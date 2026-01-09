  • 會員
異動精選 | 憧憬特朗普關稅裁決阿里揚，黑芝麻獲戰略投資股價走俏

09/01/2026

異動精選 | 憧憬特朗普關稅裁決阿里揚，黑芝麻獲戰略投資股價走俏

 

異動精選 | 憧憬特朗普關稅裁決阿里揚，黑芝麻獲戰略投資股價走俏

 

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

611.000

異動股

02228

晶泰控股

12.540

異動股

02513

智譜

158.600

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,558.12
    +292.01 (+0.593%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,968.05
    +46.59 (+0.673%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,665.56
    +185.55 (+0.790%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升56.743
變動率︰+3.262%
較港股︰-0.71%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升104.833
變動率︰+0.900%
較港股︰+0.61%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.393
變動率︰-0.775%
較港股︰+0.07%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.820
變動率︰-1.823%
較港股︰-3.94%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌150.620
變動率︰-2.492%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.661
變動率︰-2.609%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.020
變動率︰-2.885%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌21.910
變動率︰-3.053%
精選美股 More
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升44.600
變動率︰+8.489%
ASML 阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,267.060
變動率︰+6.090%
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰升1.519
變動率︰+4.759%
HD 家得寶
按盤價(USD)︰升374.234
變動率︰+4.081%
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 02228 晶泰控股
  • 12.540
  • 02513 智譜
  • 158.600
  • 06288 迅銷
  • 30.500
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.070
股份推介
  • 01336 新華保險
  • 61.350
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.140
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 21.660
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 63.850
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 29.480
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.820
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 345.000
報章貼士
  • 02579 中偉新材
  • 36.000
  • 目標︰$37.00
  • 06160 百濟神州
  • 197.300
  • 目標︰$222.00
  • 02722 重慶機電
  • 2.150
  • 目標︰$2.25
熱炒概念股
09/01/2026 17:51  港交所(00388)：今年年中實施下調最低上落價位第二階段

09/01/2026 17:14  【反內捲】國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估

09/01/2026 17:09  舜宇(2382):去年12月手機鏡頭出貨量按年跌8.9%，將不再發布月度出貨量自願性公告

09/01/2026 16:46  《盤後部署》北水恢復淨流入支撐後市，美圖價量齊升有彈勢

09/01/2026 16:14  恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點

09/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒１５億元，買騰訊沽阿里

09/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控私有恒生後獲花旗睇好，大行集體削阿里目標

09/01/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７９４６，一周拆息較上日軟３６基點

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望新文章
新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股短期上望28000點 板塊可留意金融股、資源股！！新文章
新聞>財經熱話

恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點新文章
娛樂

第31屆評論家選擇獎賽果：「甜茶」Timothée Chalamet摘影帝，里安納度《一戰再戰》奪最佳影片
市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜重磅經濟數據本周來襲｜CES大會有咩好炒？
娛樂

謝賢舊愛Coco收2000萬掟煲費？ 富泰現身受訪揭12年拍拖情史
夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

鋼琴家 Alice Sara Ott 音樂會「John Field Nocturnes」：沉浸在夜色之中的孤獨 新文章
Fashion Feature

新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣櫥，人氣跑鞋換上復古配色 新文章
Fashion Feature

冬季羽絨穿搭推薦：上重下輕、同色穿搭、異材質疊搭，展現溫暖與時尚的完美平衡！
名人健康｜61歲泰國通胡慧冲再度不適入院，曾血管阻塞接受通波仔手術新文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
飲食陷阱｜打邊爐2大危機增心臟衰竭死亡率50%，醫生提醒3症狀立即求診新文章
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

