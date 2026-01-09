  • 會員
開市Go | 滙控私有化恒生通過，稀宇暗盤升27%，黑芝麻配股籌6億

09/01/2026

要聞盤點

 

1、美股周四（8日）呈分化格局，道指收市升270.03點，延續本周升勢。然而，科技股遭遇持續拋售壓力，納指終結三連升走勢。標指僅微升0.53點，升幅0.01%，全日表現相對持平。道指收市升270.03點，或0.55%，報49266.11點；標普500指數升0.53點，或0.01%，報6921.46點；納指跌104.26點，或0.44%，報23480.02點。中國金龍指數升84點。日經期貨截至上午8時02分跌110點。周五將公布美國12月非農就業數據。

 

2、紐約聯儲調查顯示，12月美國消費者通脹預期升高，而對就業機會的信心降至至少12年半新低。

 

3、美國財長貝森特預計，美國總統特朗普將於1月19至23日達沃斯論壇前後，決定下一任聯儲局主席人選。

 

4、美國參議院以52票贊成、47票反對的結果，阻止特朗普對委內瑞拉採取進一步軍事行動。特朗普表示，若該決議在國會通過，他將否決。

 

5、美國副總統萬斯呼籲歐洲領導人認真對待特朗普關於格陵蘭的表態。據路透報導，美國或向格陵蘭居民支付至多10萬美元，以說服他們支持從丹麥獨立。

 

6、美國最高法院將於本周五（9日）發布案件意見書，或就特朗普全球關稅政策是否合法作出裁決。

 

7、中國今日將公布12月通脹數據，市場預期CPI同比漲幅小幅加快至0.8%，PPI跌幅料進一步收窄。

 

8、摩根士丹利看好未來6至12個月中國股市表現，指出在人民幣走強及流動性充裕支持下，A股市場人氣顯著改善。

 

9、路透引述消息稱，為對沖內地當局對英偉達H200晶片發貨批准的不確定性，英偉達要求中國客戶訂購時全額預付，並實施嚴格購買條款。

 

10、麥當勞美國總公司再標售本港舖位，最新以約1.2億元沽出銅鑼灣怡和街的萬呎舖位。

 

00700

騰訊控股

611.000

異動股

02228

晶泰控股

12.540

異動股

02513

智譜

158.600

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,544.12
    +278.01 (+0.564%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,965.29
    +43.83 (+0.633%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,651.32
    +171.30 (+0.730%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升56.704
變動率︰+3.191%
較港股︰-0.78%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升104.835
變動率︰+0.900%
較港股︰+0.61%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.395
變動率︰-0.718%
較港股︰+0.11%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.820
變動率︰-1.823%
較港股︰-3.94%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌150.620
變動率︰-2.492%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.670
變動率︰-2.587%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.025
變動率︰-2.644%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌21.895
變動率︰-3.119%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升44.475
變動率︰+8.185%
ASML
阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,265.750
變動率︰+5.981%
HD
家得寶
按盤價(USD)︰升373.550
變動率︰+3.891%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升35.094
變動率︰+3.644%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 12:40 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 12:40 EST
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 02228 晶泰控股
  • 12.540
  • 02513 智譜
  • 158.600
  • 06288 迅銷
  • 30.500
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.070
  • 01336 新華保險
  • 61.350
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.140
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 21.660
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 63.850
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 29.480
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.820
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 345.000
  • 02579 中偉新材
  • 36.000
  • 目標︰$37.00
  • 06160 百濟神州
  • 197.300
  • 目標︰$222.00
  • 02722 重慶機電
  • 2.150
  • 目標︰$2.25
即時重點新聞

09/01/2026 17:51  港交所(00388)：今年年中實施下調最低上落價位第二階段

09/01/2026 17:14  【反內捲】國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估

09/01/2026 17:09  舜宇(2382):去年12月手機鏡頭出貨量按年跌8.9%，將不再發布月度出貨量自願性公告

09/01/2026 16:46  《盤後部署》北水恢復淨流入支撐後市，美圖價量齊升有彈勢

09/01/2026 16:14  恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點

09/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒１５億元，買騰訊沽阿里

09/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控私有恒生後獲花旗睇好，大行集體削阿里目標

09/01/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７９４６，一周拆息較上日軟３６基點

