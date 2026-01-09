異動精選 | 憧憬特朗普關稅裁決阿里揚，黑芝麻獲戰略投資股價走俏
【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票
【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票
09/01/2026 17:51 港交所(00388)：今年年中實施下調最低上落價位第二階段
09/01/2026 17:14 【反內捲】國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估
09/01/2026 17:09 舜宇(2382):去年12月手機鏡頭出貨量按年跌8.9%，將不再發布月度出貨量自願性公告
09/01/2026 16:46 《盤後部署》北水恢復淨流入支撐後市，美圖價量齊升有彈勢
09/01/2026 16:14 恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點
09/01/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒１５億元，買騰訊沽阿里
09/01/2026 08:50 【大行炒Ｄ乜】滙控私有恒生後獲花旗睇好，大行集體削阿里目標
09/01/2026 16:24 《財資快訊》美電升報７﹒７９４６，一周拆息較上日軟３６基點
