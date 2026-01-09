  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

盤前攻略 | 恒指昨吐反令好友全面加倉 阿里ADS強漲期待港股接力

09/01/2026

　　美國最新一周首次申領失業金人數增加8千至20.8萬人，仍低過市場預期的21.2萬人，而持續申領失業救濟人數升5.6萬人，至191.4萬人，略多過預期的190萬人。美國10月份貿易赤字急降至294億美元，遠少過預期的587億美元，為自2009年以來最低。觀望美國公布非農就業數據，美股周四個別發展。受惠傳統板塊上升，道指漲270點或0.55%，報49266點；標指微升0.01%，報6921點；惟科技股走軟，納指收挫0.44%，報23480點。

 

盤前攻略 | 恒指昨吐反令好友全面加倉 阿里ADS強漲期待港股接力

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數升1.09%。阿里巴巴升5.26%，報154.47美元；京東升2.21%，報29.67美元；百度跌3.78%，報141.26美元；理想跌0.71%，報16.82美元；小鵬升3.22%，報20.52美元；蔚來跌1.25%，報4.73美元；嗶哩嗶哩升6.51%，報28.64美元。

 

夜期高水過百點，港股ADR普遍高走

 

　　恒指夜期升171點，報26312，高水163點。隔夜ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.47%，折合101.5港元；長和(00001)ADR較港股低0.31%，折合54.9港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.15%，折合615.1港元；小米(01810)ADR較港股高0.90%，折合38.4港元；港交所(00388)ADR較港股高0.78%，折合428.5港元；滙控(00005)ADR較港股高0.90%，折合125.4港元。


　
好友搶攻淡友避風頭，恒指連跌兩天料反彈

 

　　恒指昨日一度失守26000點大關，盤中最多曾跌近500點，超過600張牛證跌入被收回範圍。不過好友不但未被嚇退，反而趁低位加倉，牛證街貨新增過千張至總數14005張，持倉量為近期高位。重貨區雖然維持在25800至25899區間，但數量略有減少。至於熊證方面，持倉比之前一日減少數百張至6830張。昨日恒指雖收跌逾300點，但熊證重貨區依然維持於27000至27099區間，並且數量減少過百張。熊證在多個區間均見有明顯減倉，而在發行商新開的26300至26599貼價區間見有少量淡友持倉，但三個區合共只有294張，未必構成好友上攻的誘因。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升196點，報26328，高水179點，預料恒指高開過百點。恒指連跌兩日，累跌560點，接近開年三連升累積升幅的一半，預料恒指下跌空間有限。儘管恒指昨日盤中曾跌穿26000點大關，但尾段跌幅大為收窄，顯示二萬六關有支持。昨日阿里(09988)收跌於142.6元，不但全數蒸發開年幾天的累積升幅，甚至輕微低於12月31日收市142.8元。現價開始吸引投資者注意，隔夜阿里ADS發力大漲半成，預料今日有機會領漲，帶動恒指反彈。只要A股沒有出現明顯回吐，預料恒指今日有機會收復大部分失地。

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

611.000

異動股

02228

晶泰控股

12.540

異動股

02513

智譜

158.600

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,555.32
    +289.21 (+0.587%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,967.73
    +46.27 (+0.669%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,664.66
    +184.64 (+0.786%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升56.743
變動率︰+3.262%
較港股︰-0.71%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升104.835
變動率︰+0.900%
較港股︰+0.61%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.393
變動率︰-0.775%
較港股︰+0.07%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.820
變動率︰-1.823%
較港股︰-3.94%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.720
變動率︰-2.467%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌150.620
變動率︰-2.492%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.020
變動率︰-2.880%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌21.910
變動率︰-3.053%
精選美股 More
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升44.565
變動率︰+8.405%
ASML 阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,267.205
變動率︰+6.103%
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰升1.510
變動率︰+4.145%
HD 家得寶
按盤價(USD)︰升374.250
變動率︰+4.086%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 12:40 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 12:40 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 02228 晶泰控股
  • 12.540
  • 02513 智譜
  • 158.600
  • 06288 迅銷
  • 30.500
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.070
股份推介
  • 01336 新華保險
  • 61.350
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.140
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 21.660
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 63.850
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 29.480
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.820
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 345.000
報章貼士
  • 02579 中偉新材
  • 36.000
  • 目標︰$37.00
  • 06160 百濟神州
  • 197.300
  • 目標︰$222.00
  • 02722 重慶機電
  • 2.150
  • 目標︰$2.25
熱炒概念股
即時重點新聞

09/01/2026 17:51  港交所(00388)：今年年中實施下調最低上落價位第二階段

09/01/2026 17:14  【反內捲】國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估

09/01/2026 17:09  舜宇(2382):去年12月手機鏡頭出貨量按年跌8.9%，將不再發布月度出貨量自願性公告

09/01/2026 16:46  《盤後部署》北水恢復淨流入支撐後市，美圖價量齊升有彈勢

09/01/2026 16:14  恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點

09/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒１５億元，買騰訊沽阿里

09/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控私有恒生後獲花旗睇好，大行集體削阿里目標

09/01/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７９４６，一周拆息較上日軟３６基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股短期上望28000點 板塊可留意金融股、資源股！！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點新文章
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

理財比投資更重要？新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

艾摩謙炮轟管理層，早該被炒；馬列斯卡紐奴落鑊，錯在爭權新文章
人氣文章

玩樂假期

日本櫻花預測2026｜東京3.21開花、3.27滿開！福岡3.23、大阪3.26開花 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

一年之計在於春：用直覺選牌，迎接2026年的新開始！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

行為藝術節「PAINFREE」：陳卓甄的一鍋咖喱與林海怡的五杯清酒
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

新年新髮型！短髮女星圖鑑：《Emily in Paris》Lily Collins意式短髮、孫藝珍減齡層次感、新垣結衣俐落金髮！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
23歲內地女導演賴宇晴柬埔寨墮樓身亡，作品曾入圍釜山電影節
人氣文章
針灸美容｜面色萎黃如枯竭土壤？針灸3大穴位疏通面部氣血，同步提升健康質素
人氣文章
小寒保養湯水推介｜栗子核桃花生雞湯補腎健脾，加清酒有助補血
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2026 01:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪09/01/2026
專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區