新股掛牌｜MINIMAX稀宇首掛較招股價高近43％，每手賺1408元

09/01/2026

　　國內AI大模型六小虎之一的MINIMAX-WP(00100)今日首掛，開報235.4元，較招股價165元高出42.7％，以每手20股計，不計手續費，每手賺1408元。

 

新股掛牌｜MINIMAX稀宇首掛較招股價高近43％，每手賺1408元

（官網圖片）

 

　　MINIMAX稀宇科技最終發售價每股165元，為上限定價，香港公開發售部分共有約41.7萬人申請，超額認購約1836.17倍，認購一手20股的13.9萬人中有3911人獲配股份，分配比率2.81％，認購4000股即200手方穩獲一手。昨日（8日）輝立暗盤收報209.2元，比定價升26.8％，一手帳面賺884元。

 

　　該集團指，「頂頭槌飛」涉63.5萬股，共有509人申請，各獲320股，及其中289人獲發額外20股，分配比率0.05％，香港公開發售部分觸發回補機制，發售股份總數升至約507.7萬股，佔發售股份總數17.4％，至於國際發售超額認購35.76倍。該集團招股集資約48.2億元。鑑於股權高度集中於數目不多股東，即使小量A類普通股成交，價格亦可能大幅波動。

 

撰文：經濟通市場組

 

 

