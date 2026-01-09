港股 | 午市前瞻 | 特朗普關稅司法爭議或有裁決 阿里有運行？

國家統計局公布12月居民消費價格指數(CPI)按年增0.8%，見接近3年新高。A股兩市早段維持升勢，滬指一度高見4121，為10年來首次重上4100水平。惟高位遇壓，半日收市升幅收窄。恒指今早高開過百點，早段走勢反覆，及後A股掉頭向下，恒指一度倒跌。恒指半日報26158，升8點或不足0.1%，主板成交超過1352億元。恒生中國企業指數報9042，升3點或不足0.1%。恒生科技指數報5674，跌3點或不足0.1%。

（Shutterstock圖片）

黃偉豪：料特朗普關稅裁決對港股刺激有限

港股連跌兩日，累跌逾500點，昨日北水轉淨流出逾49億元，打斷連續多日淨流入趨勢，今日於26100點附近覓得支持，窄幅上升。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，恒指自去年年尾到現在始終都沒有真正成功突破兩萬七關，因此還不能確認港股已經進入新一輪升勢，恒指仍將在大區間25100點至27000點之間震盪。只有待市場真正突破兩萬七關，才能夠進一步高看一線。短線而言，恒指將在五十天線（約26000點）至27000點上落。

據彭博報道，美國最高法院將周五列為意見發布日，意味著當天高院可能就總統特朗普的全球關稅政策是否合法做出裁決。若法院在關稅問題上作出不利於特朗普的裁決，將削弱其標誌性的經濟政策，成為他重返白宮以來的最大法律挫敗。黃偉豪指出，即使法院作出不利特朗普的裁決，不一定能帶動港股突破兩萬七關。中長線而言，港股能否繼續向上，內地的因素尤其是政策支持更為重要，預期兩會結束後會有更大力度的政策推出。

他提到，對於關稅裁決市場已有一定的預期，料不會有太大的超預期的情況出現，對港股刺激力度有限。黃偉豪預期出現對特朗普政府不利的裁決情況更大，但具體細節仍需留意，例如全面推翻和下調關稅這兩種情況將帶來不同影響。即使全面推翻，市場也會有相反的解讀，從正面來說，撤銷關稅將降低市場風險，利好市場，但從反面來說，意味著政府的決策和行動將更加困難，反而會加劇政治的不確定性，利淡市場。建議投資者繼續觀望，恒指只要不跌穿五十天線及25100點等重要支持位，問題不算太大。

阿里美業務佔比小，關稅裁決僅為短期利好

市場憧憬最高法院的裁決，擁有海外電商業務的阿里(09988)今日應聲上揚。黃偉豪認為，除了炒作關稅裁決預期外，還有AI大模型發展潛力，獲得大行看好內地相關零售領域優勢等因素共同促成了短期利好。而且，在技術分析上，阿里前兩個交易日跌幅明顯，今日的上漲亦是技術性反彈。他同時指出，即使關稅政策恢復如初，亦不用高估此影響對阿里的正面作用。阿里的美國市場業務佔比並不大，預期不會帶來持續性的大幅上漲，業績亦不會有明顯的增長。

另外，阿里今日遭摩通，富瑞，花旗在內的五間大行集體削目標價，目標價由200元至224元區間降低到185元至218元區間。黃偉豪指出，該情況只是阿里股價回落後大行相應地下修目標價而已，不代表對其基本面產生質疑。而且下修後的目標價仍較現價高，代表大行對阿里的前景仍樂觀。

股價方面，黃偉豪表示，近期阿里一直在140元至150元區間波動，若跌破140元，例如138元，是一個合適的中線買入位。

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

