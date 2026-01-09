  • 會員
異動股 | 阿里、京東齊高開逾3%，特朗普關稅司法爭議或於周五有裁決

09/01/2026

　　電商股及出口股開市普遍興奮，阿里(09988)升3.8%，報148元，京東集團(09618)升3.3%，報115.4元，創科實業(00669)升1.6%，報96.05元。

 

異動股 | 阿里、京東齊高開逾3%，特朗普關稅司法爭議或於周五有裁決

 

　　據彭博報道，美國最高法院將周五列為意見發布日，意味著當天高院可能就總統特朗普的全球關稅政策是否合法做出裁決。彭博指，最高法院不會提前說明公布哪些裁決，但已聽取辯論的案件都有可能公布裁決。鑒於關稅案此前已進入加速處理通道，因此周五可能發布裁決。

 

　　彭博提到，若法院在關稅問題上作出不利於特朗普的裁決，將削弱其標誌性的經濟政策，成為他重返白宮以來的最大法律挫敗。

 

　　現時，恒生指數報26272，升123點或升0.5%，主板成交近50億元。國企指數報9070，升31點或升0.3%。恒生科技指數報5699，升21點或升0.4%。即月期指新報26267，升126點，低水6點。即月國指期貨報9069，升32點，低水2點。即月科指期貨新報5717，升26點，高水31點。

 

　　上證綜合指數報4086，升3點或升不足0.1%，成交116.12億元人民幣。深證成份指數報13917，跌41點或跌0.3%，成交192.7億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

09/01/2026 17:51  港交所(00388)：今年年中實施下調最低上落價位第二階段

09/01/2026 17:14  【反內捲】國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估

09/01/2026 17:09  舜宇(2382):去年12月手機鏡頭出貨量按年跌8.9%，將不再發布月度出貨量自願性公告

09/01/2026 16:46  《盤後部署》北水恢復淨流入支撐後市，美圖價量齊升有彈勢

09/01/2026 16:14  恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點

09/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒１５億元，買騰訊沽阿里

09/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控私有恒生後獲花旗睇好，大行集體削阿里目標

09/01/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７９４６，一周拆息較上日軟３６基點

人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股短期上望28000點 板塊可留意金融股、資源股！！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點新文章
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

Huawei全場景創新產品登場｜耳夾耳機、奢華腕錶、 Wi-Fi 7路由器亮相 新文章
人氣文章

飛常談．鄧飛

致盲與欺騙：解析近期突襲行動中的電子戰新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

艾摩謙炮轟管理層，早該被炒；馬列斯卡紐奴落鑊，錯在爭權新文章
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

新一年想脫單？3個交友 App 心法，脫離患得患失的漩渦！新文章
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

米芝蓮一星寧波菜府Off Menu時令菜式！花椒提升魚羊鮮味立體感、冬筍口蘑炒第一刀做出精緻家常
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

忙碌生活中如何健康飲食？3個買餸策略，維持健康和飽足感！
人氣文章
冬天掉髮量增多？5種情況宜求診，中醫推介3款養髮食療
人氣文章
咖啡安全測試｜49款咖啡逾9成含致癌物，消委會推薦7款5星安全名單新文章
人氣文章
23歲內地女導演賴宇晴柬埔寨墮樓身亡，作品曾入圍釜山電影節
人氣文章專訪09/01/2026
專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

