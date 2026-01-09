開市Go | 滙控私有化恒生通過，稀宇暗盤升27%，黑芝麻配股籌6億

要聞盤點

1、美股周四（8日）呈分化格局，道指收市升270.03點，延續本周升勢。然而，科技股遭遇持續拋售壓力，納指終結三連升走勢。標指僅微升0.53點，升幅0.01%，全日表現相對持平。道指收市升270.03點，或0.55%，報49266.11點；標普500指數升0.53點，或0.01%，報6921.46點；納指跌104.26點，或0.44%，報23480.02點。中國金龍指數升84點。日經期貨截至上午8時02分跌110點。周五將公布美國12月非農就業數據。

2、紐約聯儲調查顯示，12月美國消費者通脹預期升高，而對就業機會的信心降至至少12年半新低。

3、美國財長貝森特預計，美國總統特朗普將於1月19至23日達沃斯論壇前後，決定下一任聯儲局主席人選。

4、美國參議院以52票贊成、47票反對的結果，阻止特朗普對委內瑞拉採取進一步軍事行動。特朗普表示，若該決議在國會通過，他將否決。

5、美國副總統萬斯呼籲歐洲領導人認真對待特朗普關於格陵蘭的表態。據路透報導，美國或向格陵蘭居民支付至多10萬美元，以說服他們支持從丹麥獨立。

6、美國最高法院將於本周五（9日）發布案件意見書，或就特朗普全球關稅政策是否合法作出裁決。

7、中國今日將公布12月通脹數據，市場預期CPI同比漲幅小幅加快至0.8%，PPI跌幅料進一步收窄。

8、摩根士丹利看好未來6至12個月中國股市表現，指出在人民幣走強及流動性充裕支持下，A股市場人氣顯著改善。

9、路透引述消息稱，為對沖內地當局對英偉達H200晶片發貨批准的不確定性，英偉達要求中國客戶訂購時全額預付，並實施嚴格購買條款。

10、麥當勞美國總公司再標售本港舖位，最新以約1.2億元沽出銅鑼灣怡和街的萬呎舖位。

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票