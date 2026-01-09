  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

美國稱不會切斷委內瑞拉對華石油供應，但會取消折扣

09/01/2026

　　特朗普政府高層官員周四（8日）表示，美國不會切斷中國獲取委內瑞拉石油的渠道，但會取消折扣。

 

美國稱不會切斷委內瑞拉對華石油供應，但會取消折扣

 

　　能源部長賴特賴特接受霍士新聞採訪時說：「委內瑞拉跟伊朗和俄羅斯的非法石油貿易，以及非法槍支走私將會被切斷並制止，但我們不會切斷對中國的供應。」他續稱：「中國是一個龐大的商業經濟體，會繼續購買委內瑞拉石油。」

 

　　內政部長伯格姆當天下午接受霍士採訪時亦表示，中國一直在以折扣價購買委內瑞拉石油，而美國要結束這種狀況。美國據報要求委內瑞拉切斷與中俄的經濟聯繫，石油生產只與美國合作。

 

委國代總統：讚賞中方強烈譴責美國違反國際法

 

　　另一方面，委內瑞拉代總統羅德里格斯在社交媒體表示，周四與中國駐委大使藍虎會面，委方讚賞中方在強烈譴責美國嚴重違反國際法，和侵犯委國主權行徑方面，所持的堅定立場。

 

　　委國外長希爾在社交媒體發文，重申委方將致力於深化對華經貿合作。希爾表示，委中雙邊關係建立在國際法框架及兩國相關法律法規的基礎上，委內瑞拉政府對中方近期給予的支持與聲援，表示誠摯感謝。

 

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

611.000

異動股

02228

晶泰控股

12.540

異動股

02513

智譜

158.600

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,556.37
    +290.26 (+0.589%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,967.68
    +46.22 (+0.668%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,664.68
    +184.66 (+0.786%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升56.744
變動率︰+3.262%
較港股︰-0.71%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升104.836
變動率︰+0.900%
較港股︰+0.61%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.393
變動率︰-0.775%
較港股︰+0.07%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.820
變動率︰-1.823%
較港股︰-3.94%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌150.620
變動率︰-2.492%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.661
變動率︰-2.609%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.020
變動率︰-2.880%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌21.910
變動率︰-3.053%
精選美股 More
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升44.565
變動率︰+8.404%
ASML 阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,266.690
變動率︰+6.060%
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰升1.510
變動率︰+4.145%
HD 家得寶
按盤價(USD)︰升374.250
變動率︰+4.086%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 12:41 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 12:41 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 02228 晶泰控股
  • 12.540
  • 02513 智譜
  • 158.600
  • 06288 迅銷
  • 30.500
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.070
股份推介
  • 01336 新華保險
  • 61.350
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.140
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 21.660
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 63.850
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 29.480
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.820
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 345.000
報章貼士
  • 02579 中偉新材
  • 36.000
  • 目標︰$37.00
  • 06160 百濟神州
  • 197.300
  • 目標︰$222.00
  • 02722 重慶機電
  • 2.150
  • 目標︰$2.25
熱炒概念股
即時重點新聞

09/01/2026 17:51  港交所(00388)：今年年中實施下調最低上落價位第二階段

09/01/2026 17:14  【反內捲】國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估

09/01/2026 17:09  舜宇(2382):去年12月手機鏡頭出貨量按年跌8.9%，將不再發布月度出貨量自願性公告

09/01/2026 16:46  《盤後部署》北水恢復淨流入支撐後市，美圖價量齊升有彈勢

09/01/2026 16:14  恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點

09/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒１５億元，買騰訊沽阿里

09/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控私有恒生後獲花旗睇好，大行集體削阿里目標

09/01/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７９４６，一周拆息較上日軟３６基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股短期上望28000點 板塊可留意金融股、資源股！！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

NVIDIA搶攻自駕領域！Alpamayo能應對極端路況，免費開源下載！全面威脅Tesla FSD霸權？新文章
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜重磅經濟數據本周來襲｜CES大會有咩好炒？
人氣文章

搵食地圖

維他奶送玻璃樽造型可愛攬枕！「暖流號」互動扭蛋機＋打卡照相館新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

一年之計在於春：用直覺選牌，迎接2026年的新開始！
人氣文章

Art & Living Feature

沈平：以靈動線條與色塊，續寫生命與城市的篇章 新文章
人氣文章

Fashion Feature

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
精神健康｜32歲韓國女團成員權珉娥驚傳輕生，曾遭隊友欺凌身心創傷
人氣文章
食用安全｜藍莓洗法錯誤恐農藥滲入果肉，營養師教你正確清洗方法新文章
人氣文章
羽絨造假｜南韓The North Face 13款產品鵝絨變鴨絨，品牌道歉承諾退款 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2026 01:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/01/2026 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪09/01/2026
專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區