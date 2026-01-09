異動股 | 阿里、京東齊高開逾3%，特朗普關稅司法爭議或於周五有裁決

電商股及出口股開市普遍興奮，阿里(09988)升3.8%，報148元，京東集團(09618)升3.3%，報115.4元，創科實業(00669)升1.6%，報96.05元。

據彭博報道，美國最高法院將周五列為意見發布日，意味著當天高院可能就總統特朗普的全球關稅政策是否合法做出裁決。彭博指，最高法院不會提前說明公布哪些裁決，但已聽取辯論的案件都有可能公布裁決。鑒於關稅案此前已進入加速處理通道，因此周五可能發布裁決。

彭博提到，若法院在關稅問題上作出不利於特朗普的裁決，將削弱其標誌性的經濟政策，成為他重返白宮以來的最大法律挫敗。

現時，恒生指數報26272，升123點或升0.5%，主板成交近50億元。國企指數報9070，升31點或升0.3%。恒生科技指數報5699，升21點或升0.4%。即月期指新報26267，升126點，低水6點。即月國指期貨報9069，升32點，低水2點。即月科指期貨新報5717，升26點，高水31點。

上證綜合指數報4086，升3點或升不足0.1%，成交116.12億元人民幣。深證成份指數報13917，跌41點或跌0.3%，成交192.7億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

