 16:16  恒指全日跌309點收報26149，電子設備及科技股領跌，北水沽近50億元

08/01/2026 17:34  《本港樓市》市建局以每呎1.54萬元向旺角洗衣街發展計劃受影響業主發出收購建議

08/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４９﹒０１億元，買小米沽盈富基金

08/01/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】麥格理狠削舜宇目標兩成，高盛降中聯通中電信評級至中性

08/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生私有化 | 恒生私有化建議獲通過，預期本月27日撤銷上市地位新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 毛戈平高層集體減持即宣布同LV合作，化妝箱都變藏寶箱！新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：歐洲經濟優勢漸失，日央慢而穩加息利日圓資產新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

我想一卡走天涯
人氣文章

娛樂

鄭秀文賀歲片《夜王》罕露「事業線」，王丹妮香滑玉背成焦點 新文章
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘 | 港股創近兩個月高 一月效應已奏效？｜內險股仍有水位？｜今年有何收息股心水？
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

思辨的飛刀——悼李天命先生
人氣文章

Beauty Feature

M·A·C Powder Kiss 唇膏新品10色率先開箱！霧面唇膏高顯色+持久度、唇頰慕絲一物二用懶人必備
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

忙碌生活中如何健康飲食？3個買餸策略，維持健康和飽足感！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
健康飲食｜19年大型研究揭咖啡助降死亡率，最佳飲用量曝光
人氣文章
名人健康 │ 謝安琪叱咤奪獎爆喊，公開爆肺6次，頒獎禮前失聲剛出院
人氣文章
腎臟健康｜養生達人驚患腎衰竭，醫生揭黑咖啡或成傷腎元兇
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 22:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/01/2026
恒生私有化 | 恒生私有化建議獲通過，預期本月27日撤銷上市地位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區