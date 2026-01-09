盤前攻略 | 恒指昨吐反令好友全面加倉 阿里ADS強漲期待港股接力

美國最新一周首次申領失業金人數增加8千至20.8萬人，仍低過市場預期的21.2萬人，而持續申領失業救濟人數升5.6萬人，至191.4萬人，略多過預期的190萬人。美國10月份貿易赤字急降至294億美元，遠少過預期的587億美元，為自2009年以來最低。觀望美國公布非農就業數據，美股周四個別發展。受惠傳統板塊上升，道指漲270點或0.55%，報49266點；標指微升0.01%，報6921點；惟科技股走軟，納指收挫0.44%，報23480點。

反映中概股表現的金龍指數升1.09%。阿里巴巴升5.26%，報154.47美元；京東升2.21%，報29.67美元；百度跌3.78%，報141.26美元；理想跌0.71%，報16.82美元；小鵬升3.22%，報20.52美元；蔚來跌1.25%，報4.73美元；嗶哩嗶哩升6.51%，報28.64美元。

夜期高水過百點，港股ADR普遍高走

恒指夜期升171點，報26312，高水163點。隔夜ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.47%，折合101.5港元；長和(00001)ADR較港股低0.31%，折合54.9港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.15%，折合615.1港元；小米(01810)ADR較港股高0.90%，折合38.4港元；港交所(00388)ADR較港股高0.78%，折合428.5港元；滙控(00005)ADR較港股高0.90%，折合125.4港元。





好友搶攻淡友避風頭，恒指連跌兩天料反彈

恒指昨日一度失守26000點大關，盤中最多曾跌近500點，超過600張牛證跌入被收回範圍。不過好友不但未被嚇退，反而趁低位加倉，牛證街貨新增過千張至總數14005張，持倉量為近期高位。重貨區雖然維持在25800至25899區間，但數量略有減少。至於熊證方面，持倉比之前一日減少數百張至6830張。昨日恒指雖收跌逾300點，但熊證重貨區依然維持於27000至27099區間，並且數量減少過百張。熊證在多個區間均見有明顯減倉，而在發行商新開的26300至26599貼價區間見有少量淡友持倉，但三個區合共只有294張，未必構成好友上攻的誘因。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升196點，報26328，高水179點，預料恒指高開過百點。恒指連跌兩日，累跌560點，接近開年三連升累積升幅的一半，預料恒指下跌空間有限。儘管恒指昨日盤中曾跌穿26000點大關，但尾段跌幅大為收窄，顯示二萬六關有支持。昨日阿里(09988)收跌於142.6元，不但全數蒸發開年幾天的累積升幅，甚至輕微低於12月31日收市142.8元。現價開始吸引投資者注意，隔夜阿里ADS發力大漲半成，預料今日有機會領漲，帶動恒指反彈。只要A股沒有出現明顯回吐，預料恒指今日有機會收復大部分失地。

